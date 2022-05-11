Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

10 полезных советов из пауэрлифтинга, которые изменят ваш подход к тренировкам

10 лайфхаков пауэрлифтеров для ваших силовых тренировок
Андрей Стрельцов
10 лайфхаков пауэрлифтеров для силовых тренировок
Комментарии
Результат занятий зависит не только от количества упражнений и подходов.
<a href="https://www.championat.com/authors/5775/1.html">Андрей Стрельцов</a>
Андрей Стрельцов
профессиональный тренер по пауэрлифтингу, член Международной федерации пауэрлифтинга (IPF)

Какие советы из пауэрлифтинга сделают силовые тренировки более эффективными?

У профессиональных спортсменов за годы тренировок появляются свои секреты для достижения лучшего результата. Некоторые из них будут полезны тем, кто регулярно (или не очень) ходит в зал. Например, лайфхаки для силовых тренировок из пауэрлифтинга.

Как проверить силу рук за 20 минут: 5 уличных упражнений от тренера Как проверить силу рук за 20 минут: 5 уличных упражнений от тренера
Как накачать пресс с помощью планки. 12 вариантов упражнения для кубиков на животе Как накачать пресс с помощью планки. 12 вариантов упражнения для кубиков на животе

Если вы хотите достичь максимального эффекта от тренировок с весом, запомните несколько простых правил.

Лайфхак 1. Развивайте мелкие группы мышц

Во время силовых тренировок не стоит зацикливаться исключительно на штангах и гирях. Необходимо добавлять упражнения, развивающие координацию, и ряд тренажёров с изоляцией определённых групп мышц. Например, смит, скамью Скотта, тренажёры для разгибания, сгибания, сведения и разведения ног.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак 2. Контролируйте скорость выполнения упражнения

Как в базовых, так и во вспомогательных упражнениях нужно менять скорость движений. Начинайте медленно, в следующий раз добавляйте паузы или, наоборот, увеличивайте скорость работы с весом или тренажёром. В таком случае рекомендую проконсультироваться с тренером, чтобы подобрать нагрузку и ритм индивидуально. Это необходимо для вариации нагрузок, чтобы минимизировать адаптацию мышц к движению в упражнении — так эффект от тренировок будет лучше.

Лайфхак 3. Не забывайте про разминку

Пусть и банальный, но всё же важный пункт, о котором многие забывают. Обязательно сделайте кардио или суставную разминку перед силовой тренировкой, чтобы снизить риск травм и чрезмерной нагрузки на организм.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак 4. Следите за техникой

Чаще гораздо важнее то, как вы делаете упражнение, а не сколько раз. Если вы занимаетесь самостоятельно, обязательно тренируйтесь напротив зеркала, чтобы отслеживать ошибки и ликвидировать их.

Лайфхак 5. Соблюдайте регулярность

Важно заниматься регулярно — не один раз в месяц, а по чётко сформулированному плану. Как правило, силовые тренировки рекомендуется практиковать три раза в неделю, например, в понедельник, среду и пятницу. Желательно заниматься всегда в одни и те же часы.

Фото: unsplash.com/@arthuredelmans_

Лайфхак 6. Помните о балансе

Не нужно зацикливаться только на одной группе мышц. Качая бицепс, обязательно следите за тем, чтобы работал и трицепс, а при тренировке на спину добавляйте также упражнения на пресс. Такое чередование необходимо для гармоничного развития всего тела — в нём не должно быть отстающих звеньев. Если некоторые мышцы будут развиваться медленнее, можно получить травму при переходе на тренировки с большим весом.

Лайфхак 7. Не забывайте о концентрации

Во время занятия будьте максимально сфокусированы на движениях, следите за частотой и глубиной дыхания: на усилии делайте выдох, на расслаблении вдох. Хорошая концентрация на движениях позволит легче справляться с более тяжёлыми нагрузками.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак 8. Пейте больше воды

Каждая тренировка вызывает обезвоживание, поэтому следует выпивать 1-2 стакана воды перед занятием. Суточная норма воды составляет от 35-45 мл на килограмм массы тела, поэтому, например, мужчине весом 80 кг необходимо выпивать от 2,8 до 3,6 л в день.

Лайфхак 9. Правильно отдыхайте и восстанавливайтесь

Не забывайте про дни отдыха и полного восстановления, когда организм будет перезагружаться между силовыми тренировками. Необходимы как физическое, так и психологическое, моральное восстановление. Я рекомендую массаж, баню и правильный восьмичасовой сон с отбоем и подъёмом в одно и то же время.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак 10. Следите за питанием и перекусом

Перед тренировкой не наедайтесь до полноты в животе: не стоит объяснять, что это вредно с точки зрения усвоения продуктов. Последний приём пищи перед тренировкой должен быть за 1,5-2 часа. В зал с собой лучше взять лёгкий перекус, например, банан или протеиновый батончик. Если тренировка затягивается, можно использовать сладкие тонизирующие напитки — это избавит от потери сахара во время выполнения упражнений.

Как заниматься спортом без спортзала? 4 уличных упражнения, которые помогут похудеть Как заниматься спортом без спортзала? 4 уличных упражнения, которые помогут похудеть
Что будет, если каждый день качаться на брусьях? Отвечает тренер Что будет, если каждый день качаться на брусьях? Отвечает тренер

Теперь у Lifestyle есть телеграм-канал — переходите по ссылке и получайте свежие лайфхаки и советы ещё быстрее!

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если пить стакан тёплой воды каждое утро
Что будет, если пить стакан тёплой воды каждое утро
Качаем пресс стоя. 4 простых упражнения для плоского живота
Качаем пресс стоя. 4 простых упражнения для плоского живота
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Тренды
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022