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Как понять что у тебя сахарный диабет: симптомы и первые признаки болезни

Как понять, что у вас сахарный диабет. 10 симптомов от врача
Светлана Перес
Как выявить сахарный диабет. 10 симптомов
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Некоторые из них для многих стали привычкой.
<a href="https://www.championat.com/authors/5743/1.html">Светлана Перес</a>
Светлана Перес
клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

Какие признаки говорят о сахарном диабете?

Среди характерных симптомов диабета I типа (часто и II типа):

  • повышенная жажда;
  • частое мочеиспускание.

Но есть и менее известные признаки болезни, которые часто проявляются раньше типичных симптомов.

А ведь чем раньше диагностируется диабетическое или преддиабетическое состояние, тем легче его лечить и контролировать.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Рассказываем о 10 явлениях, которые могут быть признаками сахарного диабета.

Хроническая грибковая инфекция

Высокий уровень сахара в крови ослабляет иммунную систему, из-за чего организму становится труднее бороться с инфекцией, в том числе и грибковой. Избыток сахара «подкармливает» растущий с неимоверной скоростью грибок. Дополнительный сахар в крови способствует и росту дрожжевой флоры. Зачастую пациенты годами борются с проблемой, не зная, что у них дисбаланс глюкозы в крови. А он-то и снижает эффективность терапии.

Самый распространённый возбудитель грибковых инфекций при сахарном диабете — кандида белая.

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Другие типы инфекций кожи, мочевого пузыря или мочевыводящих путей также могут указывать на развитие пониженной толерантности к глюкозе.

Затуманенное зрение

Быстрое изменение уровня сахара в крови может привести к тому, что хрусталики глаз помутнеют или опухнут. Из-за этого зрение потеряет чёткость. Если не лечить диабет, он может повредить кровеносные сосуды в задней части глаза и вызвать катаракту, глаукому и даже слепоту.

Тошнота или запор

Высокий уровень сахара в крови может замедлить процесс пищеварения и вызвать тошноту, запор или расстройство желудка.

Фото: unsplash.com/@majestical_jasmin

Типичное желудочно-кишечное заболевание обычно длится не более 2-3 дней. Если у вас тошнота, запор или рвота сохраняются дольше, скорее всего, проблема вызвана чем-то другим, возможно, и слишком высоким уровнем глюкозы.

Перепады настроения

Резкие перепады настроения, слабость, усталость, капризность, внезапная агрессия. Повышенный уровень глюкозы влияет на мозговую деятельность, нарушая эластичность сосудов и их проницаемость. Человек с постоянным высоким уровнем глюкозы не может контролировать свои эмоции. Избыточные сахара «раздражают» и отвлекают центральную нервную систему.

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Долго не заживающая рана

Лишний сахар в крови замедляет заживление ран, делая их уязвимыми для вторичной инфекции. По этой причине хирурги часто проверяют пациентов на диабет перед операцией.

Необъяснимая потеря веса

Немного похудеть — это хорошо. Но если вы сильно сбросили, не внося никаких изменений в рацион или режим тренировок, это может быть связано с диабетом.

В таком случае из-за недостатка инсулина сахар, необходимый для получения энергии, не усваивается и выводится с мочой. Поэтому организм начинает сжигать жир и мышцы, чтобы получить силы. Это может привести к быстрой и резкой потере веса. Только похудение будет идти за счёт мышечной массы и в дальнейшем приведёт к каскаду последствий, разрушающих слаженную работу организма.

Фото: unsplash.com/@wearhuha

Тёмные пятна на коже

Складки кожи вокруг шеи, в подмышечных впадинах или в паху, локти и колени могут потемнеть и стать кожистыми. Это «грязь», которая не смывается. Такие тёмные пятна — симптом резистентности к инсулину и могут быть ранним признаком диабета.

При тяжёлом течении болезни кожа становится грубой на ощупь, развивается значительное шелушение, особенно волосистой части головы. Сами волосы теряют блеск. На подошвах и ладонях возникают мозоли, трещины. Нередко развивается выраженное желтоватое окрашивание кожных покровов. Ногти деформируются и утолщаются. Появляется кожный зуд, сухость слизистых оболочек, кожные инфекции, частичное выпадение волос.

Высыпания или чрезмерная растительность на лице

У женщин с резистентностью к инсулину растут густые и жёсткие волосы на лице, потому что инсулин может стимулировать клетки к выработке мужских гормонов. Те же самые гормоны могут провоцировать и прыщи, особенно в подростковом возрасте. Эти симптомы исчезают, когда уровень глюкозы находится под контролем.

Фото: istockphoto.com

Наросты на коже

Хотя подобные папилломы обычно доброкачественные, многие исследования выявили повышенный риск развития диабета у тех, у кого они есть.

Пока не совсем понятен механизм, с помощью которого диабет вызывает кожные бородавки, но считается что инсулинорезистентность активирует факторы роста, которые заставляют даже маленькие образования расти и меняться.

Сексуальная дисфункция

Воспаление, вызванное избытком глюкозы, может повлиять на часть мозга, которая контролирует половое влечение. Низкий уровень тестостерона и недостаток инсулина также играют свою роль.

Фото: unsplash.com/@notso

Все эти симптомы могут быть признаком и развивающегося диабета I типа. Особенно в детском возрасте. Будьте внимательны к организму и организму своих детей.

Диабет (особенно II типа) не приговор. Корректируется налаживанием грамотного рациона, добавлением необходимых микроэлементов, витаминов, минералов (особенно важен уровень хрома и магния), изменением образа жизни и повышением уровня физической активности, налаживанием сна и снижением стресса. Важно всё делать своевременно, в том числе и обращаться к специалистам.

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