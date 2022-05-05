Где бегать в «Лужниках»: 2 популярных маршрута в спортивном сердце столицы

Здесь можно даже переодеться и бесплатно принять душ после тренировки.

Мария Евдокименко опытная бегунья Рассказывает, почему стоит включить это место в свой беговой маршрут и какие могут возникнуть сложности.

«Лужники» – одно из самых популярных мест для пробежек у жителей столицы. На территории стадиона тренируются как профессиональные бегуны, так и любители. Здесь есть всё для удобства спортсменов: раздевалки, дорожки со специальным покрытием, воркаут-площадки и прекрасный вид на город. И нет надоедливых светофоров и неожиданных ям на дорогах.

В «Лужниках» есть два основных места, где можно бегать.

Где бегать в Лужниках?

Дорожка на набережной

Это основная локация для бега в «Лужниках», своего рода «место силы». Вдоль набережной идёт прорезиненная дорожка, покрытие которой обеспечивает амортизацию и минимизирует риск получения травм. Её длина – 3 км.

Фото: Юрий Афанасов / Беговое сообщество

Плюсы:

бесплатно;

каждые 100 м стоят отметки, по ним удобно ориентироваться на скоростных работах, когда бегаешь отрезки или фартлек (интервальная циклическая тренировка);

комфортный маршрут – нет ощущения, что бегаешь по кругу. В такую длину можно вписать практически любой вид беговой тренировки, с отрезками хоть 100 м, хоть по 1000 м.

Минусы:

люди. Самый большой минус. Дорожка для бега на набережной находится между автомобильной дорогой и дорожками для велосипедов и роллеров. На ней обозначено, что это дорожка для бега и по ней нельзя ездить. И тем не менее здесь часто гуляют родители с колясками, катаются на самокатах, досках и роликах или просто идут, что часто может приводить к конфликтам;

состояние. Из-за большой проходимости и огромного количества людей, использующих дорожку не по назначению, она не в самом хорошем состоянии: частично стираются отметки, местами рвётся и вздувается покрытие.

Фото: Из личного архива Марии Евдокименко

Южное и Северное спортивные ядра

Небольшие футбольные стадионы, где есть восемь хороших легкоатлетических дорожек.

Плюсы:

отличное качество покрытия;

отсутствие случайных людей, которые могут помешать тренировке, можно полностью сосредоточиться;

в самом здании ядра есть гардероб и раздевалки с душевыми, можно воспользоваться за символическую сумму;

можно арендовать под определённое время стадион, чтобы никто не мешал (так периодически делают беговые клубы, чтобы проводить тренировки);

длина дорожек стандартная, 400 м.

Минусы:

если на поле играют футболисты, скорее всего, вас не пустят на дорожки. Потому что они никак не ограждены и в вас случайно может прилететь мячом;

цена аренды всей площадки будет кусаться (все точные цены можно уточнить на сайте или по телефону «Лужников»).

Фото: istockphoto.com

Мария: Конечно, можно бегать и по остальной территории Лужников – например, вокруг Большой спортивной арены (БСА) выйдет практически ровно километр. Но есть нюансы. Этот маршрут полностью асфальтовый, и нужно следить за выезжающими с парковки машинами, так как фактически вы будете бежать по дороге. Раньше я стабильно два раза в неделю бегала в «Лужниках» по дорожке на набережной. Сейчас, чтобы провести качественную тренировку, туда лучше приходить утром или днём, когда людей ещё не так много.

Если выбегать вечером, нужно иметь огромный запас терпения, потому что придётся часто натыкаться на катающихся на самокатах, гуляющих по беговой дорожке посетителей парка. Загруженность дорожек напрямую зависит от температуры на улице, времени и дня недели. К примеру, в майские праздники днём соваться в «Лужники» на дорожку, чтобы побегать, практически бесполезно.

Фото: Из личного архива Марии Евдокименко

Где можно переодеться в Лужниках?

Есть классический лайфхак для тех, кто хочет переодеваться в комфорте и принять душ после тренировки: возле станции метро «Спортивная» есть Runlab, в котором всегда можно бесплатно переодеться, оставить вещи в шкафчике и добежать до «Лужников». Шкафчик, душ, питьевая вода – бесплатно.