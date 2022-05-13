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Зона комфорта — нужно ли её расширять и как это правильно сделать

5 способов расширить зону комфорта без сильных потрясений
Григорий Бахин
Что такое зона комфорта и нужно ли ее покидать?
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Подготовили несколько советов, которые помогут безболезненно двигаться вперёд.

Есть такая распространённая фраза: «Выход из зоны комфорта». Но есть и другая, которая почти никому не известна: «Все рассказывают про то, как выйти из зоны комфорта, но никто не говорит, как туда войти».

Григорий Бахин
Григорий Бахин
психолог, коуч, эксперт по достижению целей

Что такое зона комфорта для человека и как он себя в ней ведёт?

Что такое зона комфорта

Если говорить кратко, это привычная для человека среда, где ему практически не надо прикладывать никаких усилий, где нет переживаний.

Простой пример: когда человек едет утром за рулём по привычному маршруту — он находится в зоне комфорта. Но если происходит какой-то опасный манёвр или возникает неизвестный маршрут, при этом ещё необходимо вовремя приехать и не попасть в пробку, тогда человек начинает напрягаться и испытывать определённый стресс.

Фото: unsplash.com/@elisa_ventur

В привычной среде человек, как правило, ведёт себя спокойно и уверенно, потому что есть контроль над ситуацией и есть отработанный алгоритм, ритуал. Например, встаёшь в 8:00 утра, чистишь зубы, заливаешь любимые мюсли йогуртом, завариваешь кофе, в 9:30 выходишь из дома – и в 10:30 уже на работе. Всё стандартно, понятно и предсказуемо, что переживать?

Фото: unsplash.com/@pixelperfect

А теперь давайте представим, каким будет ваше поведение, если у вас первый рабочий день на новой работе, при этом в компании, куда вы давно хотели попасть? Или вы решили вставать не в привычные 8:00, а в 6:00, чтобы успеть на пробежку?

Это новые действия, которые выбивают из привычного ритма, где-то даже совершенно новый опыт для человека. И каким будет этот опыт — позитивным или негативным — никто не знает. Отсюда сомнения, неуверенность, переживания, волнение и даже страх. Нужно ли для развития расширять зону комфорта? И как сделать это правильно?

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5 способов расширить зону комфорта

Для начала следует определиться, в какую сторону двигаться. Потому что нет ничего хуже, чем начинать новое дело со «звероподобным рвением». Выбирайте для старта что-то одно. Не стоит резко менять работу, сразу заниматься новым видом спорта, при этом ещё менять место жительства и осваивать новую профессию.

Не надо пытаться охватить всё и сразу. Если вы никогда в 6.00 утра не выходили на пробежку, следует начинать постепенно, шаг за шагом, с небольших расстояний. Потому что, если вы сразу замахнётесь на 10-15 км, возможно, это будет последняя ваша пробежка и из зоны комфорта вы уже никогда не выйдете.

Фото: unsplash.com/@chanderr

Любое новое дело — это стресс для организма, поэтому необходимо прислушиваться к тому, как реагируют тело и разум на него. Следует быть чутким. Например, если вы только начали заниматься спортом, то не требуйте от себя больших рекордов, не перегружайте себя. Всё должно быть в удовольствие, именно через удовольствие и осознанность расширяется зона комфорта.

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Человек всегда бросает себе вызов, ему хочется исследовать пределы своего организма, духа, разума, поэтому он постоянно выталкивает себя на новые приключения. Иногда следует отключить голову и внутренние страхи, сделать шаг вперёд, чтобы попробовать что-то новое.

Фото: unsplash.com/@tomsdg

Бороться с внутренними границами. В зоне комфорта очень много ограничивающих убеждений. Например, «Я хочу пробежать марафон, но… / Я хочу заняться волейболом, но… / Я хочу поменять работу, но…». С этими внутренними барьерами можно и нужно работать, можно пытаться прорабатывать их самостоятельно, а можно обратиться к специалисту.

Я всегда говорю, что главная задача человека — сделать так, чтобы ему было комфортно. Обращайте на себя внимание, замечайте себя: в переговорах, спорте, увлечениях, как реагируют и напрягаются мышцы, что чувствует ваше тело, какие мысли в голове и т.д.

Потому что любой выход из зоны комфорта — это познание себя, это ресурс, который должен быть в радость.

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