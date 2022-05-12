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Как отсрочить старость, как оставаться молодым подольше

Как не постареть раньше времени? Правила, которые нельзя нарушать
Виталия Ксенофонтова Юлия Чуприкова
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Как отсрочить старость? Как дольше не стареть?
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Делимся важными рекомендациями экспертов.

Признаки преждевременного старения могут появиться уже после 30 лет. И причинами такого состояния кожи могут быть как внутренние процессы в организме, так и внешние факторы. Что делать и каких правил придерживаться, чтобы задержать этот процесс? Разбираемся с экспертами.

Виталия Ксенофонтова
Виталия Ксенофонтова
технолог косметического и фармацевтического производств, разработчик рецептур косметических средств

Рассказывает о причинах старения.

Почему мы стареем

Старость не всегда является накопительным длительным процессом: она может наступить даже мгновенно в молодом возрасте. Например, если человек прошёл тяжёлые испытания. Это сильные потрясения в короткий промежуток времени, из-за которых человек за пару лет может измениться до неузнаваемости. Это отражается и на его теле, и в его глазах.

Другой причиной может быть нехватка важных веществ. В выработке коллагена активно участвует витамин С. Без него не происходит корректная сборка коллагеновых волокон. Поэтому желательно периодически проверять уровень этого витамина и в случае дефицита восполнять его, чтобы естественная выработка коллагена не прекращалась.

Также важно следить за общим состоянием здоровья, снижать влияние стресса, сбалансированно питаться и принимать поддерживающие здоровье витамины и нутрицевтики.

Фото: unsplash.com/@amyjoyhumphries

Из внешних факторов, которые негативно влияют на красоту и здоровье, самым серьёзным является солнце и избыточное нахождение под солнечными лучами. Фотостарение — это процессы, которые запускаются солнечными лучами. UVA-лучи есть всегда и везде, и зимой, и летом. Именно они вызывают фотостарение, но действуют они не так, как UVB.

UVA – мягкое излучение, которое мы не чувствуем. Но по своей силе эти лучи угнетают больше, чем любые другие. Примерно 50-90% свободных радикалов в коже вырабатывается именно под воздействием UVA. Поэтому дозируйте своё пребывание на солнце, не находитесь на прямых солнечных лучах с 11:00 до 16:00, выбирайте теневую сторону и умеренно используйте солнцезащитные средства.

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Загрязнение окружающей среды тоже ускоряет процессы старения. В воздухе находится большое количество осаждающих частиц пыли, грязи и поллютантов. Поллютанты — это очень мелкие частицы, которые при оседании на коже способны разрушать липидный слой. Это естественная защита, разрушение которой ведёт к преждевременному старению.

Фото: unsplash.com/@good_citizen

Чтобы этого не произошло, кожу нужно ежедневно тщательно и очень деликатно очищать. Для этого лучше всего использовать мягкие и качественные очищающие средства.

Один из важных пунктов сохранения молодости кожи — продуманный, индивидуальный уход за кожей лица и тела. Активные косметические вещества должны подбираться по актуальному состоянию вашей кожи. В таком случае учитываются и внутренние процессы, и внешние факторы, которые приводят к старению.

Выполняйте эти простые шаги, чтобы сохранить здоровье и красоту

Юлия Чуприкова
Юлия Чуприкова
Коуч по уходу за собой. Психолог. Телесно-ориентированный психотерапевт

На старение влияют наш образ жизни, наши привычки, отношение к самому себе и восприятие мира. Вот над чем стоит поработать.

1. Мыслите позитивно

В жизни главное правильно расставить приоритеты, направить свои мысли и создать новые цели.

Те, кто уверен, что стакан наполовину пуст, направляют свою энергию лишь на саморазрушение. Комом накапливаются болезни, человек заполняется негативом. Олицетворение типажа «ворчливая бабушка у подъезда», в итоге — старость.

Фото: unsplash.com/@carolynchristine

Есть те, которым всё равно, сколько им лет и сколько морщин на лице. Они не ждут возникновения болезней, а активно их предотвращают, учатся и прислушиваются не к социуму, а к своим собственным желаниям, и поэтому счастливы. Они развивают творческие способности, гуляют, заводят знакомства, занимаются здоровьем и заряжают оптимизмом других, строят карьеру.

Сейчас даже модельный бизнес не стоит на месте, есть такие агентства, которые принимают исключительно лет с 40-50. Это особый возраст, со своей изюминкой и красотой.

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2. Занимайтесь спортом

Особое внимание стоит уделить физическим упражнениям. Спорт способствует оздоровлению пула митохондрий (энергетические станции) и улучшает их функции во всех клетках организма. Так что не забывайте тренироваться, чтобы оставаться здоровыми и красивыми подольше.

3. Поддержвайте внутренний баланс

Важно поддерживать динамическое равновесие, внутренний баланс между телом и подсознанием. Сигналом о нарушении баланса может быть болезнь: нервные окончания дают нам знать о том, что в определённом месте организма что-то происходит не так.

Фото: unsplash.com/@towfiqu999999

Боль — это здоровая нервная реакция организма, которая говорит: «Эй, дорогой, здесь происходит что-то, на что нужно обратить внимание». И если человек не реагирует на эту боль или заглушает её таблетками, то она усиливается, чтобы до него «достучаться», ведь тело — наш помощник.

Если мы его игнорируем — наступает старость. Главное, во время лечения не бороться с болезнью, не злиться на неё. Залечивая себя таблетками, мы можем заглушить только симптом (сигнал), хотя причина может быть в другом.

Фото: unsplash.com/@nature_zen

Организм умеет самостоятельно справляться с проблемами и стремится к равновесию. Нужно только ему в этом помочь, но важно не переусердствовать. Например, чрезмерное употребление витаминов может привести к тому, что организм перестанет их восполнять самостоятельно из пищи.

Также и с переизбытком уходовой косметики на лице. Нужно доверять организму и позволять ему справляться с основными задачами самостоятельно. В противном случае — следовать указаниям специалиста.

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