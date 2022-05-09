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Какое сливочное масло лучше: 72 или 82 процента жирности

Какое сливочное масло полезнее — с 82,5% или 72,5% жирности
Ната Гончар
Какое сливочное масло выбрать
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Правильно выбранное масло улучшает настроение и работоспособность.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Сливочное масло — натуральный источник ненасыщенных полезных жиров, необходимых для здоровья. Но какое масло полезнее — с жирностью 82,5% или 72,5%?

Сливочное масло богато витаминами А, C, Е, D, К и кальцием, которые благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Всего 10 г масла, добавленных в кашу на завтрак, помогут повысить энергию, работоспособность и улучшат настроение на целый день.

В натуральном масле также содержатся минеральные компоненты: селен, лауриновая, линолевая, масляная и олеиновая кислоты, а также гликосфинголипиды. Эти вещества укрепляют иммунитет, улучшают микрофлору кишечника, нормализуют обменные процессы в организме и снижают риск развития онкологических заболеваний.

Фото: istockphoto.com

В зависимости от сырья, из которого изготавливается продукт, масло делится на:

  • сладкосливочное, которое делают из сепарированных пастеризованных сливок;
  • кислосливочное — всё из тех же сливок, но с добавлением заквасочных культур;
  • солёное масло — продукт из коровьего молока с добавлением поваренной соли.

По жирности, в соответствии с требованиями ГОСТ, масло делят на:

  • традиционное — 82,5% жирности;
  • любительское — 80%;
  • крестьянское — 72,5%;
  • бутербродное — 60-65%.
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Чем меньше процент жирности, тем больше в масле содержится сыворотки. Например, в топлёном масле жирность доходит до 99% из-за того, что в нём практически отсутствует сыворотка. Полезной альтернативой сливочного масла считается масло гхи — уникальный суперфуд без холестерина и лактозы.

Правильный состав масла

Состав настоящего масла включает в себя только натуральные пастеризованные сливки или сливки цельного молока. Рецептура масел допускает добавление соли и закваски, если это солёное или кислосливочное масло.

Фото: istockphoto.com

В натуральном масле нет места арахисовым, кокосовым, пальмовым и другим растительным жирам и «заменителям молочных жиров», а также консервантам, стабилизаторам, красителям и ароматизаторам.

Натуральное масло практически не пахнет (допустим лёгкий сливочный аромат) и имеет естественный цвет без «желтизны».

Польза и вкус в масле с 82,5% жирности

Пожалуй, самое популярное масло для завтрака среди россиян — «Крестьянское» с жирностью 72,5%. В целом этот сорт безопасен для здоровья, содержит только молочный жир и сыворотку, но именно его часто подделывают и выдают спред или маргарин за сливочное масло.

Поэтому лучшим маслом считается «Традиционное» с содержанием жира 82,5%. В нём всего лишь 16% сыворотки от массы, а всё остальное — натуральный молочный белок. Этот сорт масла практически невозможно фальсифицировать и заменить в нём молочный жир на растительные масла.

Фото: unsplash.com/@sincerelymedia

«Традиционное» обычно дороже других видов сливочного масла, так как имеет самую высокую жирность — 82,5%.Стоит оно не меньше 900 рублей за килограмм.

Ещё один способ фальсифицировать продукт — указать недостоверную информацию на упаковке. Например, масло, имеющее жирность 72,5%, маркируют как «Традиционное» или «Любительское», что соответствует классам жирности 82,5% и 80%.

На упаковке натурального продукта всегда указано однозначно — «Масло сливочное». После — название вида в зависимости от процента жирности.

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Для детского питания рекомендовано выбирать сливочное масло с жирностью 82,5% — оно наиболее полезно для растущего организма, стимулирует синтез половых гормонов, укрепляет зубы и кости, защищает зрение.

На что обращать внимание при покупке?

При выборе масла внимательно смотрите на надписи и маркировку, напечатанные на упаковке.

Обратите внимание на ГОСТ. У настоящего сливочного масла он такой: ГОСТ Р 52969‑2008 и ГОСТ Р 32261‑2013 (Вологодское масло). Под ГОСТом Р 52178‑2003 скрываются маргарин и разные виды спредов.

Фото: istockphoto.com

Надпись «растительное» или «растительно-сливочное» говорит о наличии в масле заменителей молочного жира. Чаще всего это маргарин или спред с содержанием транс-изомеров, которые могут привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Выбирая сливочное масло, обратите внимание на материал упаковки. Берите масло в фольге, которая задерживает испарение влаги и защищает продукт от солнечного света. Сливочное масло в пачках из пергамента подвергается фотоокислению, из-за чего меняется цвет поверхности и ухудшается вкус.

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