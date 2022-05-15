Почему сложно начать вести здоровый образ жизни? 3 оправдания, которые мешают это сделать

Любые изменения для нас — это стресс, который необходимо преодолеть, чтобы начать жить по-другому. Но не всем удаётся выйти из зоны своего комфорта. Как правило, мы начинаем что-то делать только тогда, когда организм уже буквально кричит о помощи. Переходим на правильное питание, когда не можем влезть в свои любимые джинсы, или записываемся в тренажёрный зал, когда становится тяжело подниматься по лестнице.

Рекомендуем не запускать себя до такого, а начать делать что-то полезное уже сейчас. Собрали три популярных оправдания, которые мешают нам двигаться вперёд, и способы борьбы с ними.

Роман Федосов психолог, бизнес-тренер, предприниматель Как поставить ошеломительные цели и двигаться к ним?

3 оправдания, которые мешают начать вести здоровый образ жизни

У меня нет времени

Времени никогда не хватает, важно правильно его распределять. Для начала можно пересмотреть свой жизненный график, исключить малозначительные действия (например, просмотр сериалов) и заменить их на более здоровые привычки — правильное питание, физическую нагрузку.

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Начну с понедельника

Начну заниматься спортом или правильно питаться с понедельника или с первого числа следующего месяца. Переводя на обычный язык — никогда.

Мне лень

Вроде бы нужно привести себя в форму, но не так чтобы срочно. Человек ждёт каких-то тревожных звонков, чтобы начать заниматься здоровым образом жизни. Таким стимулом чаще всего выступает врач, когда сообщает о проблемах в сердце или ожирении.

Почему мы ищем оправдания

Дам яркий совет профессионального тренера в фитнесе со стажем: просто идите и начинайте заниматься. Не думайте ни о чём. Встали, оделись и пошли на часовую прогулку или в спортзал. Купили себе абонемент – и вперёд. Достаточно лишь сделать первый шаг. Например, поставить себе маленькую цель, допустим, сбросить один килограмм за месяц. Вот увидите, что это вполне достижимо и войдёт у вас в привычку.

Фото: www.istockphoto.com

Здоровый образ жизни сложно начать вести по многим причинам. Все эти причины находятся на разных психологических уровнях личности, они же и мешают и служат оправданиями для продолжения нездорового образа жизни. Вот основные из них:

Окружение. Когда вокруг вас все ведут нездоровый образ жизни — очень сложно придерживаться выбранного пути. Ваши друзья или близкие, например, выпивают, и вам хочется. Или «все курят» на перерыве, и вы тоже идёте курить, потому что иначе не будет возможности отдохнуть (кто не курит, тот работает) и влиться в коллектив.

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Привычки. Привычка — вторая натура. Стресс — алкоголь. Праздники — алкоголь. Подобный сценарий становится проторённой дорожкой в мозге, с которой потом сложно сойти.

Убеждения. Допустим, вы считаете, что сердце спортсменов изнашивается гораздо быстрее и они раньше умирают от инфаркта. Зачем тогда заниматься спортом? Это убеждение может мешать заниматься спортом.

Приверженность к чему-то. Условно говоря «так делал мой отец», «мы всегда пили по праздникам». Старт здорового образа жизни в этом случае будет означать разделение с семьёй, родом, народом, а это может быть очень сложной историей.

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Выбор того, кто я такой. Здоровый я человек или нет? Люблю я себя или нет? Приятно мне находиться в трезвом, здоровом рассудке или я заедаю свои травмы и проблемы на работе пельменями? Обычно это вопрос стратегии и наличия разнообразных вариантов разрешения проблем. Все эти вещи мешают нам добиваться этой цели — вести здоровый образ жизни. Но их все можно разрешить.

Где искать мотивацию, чтобы наконец начать?

Вячеслав Донин психолог, предприниматель У каждого будет своя причина. Кто-то увидит второй подбородок на фото, а другой начнёт ощущать одышку при ходьбе. Кому-то поможет мнение со стороны, когда разозлишься и захочется доказать, что ты лучший. Иногда подтолкнуть к более здоровому образу жизни могут не очень хорошие анализы.

Подкрепляется ленное состояние и психологическими аспектами. Например, чтобы ввести какое-то действие в привычку, в мозге должны выстроиться новые нейронные цепочки. Чем чаще мы что-то повторяем, тем легче нам это делать. Если вы просыпались пять лет подряд в 12:00, то вам будет сложнее начать бегать по утрам.

А ещё мы постоянно движемся за нашими эмоциями, то есть наше самоощущение и внутренняя оценка напрямую связаны с тем, что мы чувствуем. Трудно начинать, когда мы часто себя ругаем, критикуем, обзываем, считаем, что недостаточно хороши для чего-то. Это приводит к тому, что наше настроение портится, и делать уже совсем ничего не хочется. Поддаваясь этим эмоциям, мы отдаляем себя от ценностей, которые нам важны: быть здоровым, красивым и чувствовать себя хорошо.

Фото: unsplash.com/@lyfefuel

Поэтому стоит начать с позитивного настроя и проработки негативных убеждений: обязательно фиксируйте их в дневнике мыслей. И вместо того, чтобы критиковать себя, учитесь себя поддерживать.

Ещё одно хорошее упражнение — визуализация. Как можно чаще представляйте, что вы уже достигли поставленных результатов. Создавайте в вашем воображении картину идеального будущего так, чтобы у вас появлялась улыбка на лице и улучшалось настроение.

Фото: unsplash.com/@jsnbrsc

Занятия спортом и полезная пища дают намного больше профита, чем просто симпатичное отражение в зеркале. Это заряд энергии, эмоциональная разрядка, всплеск эндорфинов, новые знакомства, сила и мотивация для свершений. Поэтому фраза «я и так себе нравлюсь» — немного неверная. Вести правильный образ жизни нужно в первую очередь для здоровья. Ещё никому не вредили физическая активность, чистое питание и отсутствие вредных привычек.