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Какой крахмал лучше и полезнее для здоровья: картофельный или кукурузный

Какой крахмал полезнее – картофельный или кукурузный? И можно ли заменить один на другой
Елена Доронкина Арина Забгаева
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Можно ли заменить картофельный крахмал кукурузным
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Несмотря на похожий состав, разница всё же есть.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания

Какой крахмал полезнее — картофельный или кукурузный? Можно ли заменить их при готовке?

Крахмал используется во многих блюдах, в том числе в соусах и выпечке. Большинство из них нельзя назвать полезными даже с натяжкой, но иногда хочется побаловать себя чем-нибудь «запретным». Какой же крахмал в таком случае лучше использовать и можно ли заменить один на другой?

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В организме крахмал трансформируется в глюкозу, а она — основное «топливо». Такие растения, как кукуруза, рис, картофель, содержат в себе большее количество крахмала, но в целом он содержится почти во всех культурах.

Чем отличается кукурузный крахмал от картофельного

Составы кукурузного и картофельного крахмала принципиально разные. В первую очередь по своим формулам. В основе их лежат полисахариды амилозы и амилопектина, разница есть в пропорциях и в самой молекулярной форме крахмалов.

Фото: unsplash.com/@smakoladka

Картофель, к примеру, содержит больше амилопектина. Кстати, в бодибилдинге его используют для оптимизации гликогена в мышечной ткани, другими словами — для энергии роста и развития мышц.

Какой крахмал полезнее

У кукурузного крахмала есть несколько полезных свойств:

  • Благоприятно воздействует на сердце. Нормализует давление и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
  • Положительно влияет на почки. Будет полезен тем, кто страдает заболеваниями мочевыделительной системы, а также спасёт организм от отёков.
  • Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Кукурузный крахмал рекомендуется при заболеваниях кишечника и желчного пузыря, так как способствует выделению желчи и помогает лучше переваривать жирную пищу.
  • Хорошо влияет на кожу. Если у вас проблемы с кожей, например, вы страдаете от акне или стесняетесь неровной поверхности лица, кукурузный крахмал станет хорошим помощником. Он стабилизирует выработку кожного сала, подтянет овал лица и увлажнит кожу.
  • Заменяет продукты с глютеном. Кукурузный крахмал не содержит глютена, поэтому не вызовет аллергии и не нанесёт вред фигуре, если вы боретесь с лишним весом.

Фото: unsplash.com/@we_the_royal

У картофельного крахмала не меньше полезных свойств.

  • Помогает при болезнях с почками. Картофельный крахмал выводит лишнюю жидкость из организма.
  • Сокращает риск возникновения опухолей. Нерафинированные углеводы в составе крахмала могут уменьшить вероятность онкологических заболеваний.
  • Улучшает обмен веществ. Картофельный крахмал полезен для желудка и кишечника, что положительно сказывается на качестве кожи. А за счёт уменьшения кислотности в организме он снизит риск развития язвы желудка.
  • Укрепляет иммунитет. Восстанавливает защитные свойства организма и улучшает его защитные функции, что снижает риск инфекций.
  • Снижает уровень сахара в крови. Будет полезен тем, у кого диагностирован сахарный диабет. Также контролирует уровень глюкозы в организме.

Какой из них предпочтительнее именно для вас – решайте сами, основываясь на особенностях организма и вкусовых предпочтениях.

Можно ли заменить картофельный крахмал кукурузным и наоборот

В кулинарии использование кукурузного и картофельного крахмала имеет отличия. Они не взаимозаменяемы. Объясним на примере киселя. Кисель — это клейстер. Если вам нужно получить густой непрозрачный напиток, чтобы в него можно было поставить ложку, — используйте картофельный крахмал. Если хотите более нежную текстуру — берите кукурузный.

Фото: istockphoto.com

Крахмал из картофеля хорошо подойдёт для глазури и соусов — он плотно обволакивает продукт. А кукурузный — для кондитерских изделий и для панировки. У картофельного крахмала есть небольшой минус — он обладает специфическим привкусом, чего нет у кукурузного варианта.

В приготовлении еды заменять один крахмал на другой не рекомендуется. Крахмал из картофеля густеет сильнее, в связи с чем результат может отличаться от ожидаемого. В приготовлении киселей также не рекомендуется заменять картофельный крахмал на кукурузный: для киселя требуется более густая фактура.

Фото: unsplash.com/@kvtepov

Резюмируя, можно отметить, что картофельный и кукурузный крахмал обладают разными свойствами и текстурами, поэтому заменять их нельзя.

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