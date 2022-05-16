10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны

Вся наша жизнь состоит из привычек — какие-то из них считаются полезными, и мы стремимся их в себе взрастить, а какие-то, как принято считать, относятся к бесполезным или даже вредным. Но что, если есть привычки, насчёт которых мы ошибаемся?

Собрали 10 привычек, которые не так уж вредны, как кажется.

Ирина Борисовна Юзуп нутрициолог, специалист интегративной и превентивной медицины Рассказывает о «вредных» привычках, которые на самом деле даже полезны.

Пропускать завтрак

С самого детства нам твердят, что завтрак — самый важный приём пищи. Это совершенно обоснованно: нам нужна энергия на весь день. В действительности завтрак – очень важный приём пищи. Почему?

Он помогает запустить «сонный» пищеварительный тракт и даёт первую энергию для работы клеток мозга. Вопрос только в том, что и для кого считается «завтраком».

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Конечно, есть тезисы, которые так и не были установлены как «абсолютные факты» доказательным путём. Например, что, пропустив завтрак, человек нарушает весь метаболизм. Или «пропуск завтрака способствует перееданию в течение дня». Такие процессы сугубо индивидуальны, связаны с генетическими особенностями, привычками, психологическим состоянием и многими другими факторами.

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Резюме – нет абсолютной нормы. Существует огромное множество схем питания, диет, правил, временных рамок, но всё очень индивидуально. Нельзя с уверенностью сказать, что пропуск завтрака приводит к патологии. Но и заявить о том, что завтрак бесполезен, мы тоже не можем.

Есть на ночь

Существует интересный миф, что желудок ночью не работает, калории не тратятся, поэтому есть нельзя. Доля правды в нём, конечно, есть. Генетически мы привыкли жить по циркадным ритмам – рано вставать, идти на охоту, приносить добычу, есть (середина дня), заниматься другими делами, рано ложиться спать.

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Сегодня мы питаемся и живём по другим законам. Поздний отход ко сну сдвигает и последний приём пищи. Да, ночное время отведено нам для восстановления сил, дополнительное переваривание еды – ни к чему. Но есть можно, желательно не менее чем за 40 минут до сна и несладкую пищу (скачки инсулина в ночное время могут спровоцировать развитие сахарного диабета).

Высокоуглеводная (крахмальная, сладкая) еда также может тормозить выработку гормонов из-за высокой энергоёмкости. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), то лучше отказаться от белка (белковая пища долго переваривается) и жирных продуктов.

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Здоровому человеку не повредит перекусить небольшим кусочком сала (или салатом с растительным маслом). В ночное время активизируется выработка желчи, поэтому немного правильных жиров в вечернее время пойдёт на пользу.

Что лучше есть в вечернее и ночное время? Если нет проблем с кишечником – огурцы, листовые овощи, кабачки, цветную капусту и брокколи. Растительные масла, бобовые, гречку (и растительный белок). Лёгкие сыры (белые, овечьи и козьи), йогурты на ореховом, козьем молоке.

Пить кофе

Доказано, что кофе, полученный из хороших сырьевых материалов и употребляемый в разумных количествах, имеет огромное количество достоинств. Например, он содержит во много раз больше антиоксидантов, чем другие напитки. Они борются с воспалением и преждевременным старением. Особенно со старением головного мозга.

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Но есть и проблемы. Кофе беспощадно обрабатывают. Опрыскивают ягоды кофейных деревьев, которые привлекают насекомых.

Кофе — экстремально кислотный продукт. У некоторых сортов рН опускается до 4,85 и ниже. Эта кислота создаёт благоприятную среду для вирусов, бактерий и грибков, в частности дрожжевых.

Также кофе не всем подходит. Продукт это «туземный», не все организмы генетически к нему приспособились, поэтому употребление кофе может вызывать иммунный сбой – сугубо генетически.

Кофе пить можно и нужно, но делать это важно правильно: выбирать органический кофе, самостоятельно молоть и варить зёрна. Не делать выбор в пользу сублимата и порошка, в таких видах кофейных напитков пользы нет никакой.

Загорать

Солнечный свет (ультрафиолет) – главный фактор, запускающий синтез витамина D в нашем организме. Поэтому без загара ну никак нельзя. Речь идёт о естественном загаре, не о процедурах в солярии.

