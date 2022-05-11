10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах

Как не стать жертвой мошенников и сразу получить то, что хотели.

Вот уже несколько лет онлайн-шоппинг является важнейшей частью индустрии моды, а также одним из основных каналов продаж для брендов. Этому поспособствовали год пандемии и очевидное удобство этого способа покупок: не выходя из дома можно выбрать товар, получить его в удобное время и, если что-то пойдёт не так, вернуть его в магазин.

Мы собрали несколько советов, как покупать онлайн безошибочно и безопасно.

Найдите проверенный магазин

Существует мнение, что в интернете очень легко нарваться на мошенников или некачественный сервис. В этом есть доля правды, но можно постараться избежать неприятностей, если знать некоторые факты:

Фото: unsplash.com/@pickawood

на сайте должны быть указаны все реквизиты — адрес продавца, место изготовления товара, полное фирменное наименование продавца или изготовителя. Это обязательно для всех официальных представителей, с которыми работают бренды;

сайт обязан получить согласие на сбор и обработку персональных данных и не раскрывать их третьим лицам. Это то самое всплывающее окно, которое часто нам мешает;

критически относитесь к интернет-магазинам, которые предлагают слишком дешёвые товары, особенно брендовые, никто не будет работать себе в убыток;

пользуйтесь советами: друзья, коллеги или некоторые блогеры, которым вы доверяете, могут поделиться своим опытом. Можно даже создать заметку в телефоне, в которую записывать проверенные ресурсы и при необходимости к ней обращаться;

некоторые бренды на своих официальных сайтах перечисляют всех реселлеров, с которыми они работают напрямую. Это будет непосредственным подтверждением подлинности товара. Кроме этого, в интернет-магазине всегда можно запросить сертификат подлинности.

Не ленитесь читать отзывы

Почти каждая уважающая себя платформа позволяет пользователю оставить отзыв о покупке, а также приложить к нему фото или видео. Именно здесь можно узнать много интересного о товаре: всё ли в порядке с фурнитурой, не маломерит ли размер в действительности, совпадает ли цвет с заявленным на картинке.

Фото: unsplash.com/@ciabattespugnose

Все рекламные фото на сайтах ретушируются: корректируется цвет, могут замазываться мелкие огрехи. Поэтому, чтобы избежать пропасти между ожиданиями и реальностью, обращайтесь к отзывам с фотографиями.

Однако не все отзывы — пользовательские, мы живём в мире фейков: обращайте внимание на профиль пользователя, на масштабность его отзыва и дату регистрации на сайте.

Не полагайтесь на общепринятые размерные сетки

Самое важное, что надо сделать — это точно узнать свои параметры. Разные дизайнеры и бренды используют различную размерную маркировку. Даже покупая у одного бренда, можно не угадать.

Никогда не лишним будет иметь замеры, по которым вы легко сориентируетесь: рост, обхват груди, обхват талии и бёдер, длина и ширина стопы. Полученные измерения помогают самостоятельно определить размер одежды при помощи таблиц, прикладываемых к каждой конкретной вещи.

Фото: unsplash.com/@rosebox

Чтобы правильно выбрать аксессуары, также необходимо провести замеры: для ремня — обхват талии, для перчаток — обхват ладони, для головного убора — обхват головы.

Эти простые манипуляции позволят сократить вероятность возврата до минимума. А если в магазине удобные условия возврата, то переживать из-за размера не стоит: закажите сразу два-три размера, чтобы наверняка выбрать нужный.

Не смотрите на то, как сидит вещь на модели

Рекламная фотография для каталога — это отдельное мастерство: специально выставленный свет, выигрышный ракурс, ретушь, куча приспособлений, которые делают снимок более выигрышным, но остаются за кадром. Чтобы не разочароваться в полученном товаре.

Фото: unsplash.com/@domjewel

Оценивайте вещь, а не картинку. Зачастую магазины используют приятные модные сочетания, чтобы привлечь покупателя и продать ему весь образ, но вам-то нужен отдельный товар. Подумайте, с чем вы будете его носить.

Не упускайте информацию о материалах

Лучше сразу изучить состав и быть готовым к тому, что вещь может потерять первоначальный внешний вид. Чтобы минимизировать риски, стоит детально изучить описание товара на сайте.

Получив вещь из интернет-магазина, нужно проверить не только состав, но и инструкцию по уходу. Допустима ли машинная стирка или только сухая? Можно прибегать к отбеливанию или нет? В каком виде необходимо сушить? При какой температуре гладить? Если ответов на эти вопросы вы не нашли, лучше обратиться к онлайн-консультанту прежде, чем покупка будет готова к отправке.

Ещё несколько простых советов

внимательно изучайте информацию о доставке и возврате товара. На этом этапе особенно важно всматриваться во всё, что указано под звёздочкой или прописано мелким шрифтом;

если вы заказываете из-за границы, ознакомьтесь со всей юридической информацией;

сравнивайте: иногда цена на маркетплейсах будет ниже, чем на официальном сайте бренда. Это нормально;

Фото: unsplash.com/@rosebox

используйте кэшбек-сервисы и промокоды. Несмотря на «попсовость», они всё ещё работают и могут приятно снизить цену товара;

обращайте внимание на те самые всплывающие окна на сайтах. Обычно интернет-магазины предлагают новым покупателям хорошую скидку на первую покупку.

Надеемся, что такие простые советы помогут сделать ваш онлайн-шоппинг выгодным и безопасным.