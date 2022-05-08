Если проснуться на ранней стадии сна, можно стать креативнее. Так думают учёные из Франции

Чем полезен короткий сон? Как он сказывается на работе мозга?



Разбираемся вместе с неврологом.

Учёные проверили лайфхак, которым пользовались изобретатель Томас Эдисон и художник Сальвадор Дали. Оба любили вздремнуть посреди дня, держа в руке тяжёлый предмет. Когда вещь падала, те просыпались и принимались творить с новыми силами. Считается, что в таком состоянии можно по максимуму использовать свой творческий потенциал. Применимо ли это к обычной жизни?

Елена Килина невролог, эпилептолог, рефлексотерапевт, заведующая отделением Минутный сон действительно может помочь «переварить» полученную информацию, но при условии полноценного сна.

Что говорят учёные?

Французские учёные из Сорбонны подтвердили, что метод прерванного сна повышает творческие способности. В эксперименте участвовали более ста человек, которых попросили найти ответ к ряду математических задач с нестандартным решением. Для развития креативности добровольцам необходимо было просыпаться в определённую стадию сна, когда реальность начинает смешиваться с фантазией. Проще говоря, это состояние между сном и бодрствованием.

Фото: istockphoto.com

Испытуемые засыпали на 20 минут — в тёмной комнате и с кружкой в руках, которая потом падала и будила их. В этом состоянии участникам необходимо было решить новые задачи. Выяснилось, что 83% добровольцев, у которых сон был прерван, смогли найти способ решения. А у тех, кто не засыпал, вероятность нахождения ответа составила только 30%. В итоге учёные пришли к выводу, что есть некая «творческая зона», в которую можно попасть, проснувшись на ранней стадии сна. Какой именно механизм усиливает творческий потенциал, авторы работы пока точно не знают.

Мнение невролога

В норме нам нужно минимум 6-8 часов сна в сутки. Физиологически мы привыкли ложиться с заходом солнца и вставать с рассветом — на этом базируется учение о циркадных ритмах, которые задают темп всем жизненно важным процессам в организме. На это требуется время.

Фото: istockphoto.com

Елена: Полный цикл сна состоит из засыпания, поверхностного, глубокого и быстрого сна.

Большинство необходимых нам клеток, в том числе иммунных, формируются в стадии глубокого сна, медленного. Именно поэтому необходимо достаточное количество времени для накопления сил и восполнения энергии.

Быстрый сон отвечает за нормальное функционирование памяти. Отсутствие этой стадии может привести к когнитивным нарушениям, говорит невролог. Во время этой фазы мозг практически так же активен, как и днём, повторяет и обрабатывает накопленную информацию за сутки. Поэтому минутный сон действительно может помочь «переварить» полученную информацию и улучшить когнитивные функции, но при условии нормального ночного монофазного сна.