Как составить правильный список целей на всю жизнь, чтобы её не испортить

С точки зрения психологии о цели недостаточно просто думать и фантазировать – её нужно сформулировать. Облекая желания в письменную форму, мы придаём им конкретику и заключаем своеобразное соглашение с самим собой. Как правильно это сделать, рассказывает эксперт.

Катерина Алексеенко сооснователь коммуникационного агентства KK PR Рассказывает, как с помощью списка целей и желаний расставить приоритеты в жизни.

Что такое Bucket List?

Bucket List – это список того, что нужно успеть сделать, пока вы живы. Это ближе к списку заветных желаний, нежели к списку целей. Причём это не рядовые желания, а те, реализация которых сделает вас лучше и счастливее.

Другими словами, это перечень того, что хочешь увидеть, чему научиться, что попробовать, сделать и почувствовать в течение жизни. Bucket List помогает задать жизни определённое направление и расставить ориентиры. И наличие такого списка помогает правильно формулировать жизненные цели и жить именно свою жизнь.

Фото: unsplash.com/@cathrynlavery

Отлично о принципе Bucket List рассказывают в фильмах «Достучаться до небес» (1997), «Моя жизнь без меня» (2003), «Пока не сыграл в ящик» (2007) (оригинальное название фильма так и звучит The Bucket List), «30 безумных желаний» (2018) и «Жизнь за год» (2020).

Фото: кадр из фильма «Пока не сыграл в ящик»

Но здесь режиссёры показывают в основном истории трагические: чаще герои узнают о своей неизлечимой болезни, поэтому решают перед смертью исполнить свои самые заветные и в чём-то безумные желания. Мы же с вами про Bucket List здорового человека.

Что важно учитывать при формировании списка

Будьте честны с самим собой

Ключевой момент формулирования желания – его искренность. Поэтому обязательно стоит проверять, ваше ли это желание, почему оно важно именно вам, как изменитесь вы сами и ваша жизнь после его исполнения, что вы почувствуете.

Записывайте только важное

При составлении Bucket List можно дать своей фантазии разгуляться на славу. Включайте в список желания от мала до велика, но при этом постарайтесь не сильно отрываться от реальности.

Фото: istockphoto.com

Чтобы список работал и был помогающим для вас инструментом, включайте в него желания, которые можно реализовать.

Следуйте за своей мечтой

При этом лучше не включать в список уж слишком приземлённые пункты, например, «купить новый телевизор». Bucket List призван вдохновлять, поэтому он и должен состоять из желаний, исполнение которых действительно улучшит вашу жизнь. Не стоит путать его со списком дел на год/месяц или wish list-ом подарков на день рождения.

Не ограничивайте себя

Признайте тот факт, что список неокончательный. Скорее всего, ваш Bucket List будет меняться так же, как меняетесь вы сами, и то, что было актуально вам в 20 лет, скорее всего, может стать не так актуально в 40. Поэтому периодически проверяйте список на актуальность.

Фото: www.istockphoto.com

А ещё это понимание поможет вам снизить градус важности этого ритуала. Поймите, что составление списка это не как кровью договор подписать – всё намного проще и интереснее. Всё исключительно для вашей пользы и вашего счастья.

Опубликуйте свой Bucket List

Поделитесь им в социальных сетях, своём блоге или просто зачитайте его в кругу близких друзей и родных. Это очень важно:

во-первых, это поможет заключить более сильное соглашение и принять ответственность за свои желания. Так вы с большей вероятностью не сольётесь с этой темы, ведь у вас будут свидетели;

во-вторых, вы получите группу поддержки, которая может помочь вам в исполнении желаний;

в-третьих, это даст возможность людям из вашего близкого круга узнать о вас больше и в определённой степени поможет улучшить отношения с ними.

Составление Bucket List – это ценный и эффективный инструмент познания себя, который может сделать жизнь более наполненной и придать ей чуточку волшебства. Ведь когда вы начнёте исполнять свои жизненные желания, вы почувствуете, что этот мир благосклонен к вам и что вы сами являетесь творцами собственного счастья.