Что стало с Чаком Норрисом?
Актёр завершил карьеру ради жены, но до сих пор в крутой форме.
Жизнь Норриса — то ещё приключение
В конце 50-х годов он служил в ВВС в Южной Корее, получил чёрный пояс восьмой степени по тхэквондо, познакомился с Брюсом Ли и сражался с ним в культовом «Возвращении дракона».
Целых восемь лет Чак снимался в проекте «Крутой Уокер», где играл борца с преступностью. Этот сериал подарил актёру настоящую славу и закрепил за ним образ рейнджера.
В нулевых актёр активно снимался в фильмах. Самыми популярными ролями можно считать работу в фильмах «Вышибалы», «Человек президента» и «Обитель дьявола». В 2012 году Чак снялся в нашумевших «Неудержимых 2».
Актёр завершил карьеру ради своей жены. В 2013 году у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем, и Норрис пожертвовал карьерой и временем, чтобы заботиться о ней. Пара счастлива в браке и сейчас.
Он продолжает часто ходить в зал и пропагандирует здоровый образ жизни. Не просто так за ним закрепился образ человека, от которого устают тренажёры. В сети ходят тысячи мемов с Чаком.
Сегодня Чак – любящий муж, отец и дедушка. У него есть 13 внуков от 5 детей. Он проводит всё время с семьёй, занимается благотворительностью и помогает детям и подросткам избавиться от зависимостей.
Что стало с Чаком Норрисом? Актёр завершил карьеру ради жены, но до сих пор в крутой форме
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