Однако есть и ложка дёгтя. Витамин D будет активно синтезироваться на солнце, а вот усваиваться – нет, если при этом человек не двигается (лежит, стоит). Более того, он вырабатывается только тогда, когда максимально открыта поверхность кожи, а не только ладони и лицо.

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Поэтому лучший вариант – бег, активные игры, походы, катание на велосипеде в утреннее и вечернее время, когда солнце не в зените, но ещё светит и греет, при этом выделяется необходимый нам витамин D.

Всё больше исследований подтверждают тот факт, что ультрафиолет негативно влияет на рост злокачественных кожных новообразований. Поэтому важно использовать защитные кремы, избегать прямых солнечных лучей с 12 до 15 часов (примерно). Опасен не столько загар, сколько ожог, именно солнечные ожоги (особенно частые) – фактор риска развития меланомы.

Играть в видеоигры

Сегодня психологи и психотерапевты говорят о зависимости от игр, а офтальмологи – о влиянии монитора на зрение. Во всём нужно знать меру. Видеоигры как вид периодического досуга и как повод пообщаться с друзьями и близкими не несут вреда. Один-три часа в неделю никак не скажутся на здоровье.

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А вот длительная игромания может привести к заболеваниям психологического и психиатрического характера, патологиям опорно-двигательного аппарата из-за длительного сидения.

Есть жирное

Миф о вредности жирной пищи привёл нас к катастрофе сердечно-сосудистых заболеваний, эпидемии неврологических расстройств (РАС, Паркинсон, Альцгеймер). Дело в том, что в конце 90-х годов диетологи выдвинули тезис – жирная пища повышает холестерин в крови, а повышенный холестерин приводит к инфарктам. Но совершенно забыли сообщить о том, что холестерин бывает «хорошим» и «плохим», поэтому крайне важно не убирать его, а балансировать.

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«Обезжиривание» рациона – фактор развития многих заболеваний. Очень важно есть сливочное масло (качественное), растительные масла, орехи, мясо. Эта та пища, которая помогала нашим предкам работать, согреваться, вынашивать и рожать детей.

НО! Важно не употреблять трансжиры. Их организм практически не усваивает, они долго циркулируют в крови и вызывают воспаление.

Жевать жвачку

Если вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что жевательная резинка помогает сосредоточиться (или, может, вы сами это замечали?), то знайте, что в этом есть доля истины. Несмотря на то что жевание не сильно соотносится с правилами этикета, оно может эффективно снижать уровень стресса и улучшать бдительность. Жвачка хороша как для краткосрочной, так и для долгосрочной памяти. Поэтому её можно использовать, когда нужно усвоить большой объём информации.

Фото: istockphoto.com

Стоит сразу разделить жвачки на сладкие (с добавлением сахара) и несладкие (не содержащие сахара). Также – натуральные жвачки (из рисовой муки, чикла, растительных компонентов) и ненатуральные (в составе таких — резиновая основа, подсластители, стабилизаторы, множество Е-компонентов). Жвачка – палка о двух концах. Достаточно безвредная, если состав натуральный, а процесс жевания занимает не более 5 минут.

Долго спать

Сон – сугубо индивидуальная «привычка». В организме заложена определённая «программа» восстановления в процессе сна: выработка гормонов, иммунных тел, восстановление мозговых процессов, запоминание и обработка информации.

Опасно и вредно спать мало, часто просыпаться, не уходить в глубокий сон, пропускать стадию быстрого сна. Длительный сон, при условии прохождения всех стадий сна, отсутствия бессонницы – это нормально. Особенно в молодом возрасте.

Мыться не каждый день

Мыться вообще нужно не каждый день. Особенно с использованием химических средств. Наша кожа – важный барьерный орган. Она пропускает нужные нам вещества и блокирует опасные. К сожалению, химические вещества она пропускает вместе с водой.

Кроме того, при ежедневном купании с мылом, шампунями и другими средствами кожа постоянно ощелачивается. Нормальный баланс кожи, как и у всего организма – не кислотный, но и не щелочной. Должна быть золотая середина.

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Также стоит напомнить о важном элементе, даже органе нашего организма – микробиоме. Это сборное название всех микроорганизмов (бактерий в основном), которые обитают в нас и на нас. Большинство из них у здорового человека не патогенны, а наоборот – полезны. Кожа также покрыта микроорганизмами. Очень важно беречь наших «симбионтов», помогающих нам. А не очищать их мылом и мочалкой.