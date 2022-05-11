Решиться на такую практику может не каждый. А зря.

Чем полезно стоять на гвоздях и как научиться делать это правильно

Чем полезно гвоздестояние? Как правильно это делать?



Разбираемся вместе с врачом и инструктором.

Практики акупунктуры и акупрессуры, к которым можно отнести и стояние на гвоздях, пришли к нам из восточной медицины. Это не просто способ медитации и закаливания воли, это лечебный механизм, запускающий восстанавливающие процессы в организме. В чём ещё польза и как решиться на эту практику?

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Подобная практика даёт возможность запустить очистительные и восстановительные процессы в организме.

Почему все решили стоять на гвоздях

Запросы у всех разные, но чаще всего люди встают на гвозди, чтобы оздоровиться и научиться работать со своими эмоциями. В восточном подходе тело рассматривается как ёмкость для циркуляции жизненной энергии Ци. На протяжении жизни мы копим энергию (понятие «Инь») и тратим её (понятие «Ян»).

Фото: istockphoto.com

Считается, что энергия Ци циркулирует по меридианам, объединяющим внутренние органы и поверхность тела, Инь и Ян. Каждый меридиан связан с определённым органом и соединяет его с другим органом, образуя пары — сдвоенные меридианы. У каждого органа — свой поток энергии, которая может быть направлена наружу (Ян) и внутрь (Инь).

Ирина: Китайцы, а теперь и последователи китайских учений, верят, что, восстановив правильный ток энергии, нарушенный из-за генетических особенностей и привычек, можно устранить причину заболевания. Каждому каналу соответствует определённая точка. Наибольшее их скопление — на ступнях. Все эти точки активно прорабатываются, если человек ходит босиком по земле, по траве, по песку и камням. Но в условиях урбанизации так уже почти никто не делает.

Поэтому стояние на гвоздях как альтернатива исконно природному прорабатыванию каналов Ци — здоровый способ улучшить самочувствие. Но делать это нужно исключительно под наблюдением специалиста.

Так в чём же польза?

Стоя на гвоздях, можно «прожить» застрявшие в теле эмоции — поплакать, посмеяться, выплеснуть злость. С помощью определённых дыхательных техник можно научиться перенаправлять внимание, проходить через болевые ощущения. Такая провокация боли через стопы учит взаимодействовать с негативными чувствами, а не пугаться их. Во время практики можно познакомиться с болью и понять, что ничего в ней страшного нет.

Фото: istockphoto.com

Иван Зенченко основатель студии йоги Zen Space, преподаватель кундалини йоги, йога-нидры, гвоздестояния Доска Садху — своего рода тренажёр стрессоустойчивости, который учит нас проходить через напряжение. Потом этот навык можно перенести и в повседневную жизнь, спокойно проходить через ситуации, когда мы напрягаемся, боимся, злимся.



Плюс гвоздестояние даёт заряд бодрости за счёт выделения большого количества окситоцина — гормона счастья. Практика вводит в некое состояние лёгкого изменённого сознания и эйфории.

Оздоровление — ещё один положительный эффект практики. Стоя на гвоздях или на аппликаторе (при условии правильного распределения веса), человек прорабатывает акупунктурные точки, связанные с внутренними органами, улучшает кровообращение.

Ирина: С точки зрения физиологии подобная практика даёт возможность запустить очистительные и восстановительные процессы. Это можно сравнить с интенсивным массажем стоп. Ведь, помимо точек энергии, на стопах расположены нервные окончания. За счёт чего сигналы поступают ко всем тканям и органам.

Какие есть противопоказания

Специалисты считают, что любой эмоциональный дисбаланс способен нарушить эффективность практики. Поэтому заниматься стоит только с чистой головой и сердцем. Перед тем как встать на гвозди, сверьтесь со списком противопоказаний:

психические заболевания;

открытые раны, повреждения на стопе;

опьянение и состояние изменённого сознания из-за запрещённых веществ;

простуда, повышенная температура,

беременность;

варикоз и некоторые другие заболевания венозной системы.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Из медицинских противопоказаний также можно назвать эпилепсию, инсульты или инфаркты. Беременным женщинам можно строго после консультации врача и на ранних сроках.

Как решиться встать на гвозди

Иван: В первую очередь нужно отчётливо понимать и напоминать себе, что это безопасно, несмотря на достаточно сильные болевые ощущения. Травмировать себя невозможно, даже бесконечно долго стоя на доске. Разумеется, если нет противопоказаний, которые мы перечислили выше.

Безопасность, развитие стрессоустойчивости и умение расслабляться даже в тяжёлых стрессовых ситуациях — всё это может быть мотивацией, чтобы попробовать практику. Вот несколько советов новичкам от специалиста по гвоздестоянию:

вставать на выдохе — так, чтобы делать вдох на доске;

практиковать на доске медленное полное глубокое йоговское дыхание — как инструмент прохождения через стрессовую ситуацию;

использовать опору, когда встаём и сходим — например, подоконник;

расслабляться — удерживая напряжение и задерживая дыхание, стоять на доске невозможно. Пройти через это можно только с медленным глубоким дыханием;

если самостоятельно встать не получается, прийти на урок по гвоздестоянию.

Фото: istockphoto.com

Сколько нужно стоять на гвоздях

Иван: Чтобы просто зарядиться на весь день, минуты с утра будет для начала достаточно. Но для более глубоких процессов, проживания чувств, встречи со своим бессознательным и устойчивого навыка расслабления в стрессовых ситуациях потребуется от 10 до 40 минут. Здесь ещё многое зависит от того, где и как вы это делаете. В идеале выполнять практику в сопровождении преподавателя, который будет поддерживать, помогать проходить через болевые ощущения. И тогда получится сразу простоять достаточно долго — 10-20 минут.

Как правильно выбрать доску Садху, мы уже рассказывали здесь.

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