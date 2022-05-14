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Как правильно хранить коньки летом в квартире

Как правильно хранить коньки летом. Просто убрать на шкаф недостаточно
Павел Сухоруков
Как правильно хранить коньки летом?
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Несколько простых советов помогут сохранить вашу экипировку и вас от возможных травм.

Сезон катания на коньках уже сказал нам: «Прощай». Хочешь не хочешь, а коньки надо как-то сохранить до следующего года. Рассказываем, как это сделать грамотно и без потерь. Особых сложностей в уходе за коньками нет. Правила достаточно просты, и даже дети смогут их придерживаться, чего уж говорить о взрослых.

Владислав Иванов
Владислав Иванов
бронзовый призёр чемпионата мира по скоростному спуску на коньках — 2021

Я пофигист в плане ухода. После катания просто ставлю коньки на полку, и так они сохнут. Но, по-хорошему, технология ухода другая — о ней и расскажу.

Уход за лезвиями и ботинками

После тренировки или катания, неважно, хоккей, фигурное катание или скоростной спуск — нужно снять лезвия с коньков, хорошо просушить их тряпкой и поставить обратно. Затем необходимо протереть и продуть сами коньки от оставшегося снега, льда и грязи. И напоследок используйте специальную сушку, которая выглядит как фен, чтобы конёк полностью просох.

Фото: unsplash.com/@freestocks

Специальную сушилку можно заменить обычной сушкой для обуви. Главное не оставлять её на длительный срок.

Если коньки будут влажными, то они начнут разваливаться сами по себе. Пена внутри, которую формируют под ступню, начнёт терять свои свойства из-за влаги, и «посадка» станет не такой плотной. Как следствие, коньки будут становиться мягче, а там и до травм недалеко.

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Заточка и ремонт

Я протачиваю коньки после каждой тренировки по скоростному спуску. Во время хоккея заточка нужна реже, поскольку поверхность льда ровная, в отличие от «горы», и лезвия не очень сильно страдают. Думаю, что с фигурным катанием так же.

Фото: unsplash.com/@familyschaffner

После каждой тренировки по скоростному спуску всегда нужна новая заточка, потому что появляются деформация и сколы на лезвии. Лучше их протачивать и следить за подобными моментами. Для катания на любых коньках состояние лезвий – это важно.

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Пара слов от редакции

Остаётся добавить то, что после всех манипуляций надо надеть защитные чехлы на сами лезвия, внутрь положить силикагель (необязательно) и убрать коньки в сумку или чехол. В таком состоянии оставить инвентарь до следующего сезона. В крайнем случае коньки можно просто повесить на гвоздь и больше никогда не трогать.

Фото: unsplash.com/@tmatt2015

Уже перед началом нового сезона катания лучше осмотреть коньки на предмет исправности, убедиться, что за лето с ними ничего не произошло, и поменять шнурочки на новые.

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