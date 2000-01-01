Самые глупые и смешные упражнения
Они могут довести до смеховой истерики, а могут и до больницы.
Не все упражнения в тренажёрном зале приведут к здоровому телу и красивой фигуре. Те, которые мы сейчас покажем, повторять не рекомендуется!
Вредные советы для качалки. 11 смешных и глупых упражнений
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