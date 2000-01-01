Что стало с Чаком Норрисом? Актёр завершил карьеру ради жены, но до сих пор в крутой форме

Жизнь Норриса — то ещё приключение

В конце 50-х годов он служил в ВВС в Южной Корее, получил чёрный пояс восьмой степени по тхэквондо, познакомился с Брюсом Ли и сражался с ним в культовом «Возвращении дракона».