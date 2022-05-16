Разбираемся с врачом, зачем нужна такая процедура и нужна ли вообще.

Многие люди заклеивают себе рот на ночь. Но это может быть опасно

Зачем нужно заклеивание рта на ночь? Кому нельзя так делать?



Рассказываем вместе с врачом.

Храпите ли вы во сне? Если просто посапываете — это нормальное явление. Но если вы и правда храпите — это повод задуматься о своём здоровье. Рассказываем, с чем это может быть связано и получится ли бороться с храпом при помощи заклеивания рта.

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Если неправильно пользоваться этой техникой, можно навредить себе.

Что такое храп

Храп — это целая система процессов в носоглоточной системе человека. Когда мы двигаемся, едим, разговариваем, то одновременно приводим в тонус мышцы глотки, мягкого нёба и языка. И во время сна эти мышцы расслабляются: в результате они перекрывают дыхательный просвет. Это и становится причиной храпа.

Фото: istockphoto.com

Почему люди храпят по-разному? Потому что у каждого разный диаметр глотки, тонус мышц и генетика. Если вы просто сопите или похрапываете в глубоком сне, нет причин для беспокойства — это вполне естественно. Но в самом худшем случае храп может приводить даже к краткосрочным остановкам дыхания во сне — сонному апноэ.

Почему люди храпят

Помимо физиологических, существует ещё ряд влияющих факторов:

ожирение (отложение жира в области мягкого нёба и близлежащих областях);

аденоиды и полипы;

искривлённая носовая перегородка;

отёчность или врождённое увеличение языка;

аллергии, риниты, рефлюксы и не только.

Фото: istockphoto.com

Храп может стать естественным последствием болезни — ОРВИ, простуды, аллергии или заложенности носа. Переутомились? Тоже начнёте храпеть.

Чем помогает заклеивание рта на ночь

Если у человека заложен нос, он дышит во сне рефлекторно. Именно потому можно без проблем проспать всю ночь и даже не заметить, что ваш нос заложен — дыхание происходит через рот. Это «самозащита» организма.

Чтобы не дышать во сне через рот, практикуют его заклеивание. Но оно не поможет дышать «правильно». Кроме того, это может заблокировать единственный способ получения кислорода, что приведёт к апноэ.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Считаю, что видимого эффекта после этой процедуры нет. Она нарушает законы физиологии и борется только с симптомом, пока проблема, вызывающая храп, продолжает существовать.

Для кого опасно заклеивание рта

Если неправильно пользоваться этой техникой — для всех. Но для детей этот метод опасен в особенности. Важно научить ребёнка дышать правильно, когда тело бодрствует, а мозг усваивает информацию. Здесь помогут только специальные упражнения.

Заклеивать рот на ночь особенно опасно, если у вас диагностированы следующие патологии,:

искривление носовой перегородки;

челюстно-лицевые травмы;

аденоиды;

хронические риниты и тонзиллиты;

астма;

аллергические реакции;

отёки верхних дыхательных путей.

Фото: istockphoto.com

Всё же хотите попробовать это средство? Тогда ни в коем случае не используйте цельный пластырь — приобретите пористый. Он даёт шанс кислороду попасть в дыхательные пути. Иначе есть риск задохнуться.

Как вылечить храп

Пожалуй, единственно верный способ избавиться от храпа — найти его причину. Обратитесь к сомнологу, но прежде получите консультацию у отоларинголога или ортодонта, чтобы исключить проблемы с органами ротовой полости, носа и гортани.