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5 блюд, которые стоит приготовить на свежем воздухе, помимо шашлыка

Какие ПП-блюда приготовить на свежем воздухе. Это интереснее, чем обычный шашлык
Елена Доронкина Арина Забгаева
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5 полезных блюд для пикника
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Найдётся место и горячему, и салату, и десерту.
Что полезного приготовить на природе вместо шашлыка?

Рассказываем вместе с нутрициологом.

Сезон пикников официально можно считать открытым! Пришла пора готовить много, вкусно и на свежем воздухе. Но чем именно порадовать себя, друзей, семью и близких? Ведь всевозможные варианты шашлыка и прочих мясных блюд, приготовленных на углях, — это классика жанра. А как разнообразить стол на природе, какие блюда к нему добавить?

<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания

Берите на заметку простые и интересные рецепты блюд, которые можно быстро и просто приготовить на свежем воздухе.

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Овощи с новыми оттенками вкуса: тархун + базилик

Без салата из свежих овощей не обходится ни один пикник. Но даже этому классическому блюду можно придать новые вкусовые оттенки. Добавьте к нарезке из свежих огурцов и томатов ещё и зелень. Выбирайте не только классические укроп и петрушку, но и зелёный базилик и тархун. А ещё дополните салат соком лимона, порцией зелёных оливок без косточки. Заправьте парой столовых ложек оливкового масла, добавьте розовую соль и смесь перцев. Вкус получится более свежий и незамысловатый. Не забывайте про красный болгарский перец. Этот овощ — лидер по содержанию витамина С.

Фото: unsplash.com/@maxdelsid

Елена: Тархун — или, как его ещё называют, эстрагон — не очень популярное растение среди россиян, я бы даже сказала, недооценённое. Он обладает массой полезных свойств, которые вы найдёте не во всех травах. Например, в нём содержатся магний, железо, фосфор, калий, натрий и йод. Он также богат на кумарины, уничтожающие вирусы и бактерии, флавоноиды, улучшающие обменные процессы организма, каротин, стимулирующий работу мозга, и эфирные масла, оказывающие детокс-воздействие на организм.

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Консервы в интересном прочтении: салат из морской капусты

Нередко на природу (особенно отдыхая с палатками где-то на берегу реки) принято брать различные варианты консервации. Это удобно и экономично. Казалось бы: ну что тут придумать? Но даже в случае с консервами можно проявить гастрономическую фантазию.

Возьмите на отдых баночки красной фасоли, тунца в собственном соку и морской капусты. Фасоль и капусту промойте водой, положите в глубокий салатник. Добавьте к ним тунец, соль и перец по вкусу. Перемешайте и заправьте растительным маслом. Это очень вкусный и сытный салат, который вполне может стать заменой гарнира. Кстати, морская капуста — рекордсмен по содержанию йода (микроэлемент, который необходим для поддержания здоровья щитовидной железы). Всего в 100 г этого продукта содержится 200% суточной нормы.

Фото: istockphoto.com

Елена: То, что консервы — вредная еда — не более чем миф. Сегодня производство такой продукции вышло на больший масштаб по сравнению с тем, что было раньше, и среди консервного ассортимента действительно можно найти полезные блюда. Рыбные консервы — один из таких вариантов. Тунец содержит важные для организма элементы, такие как кальций, укрепляющий кости, и магний, заряжающий нас энергией. Тунец богат на витамин D, необходимый организму для укрепления иммунитета и улучшающий работу мозга.

Пока угли ещё горячие: томлёные грибы

Мангал ещё полон горячих углей, но мясные блюда наскучили? Тогда приготовьте томлёные в чесночном соусе шампиньоны. Промойте грибы, не разрезая, поместите в чистую ёмкость. Затем приготовьте соус: смешайте пару нарезанных зубчиков чеснока с перцем, солью и оливковым маслом. Добавьте соус к грибам, перемешайте и оставьте под крышкой на 10 минут. Если грибы крупные — готовьте их прямо на шампурах. Более мелкие приготовьте на решётке.

Фото: istockphoto.com

Елена: Считается, что гриль — самый правильный способ приготовления грибов. В них содержатся важные для здоровья витамины B и C, а также железо, фосфор, калий и фолиевая кислота. Такое блюдо успокоит нервную систему, улучшит работу сердечно-сосудистой, а также укрепит костную ткань. Кстати, в грибах полностью отсутствует холестерин.

Без десерта никуда: печёные яблоки с мёдом и сиропом из фиников

А что насчёт десертов? Им тоже есть место на пикнике. При этом сладкую часть стола можно сделать полезной и вкусной. Возьмите сезонные яблоки, разрежьте пополам, удалите сердцевину, оставив в каждой половине яблока небольшое углубление. Поместите в образовавшуюся ямочку чайную ложку мёда или сиропа из фиников. Аккуратно заверните каждую половинку яблока в фольгу и запекайте в оставшихся углях порядка 15 минут. Вкуснейший десерт из печёных яблок готов! А если дополнить его горсткой грецких орехов (только если нет аллергических реакций), получится ещё пикантнее.

Фото: unsplash.com/@tuqa

Елена: Печёные яблоки обладают особой ценностью — они благотворно влияют на работу кишечника и органов пищеварения, восстанавливают защитные силы организма, полезны при воспалении желчного пузыря и поджелудочной. Более того, печёные яблоки легче усваиваются, при этом не теряя витамины и полезные вещества при запекании.

Чай с семьёй: «нет» пакетикам, «да» пряностям

И, конечно, заварите ароматный чай. К выбранному сорту (чёрный или зелёный) добавьте немного гвоздики, корицы и кардамона. Дайте напитку настояться не меньше 10 минут. На природе не нужно торопиться, важно созерцать и наслаждаться. Оставьте чайные пакетики для городской суеты и офисных будней. А под треск поленьев и приятную музыку насладитесь чашечкой чая.

Фото: unsplash.com/@ashkfor121

Елена: Чай с пряностями — это настоящая находка для тех, кто следит за здоровьем. Это природный «антисептик», улучшающий работу пищеварения, избавляющий от простудных заболеваний и различных болей (в том числе зубных), благотворно влияющий на желудочно-кишечный тракт и понижающий давление.

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