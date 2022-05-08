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Минутный сон: чем полезен короткий сон днём

Если проснуться на ранней стадии сна, можно стать креативнее. Так думают учёные из Франции
Елена Килина Алия Нургалеева
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Даже минутный сон повышает креативные способности
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Таким способом пользовались художник Сальвадор Дали и изобретатель Томас Эдисон.
Чем полезен короткий сон? Как он сказывается на работе мозга?

Разбираемся вместе с неврологом.

Учёные проверили лайфхак, которым пользовались изобретатель Томас Эдисон и художник Сальвадор Дали. Оба любили вздремнуть посреди дня, держа в руке тяжёлый предмет. Когда вещь падала, те просыпались и принимались творить с новыми силами. Считается, что в таком состоянии можно по максимуму использовать свой творческий потенциал. Применимо ли это к обычной жизни?

<a href="https://www.championat.com/authors/5803/1.html">Елена Килина</a>
Елена Килина
невролог, эпилептолог, рефлексотерапевт, заведующая отделением

Минутный сон действительно может помочь «переварить» полученную информацию, но при условии полноценного сна.

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Что говорят учёные?

Французские учёные из Сорбонны подтвердили, что метод прерванного сна повышает творческие способности. В эксперименте участвовали более ста человек, которых попросили найти ответ к ряду математических задач с нестандартным решением. Для развития креативности добровольцам необходимо было просыпаться в определённую стадию сна, когда реальность начинает смешиваться с фантазией. Проще говоря, это состояние между сном и бодрствованием.

Фото: istockphoto.com

Испытуемые засыпали на 20 минут — в тёмной комнате и с кружкой в руках, которая потом падала и будила их. В этом состоянии участникам необходимо было решить новые задачи. Выяснилось, что 83% добровольцев, у которых сон был прерван, смогли найти способ решения. А у тех, кто не засыпал, вероятность нахождения ответа составила только 30%. В итоге учёные пришли к выводу, что есть некая «творческая зона», в которую можно попасть, проснувшись на ранней стадии сна. Какой именно механизм усиливает творческий потенциал, авторы работы пока точно не знают.

Мнение невролога

В норме нам нужно минимум 6-8 часов сна в сутки. Физиологически мы привыкли ложиться с заходом солнца и вставать с рассветом — на этом базируется учение о циркадных ритмах, которые задают темп всем жизненно важным процессам в организме. На это требуется время.

Фото: istockphoto.com

Елена: Полный цикл сна состоит из засыпания, поверхностного, глубокого и быстрого сна.

Большинство необходимых нам клеток, в том числе иммунных, формируются в стадии глубокого сна, медленного. Именно поэтому необходимо достаточное количество времени для накопления сил и восполнения энергии.

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Быстрый сон отвечает за нормальное функционирование памяти. Отсутствие этой стадии может привести к когнитивным нарушениям, говорит невролог. Во время этой фазы мозг практически так же активен, как и днём, повторяет и обрабатывает накопленную информацию за сутки. Поэтому минутный сон действительно может помочь «переварить» полученную информацию и улучшить когнитивные функции, но при условии нормального ночного монофазного сна.

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