И как рассчитать оптимальную для себя норму.

Нормально ли работать по 12 часов в день? Что произойдёт с организмом

Сколько часов нужно работать в день? Нормально ли работать по 12 часов?



Разбираемся вместе с психологом.

«Всё время думать одну и ту же мысль нельзя. Это очень вредно! От этого можно соскучиться и заболеть», — говорил известный персонаж советского мультфильма и был абсолютно прав. Психика человека — большая система, которая имеет собственные ритмы и циклы. Если не учитывать особенности её работы, можно растерять всё здоровье — как физическое, так и ментальное.

Сергей Савинов психолог, специалист интегративной и прикладной психологии, основатель проекта «СФЕРА» Мозг человека в течение суток способен активно работать около 4-6 часов.

Почему стандартный рабочий день длится 8 часов

Такая цифра сформировалась из-за особенностей работы психики. Центральная нервная система (ЦНС) переключается в течение часа с логических и вычислительных процессов на абстрактные. Такие короткие перерывы происходят через каждые 45 минут активной умственной деятельности. За 15 минут система успевает разгружаться — подобный механизм защищает психику от перенапряжения. Отсюда и потребность, зачастую интуитивная, каждый час выходить на «перекур».

Фото: istockphoto.com

Сергей: Мозг человека в течение суток способен активно работать только около 4-6 часов. Это связано с метаболизмом ресурсов организма, который становится гораздо активнее при выполнении сложной когнитивной деятельности. В период активной напряжённой работы мозг тратит примерно 25% ресурсов всего организма, когда в режиме относительного покоя — всего 9%. Наш мозг достаточно «ленив» и эволюционно заточен под сохранение энергии, выживание, отсюда и такие ограничения.

Получается, что по факту восемь часов рабочего времени состоят из шести чистых часов активной умственной деятельности мозга и двух часов отдыха. Без учёта перерыва на обед. Именно поэтому в Трудовом кодексе даны такие рекомендации.

Нормально ли работать 12 часов в день

Можно долго рассуждать о том, почему же установлена рабочая норма в восемь часов в день. Но здесь важно другое — степень нагрузки и разгрузки организма.

Фото: unsplash.com/@thoughtcatalog

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Время работы стоит соотносить с «вредностью» работы: как физической (химические отходы, опасное производство), так и психологической (учителя младших классов). Если человек, который работает на относительно безопасном производстве, не подвержен стрессам и имеет возможность в течение дня делать перерывы, то работа по 12 часов в день не причинит ему вреда.

Как длительная работа влияет на организм

Человек — не вечный двигатель, к сожалению, имеет свойство уставать, грустить, быть малоэффективным. Работа в недружелюбном коллективе, стрессовой обстановке и неблагоприятных для здоровья условиях может быть опасна и при 6-7 рабочих часах.

Мозгу нужен отдых, как и любой системе. В противном случае это приводит к утомляемости и потере работоспособности. Именно поэтому у нас есть потребность в смене деятельности, благодаря которой происходит переключение работы нейронов на те, которые не были задействованы ранее.

Фото: unsplash.com/@aleno

Нарушение работы психики приводит к неприятным последствиям, которые сложно компенсировать обычным отдыхом. А именно:

утомлению (закономерное снижение возможностей организма и психики);

переутомлению (накопление утомления из-за нарушения баланса труда и отдыха);

монотонии (ослабление сознательного контроля, ухудшение памяти и внимания);

психическому пресыщению (потеря интереса к работе, желание её сменить);

проблемам с пищевым поведением;

эмоциональной неуравновешенности и выгоранию;

социальной дезадаптации (нарушение способности адаптироваться в социальной среде);

болезням стрессовой этиологии (язва желудка, инфаркт, нефросклероз, снижение иммунитета);

депрессии, если долго игнорировать сигналы организма и не давать ему отдохнуть.

Длительная работа негативно сказывается не только на психике, но и на физиологии. По словам врача, 12 часов сидячей работы (при условии малоподвижного образа жизни) — фактор развития метаболического синдрома (ожирение, сахарный диабет) и заболеваний опорно-двигательной системы.

Фото: unsplash.com/@christinhumephoto

Ирина: Стресс и чрезмерная выработка кортизола разрушительно влияют на надпочечники, сердечно-сосудистую систему, головной мозг. Непрерывное длительное воздействие стресса повышает риск кардиологических и невропатологических заболеваний. Длительная вечерняя работа также приводит к бессонницам. Активная деятельность мозга преимущественно перед засыпанием возбуждает нервную систему и вызывает патологии сна. Что, в свою очередь, запускает процесс деактивации иммунной системы и последующие проблемы.

Как рассчитать свою норму нагрузки

Сергей: Это зависит от индивидуальных особенностей и социальной среды. Поэтому одни обладают более высокой работоспособностью, чем остальные. В любом случае для расчёта личной нормы нагрузки важно учитывать базовые возможности психики и в дальнейшем искать собственный благоприятный ритм работы, основанный на самонаблюдении и саморефлексии. Не стоит забывать и о необходимости правильного питания, физической нагрузки, восстановления, качественного сна.

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