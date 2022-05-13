5 способов расширить зону комфорта без сильных потрясений

Есть такая распространённая фраза: «Выход из зоны комфорта». Но есть и другая, которая почти никому не известна: «Все рассказывают про то, как выйти из зоны комфорта, но никто не говорит, как туда войти».

Григорий Бахин психолог, коуч, эксперт по достижению целей Что такое зона комфорта для человека и как он себя в ней ведёт?

Что такое зона комфорта

Если говорить кратко, это привычная для человека среда, где ему практически не надо прикладывать никаких усилий, где нет переживаний.

Простой пример: когда человек едет утром за рулём по привычному маршруту — он находится в зоне комфорта. Но если происходит какой-то опасный манёвр или возникает неизвестный маршрут, при этом ещё необходимо вовремя приехать и не попасть в пробку, тогда человек начинает напрягаться и испытывать определённый стресс.

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В привычной среде человек, как правило, ведёт себя спокойно и уверенно, потому что есть контроль над ситуацией и есть отработанный алгоритм, ритуал. Например, встаёшь в 8:00 утра, чистишь зубы, заливаешь любимые мюсли йогуртом, завариваешь кофе, в 9:30 выходишь из дома – и в 10:30 уже на работе. Всё стандартно, понятно и предсказуемо, что переживать?

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А теперь давайте представим, каким будет ваше поведение, если у вас первый рабочий день на новой работе, при этом в компании, куда вы давно хотели попасть? Или вы решили вставать не в привычные 8:00, а в 6:00, чтобы успеть на пробежку?

Это новые действия, которые выбивают из привычного ритма, где-то даже совершенно новый опыт для человека. И каким будет этот опыт — позитивным или негативным — никто не знает. Отсюда сомнения, неуверенность, переживания, волнение и даже страх. Нужно ли для развития расширять зону комфорта? И как сделать это правильно?

5 способов расширить зону комфорта

Для начала следует определиться, в какую сторону двигаться. Потому что нет ничего хуже, чем начинать новое дело со «звероподобным рвением». Выбирайте для старта что-то одно. Не стоит резко менять работу, сразу заниматься новым видом спорта, при этом ещё менять место жительства и осваивать новую профессию.

Не надо пытаться охватить всё и сразу. Если вы никогда в 6.00 утра не выходили на пробежку, следует начинать постепенно, шаг за шагом, с небольших расстояний. Потому что, если вы сразу замахнётесь на 10-15 км, возможно, это будет последняя ваша пробежка и из зоны комфорта вы уже никогда не выйдете.

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Любое новое дело — это стресс для организма, поэтому необходимо прислушиваться к тому, как реагируют тело и разум на него. Следует быть чутким. Например, если вы только начали заниматься спортом, то не требуйте от себя больших рекордов, не перегружайте себя. Всё должно быть в удовольствие, именно через удовольствие и осознанность расширяется зона комфорта.

Каждый из нас испытывает на себе жизненные кризисы, через них личность растёт. Эти кризисы и испытания могут быть естественными, а могут быть искусственно созданными, например, такие популярные испытания, как «Гонки героев» и «Стань человеком». Почему стал популярен трейлраннинг и скайраннинг?

Человек всегда бросает себе вызов, ему хочется исследовать пределы своего организма, духа, разума, поэтому он постоянно выталкивает себя на новые приключения. Иногда следует отключить голову и внутренние страхи, сделать шаг вперёд, чтобы попробовать что-то новое.

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Бороться с внутренними границами. В зоне комфорта очень много ограничивающих убеждений. Например, «Я хочу пробежать марафон, но… / Я хочу заняться волейболом, но… / Я хочу поменять работу, но…». С этими внутренними барьерами можно и нужно работать, можно пытаться прорабатывать их самостоятельно, а можно обратиться к специалисту.

Я всегда говорю, что главная задача человека — сделать так, чтобы ему было комфортно. Обращайте на себя внимание, замечайте себя: в переговорах, спорте, увлечениях, как реагируют и напрягаются мышцы, что чувствует ваше тело, какие мысли в голове и т.д.

Потому что любой выход из зоны комфорта — это познание себя, это ресурс, который должен быть в радость.