Как использовать метод маленьких шагов Кайдзен, чтобы добиваться поставленных целей

«Глаза боятся, а руки делают», «У страха глаза велики», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» – знакомые многим пословицы. Которые почему-то не мотивируют, а, наоборот, загоняют в угол недовольства собой и создают ощущение, что имеющиеся проблемы и задачи вообще нельзя решить. Причём любые: от желания перейти на систему здорового питания до необходимости разобрать балкон и превратить его не в склад «нужных вещей», а в территорию для отдыха.

В глубине души возникают мысли с различными «защитными» установками: «Не жили богато – так не будем начинать», «А как же другие-то живут», «Хорошего человека должно быть много» и так далее. Что с этим делать?

Разбираемся в философии Кайдзен и примерах её применения на практике.

Светлана Бурцева эксперт по финансам, генеральный директор ООО «АСгрупп» Метод основан на том, чтобы проблемы не копились, а решались с помощью непрерывных улучшений. Так человек перестаёт пропускать намеченное и при этом сохраняет психологический комфорт.

Что обозначает эта японская философия?

Метод Кайдзен основан на том, чтобы проблемы не копились, а решались путём непрерывных улучшений. Так человек перестаёт пропускать намеченное и при этом сохраняет психологический комфорт.

В системе Кайдзен существует несколько основных ценностей: аккуратность, порядок, чистота, стандартизация и дисциплина. Важно следить за тем, чтобы в достижении поставленных целей использовалось то, что необходимо сейчас: нужна сортировка.

Также нужно отдавать себе отчёт в том, что входит в зону вашей ответственности. Плюс ко всему поддерживать чистоту. А ещё стандартизировать действия и сохранять сценарий, который вы разработали. То есть хаотичные шаги здесь неприемлемы. Только чёткий план, внедряемый в жизнь поэтапно.

Фото: unsplash.com/@danielcgold

Не нужно ждать понедельника

Кайдзен – это система, которая помогает двигаться медленно, но не останавливаться. При этом начинать надо с малого. Всего пять минут в день, отведённые для дел по системе Кайдзен, способны изменить ход вещей. Но важна регулярность.

Иными словами, не нужно начинать «новую жизнь с понедельника», ждать, когда настанут «лучшие времена». Всё уже есть: и «понедельник», и «времена». Начинайте, используя Цикл Деминга — это повторяющиеся шаги в системе Кайдзен.

Планируй – выполняй план – изучай, думай – улучшай, корректируй.

Двигаться медленно, но верно – гораздо эффективнее топтания на месте или откладывания дел в долгий ящик. Но важно, чтобы новые дела и ритуалы приносили удовольствие, отзывались в эмоциях, теле и разуме. Никакой жертвенности и обречённости быть не должно. Не нужно браться за всё подряд. Человек, вопреки ряду убеждений, не создан действовать в режиме многозадачности.

Фото: unsplash.com/@airfocus

Новые привычки – естественны

Новые ритуалы или привычки, которые вы вводите в свою жизнь, должны естественным образом стать её частью. Например, вы хотите перейти к здоровому образу жизни. Тогда пусть контрастный душ или утренняя зарядка станут для вас естественными, как чистка зубов.

Сможете ли вы уделить зарядке пять минут в день? Наверняка примерно столько длится ваш любимый трек. Включите его и позанимайтесь. Тело начнёт привыкать к новому, станет отзываться благодарностью, а вы повысите собственную самооценку. Главное – быть последовательным.

Фото: unsplash.com/@danewett

Не нужно поддаваться на провокации из серии: «Эти пять минут зарядки тебе ничего не дадут». Так говорят только те люди, которые сами давно пустили решение своих проблем на самотёк и могут только раздавать советы. А вы как раз стоите в начале пути работы над собой, должны быть тверды и решительны в своём начинании. Впоследствии вы сделаете утреннюю зарядку не пятиминутной, а десятиминутной, добавите больше упражнений и увеличите число повторений.

Задайте себе следующие вопросы:

Как я могу использовать пять минут своего времени, что почувствовать себя лучше?

Какие действия я могу предпринять прямо сейчас, чтобы улучшить отношения с близкими?

Как я могу поработать со своим телом, чтобы оно начало «благодарить» меня?

Какой маленький шаг стоит сделать прямо сейчас, чтобы начать путь к достижению большой цели?

Какое действие я могу делать периодически (например, раз в неделю), чтобы стать лучше и повысить качество жизни?

Элементарная арифметика на примере английского языка

Уже через неделю вы будете чувствовать себя лучше. Какие-то дела, которые откладывались в долгий ящик, будут сделаны, тяжесть от морального груза станет меньше. Как правило, люди сильно концентрируются на том, что они не сделали. Мы не умеем хвалить себя, тратим энергию на самобичевание. А эту энергию можно направить в нужное русло.

Например, вы хотите расширить словарный запас в части английского языка. Уделите занятиям хотя бы пять минут в день. За это время вы сможете выучить, например, три новых слова. Ерунда? Вовсе нет. Ведь в месяц это будет уже 90 слов. А в год больше 1000! Просто вдумайтесь в эту цифру.

Фото: unsplash.com/@iknowjustincase

Создайте себе приятную атмосферу. Разберите рабочий стол, сядьте поудобнее, налейте чашечку чая и идите вперёд к знаниям. Процесс их получения может быть комфортным и приятным.

Фото: unsplash.com/@nickmorrison

Победы каждый день!

Вы увидите, что состояние праздника под девизом: «Я сделал(а) это» станет нормой вашей жизни. И это будет работать на вас, вашу самооценку, уровень знаний. Важно понять, что там, где нет проблем, совершенствование невозможно.

Проблема – это потенциал для улучшения ситуации. Дерзайте и не замыкайтесь на неудачах, не тратьте на это энергию. Будьте последовательны и тверды в своих решениях. Начните с малых целей, чтобы затем попасть в крупную.