Что будет, если пить стакан тёплой воды каждое утро

Полезно ли пить тёплую воду по утрам? Когда и сколько нужно её пить?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Многие слышали о том, что пить стакан воды с утра — это полезно. Но далеко не все знают, в чём заключается эта польза. А если это полезно, то какую воду пить? Холодную или тёплую? И когда?

Лидия Квашнина нутрициолог Пить воду нужно правильно.

Споры о том, какой температуры пить воду по утрам, ведутся до сих пор. Кто-то утверждает, что пить нужно воду комнатной температуры, кто-то — тёплую. Известно точно лишь то, что очень холодную воду пить не стоит, потому что она, скорее, нанесёт вред организму. А если у вас есть проблемы с пищеварительной системой, то может и спровоцировать ухудшение её работы. Так почему же стоит пить тёплую воду по утрам?

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Лидия: Я рекомендую пить по утрам примерно 250-500 мл чистой фильтрованной питьевой воды комнатной температуры (20-27°C) за 30-40 минут до завтрака.

Наладится обмен веществ

Выпитый утром натощак стакан воды станет спусковым крючком, который запустит метаболизм.

Нормализуется работа желудочно-кишечного тракта

Вода по утрам помогает образованию желудочных ферментов, запускает желчеотток, минимизирует уровень кислотности в желудке, приводит в движение кишечник.

Уйдут болевые ощущения

Вас перестанут мучить утренние боли — головные, суставные и другие. Поскольку тёплая вода натощак поможет снять спазмы.

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Поможет похудеть

Стакан тёплой воды с утра станет отличным дополнением к комплексу мер по снижению массы тела. Так как запускает активное очищение, которое не только выводит шлаки и токсины, но также способствует похудению.

Добавит энергии

Вода по утрам активизирует работу кровеносной, лимфатической и мочеполовой системы и помогает бороться с сонливостью. А в качестве бонуса вы получите здоровую кожу и крепкий иммунитет.

Можно ли пить воду с мёдом?

Не рекомендуется пить воду с мёдом, так как мёд в воде — это фруктоза, которая в отсутствие клетчатки, замедляющей её усвоение, автоматически нарушает баланс глюкозы в крови. А это неизменно приведёт к набору лишнего веса и, в перспективе, к жировому гепатозу печени.

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А что насчёт воды с лимоном?

И про любимую многими воду с лимоном тоже лучше забыть. На голодный желудок она приведёт вас прямиком к гастриту и разрушению зубной эмали. Цитрусовые очень полезны, но на постоянной основе такую воду пить не стоит. Можно пропить курсом несколько раз в год, но обязательно через трубочку, чтобы избегать соприкосновения с зубной эмалью.