6 причин пить конопляный чай. Он полезен для физического и ментального здоровья

Чем полезен чай из конопли и можно ли его готовить в России?



Разбираемся вместе с врачом-нутрициологом.

Конопляный чай незаменим для оздоровления и восстановления почек и печени, нормализации работы лёгких. Он облегчает симптомы при заболевании дыхательных путей. Действие такого напитка многогранно: помогает укрепить здоровье, успокоиться и избавиться от боли. В чем ещё польза чая и насколько законно его пить?

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины С точки зрения медицины конопляный чай действует на организм мягко, помогая решить целый ряд проблем со здоровьем.

В чём польза напитка

Улучшает работу сердца и сосудов

Чай из конопли помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, но при условии, что вы питаетесь сбалансированно и уделяете время регулярным физическим нагрузкам. Каннабиноиды, содержащиеся в чае в мизерных дозах, не только улучшают кровообращение и укрепляют стенки сосудов, но и снижают артериальное давление.

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Помогает избавиться от боли

Уже через полчаса после употребления напитка боль начинает стихать, ещё через 2-3 часа полностью исчезает. Чай эффективен при хронических болях разного характера, в том числе при мигренях и артритах.

Уменьшает симптомы депрессии

Ирина: Конопля богата антиоксидантами, которые способствуют восстановлению клеток, в том числе нервной системы, и обладают противовоспалительным эффектом. Они обеспечивают нормальное функционирование тканей и сосудов головного мозга.

Улучшает пищеварение, избавляет от тошноты

Чай из конопли помогает восстановить аппетит, укрепляет стенки желудка. Также напиток облегчает приступы тошноты.

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Нормализует сон

Конопляный чай перед сном способствует снятию напряжения, улучшает засыпание и делает сон более глубоким.

Сокращает риск болезни Альцгеймера

Ирина: Каннабиноиды, содержащиеся в конопляном чае, затормаживают синтез бета-амилоидных белков в организме, которые могут провоцировать болезнь Альцгеймера. Также эти вещества улучшают состояние сосудов головного мозга, защищают нервные волокна. Поэтому людям старше 50 лет можно пить такой напиток ежедневно.

Что насчёт состава?

Для приготовления чая используются листья растения, которые имеют уникальный состав.

Витамин С — мощный антиоксидант, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, незаменим для усвоения кальция, магния, железа и правильной работы иммунитета.

Витамин В3 — приводит в норму работу печени, желудка, селезёнки и поджелудочной, нормализует микрофлору кишечника, мягко снижает артериальное давление, нормализует работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Фитоканнабиноиды — обладают противоревматическим, жаропонижающим, противорвотным и противовоспалительным свойствами.

Фото: istockphoto.com

Трепены (летучие органические соединения) — оказывают расслабляющее действие на центральную нервную систему, что особенно важно при борьбе с хронической усталостью, нарушениями сна, депрессией.

Незаменимые жирные кислоты Омега-3 — помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Гамма-линолевая кислота — нормализует уровень гормонов в организме.

Как правильно заваривать и пить конопляный чай

Ирина: Способ заварки конопляного чая: одну чайную ложку чая или чайный пакетик залить 200 мл горячей воды (нагреть до 80 градусов) и дать настояться в течение 5-7 минут. Напиток можно употреблять в холодном и горячем виде, желательно не сочетать его с приёмом пищи.

Для вкуса можно добавить небольшое количество подсластителя. Пить такой напиток можно в любое время суток: с утра он подарит душевное равновесие, вечером — поможет снять стресс и успокоиться. Конопляный чай имеет ещё одну особенность. В жару он даёт ощущение прохлады, в холод мягко согревает организм.

Фото: istockphoto.com

Ирина: При регулярном употреблении конопляного чая приходит в норму вес: недостающие килограммы прибавляются, лишние — уходят. Вместе с этим нормализуется гормональный фон, улучшается работа иммунной системы.

Насколько это законно

В нашей стране к продуктам из конопли принято относиться специфически. Но на самом деле это легально.

Ирина: В России можно выращивать промышленную (техническую) коноплю. Для соответствия этим требованиям производители должны приобретать для посадки особые семена разрешённых сортов, подходящие для изготовления чайных сборов. При этом готовый напиток не будет наркотическим и психотропным средством, так как для его приготовления используется сырьё, в котором крайне низкое содержание тетрагидроканнабинола (это вещество ответственно за специфические свойства конопли).

Фото: unsplash.com/@anniespratt

Существует особый регламент выращивания конопли для производства чая. Два раза в год в момент созревания растений на поле, где они выращиваются, приезжают сотрудники Управления наркоконтроля и МВД. Они берут срезы растений и направляют их в специальные лаборатории, где определяется их химический состав. После проверки выдаётся письмо, подтверждающее безопасность растений, используемых для производства чая.