Gucci и adidas выпустили ретроколлекцию
Вам точно захочется в школьный спортзал.
В капсулу вошли спортивные платья, ветровки и шорты, плиссированные юбки макси и узкие миди, комбинезоны, футболки.
Только одеждой не обошлось: коллекцию дополнили панамы, а также туфли на высоком каблуке, замшевые лоферы и махровые шлёпанцы.
Дизайнеры выбрали два основных акцента: классические три полоски и союз надписи Gucci на вещах с узнаваемым трилистником adidas.
Цветовое решение коллаборации соответствует времени года: яркие красный, синий и зелёный разбавляются натуральными оттенками.
Отдельной гордостью брендов стал сам лукбук коллекции от нидерландского фотографа Карлина Якобса и креативного директора Gucci Алессандро Микеле.
Релиз коллаборации adidas x Gucci состоится 7 июня.
Gucci и adidas выпустили ретроколлекцию. Это очень красиво
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