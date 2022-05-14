6 интенсивных упражнений для похудения с эспандером, которые можно делать дома

Покупать много спортивных снарядов дорого и неудобно, но для достижения красивой фигуры это и не нужно. Одного эспандера для фитнеса будет вполне достаточно. Он не занимает много места, а результатов можно достичь быстро. Разумеется, при регулярных занятиях и правильном питании. Предлагаем попробовать нашу интенсивную тренировку с этим универсальным снарядом.
Показывает комплекс упражнений с эспандером на всё тело.
Дровосек
Техника выполнения
- Встаём, наступаем ногами на центр эспандера, ноги ставим на ширине таза.
- Берём эспандер за обе ручки двумя руками по бокам.
- Приседаем, приводя руки к правой стопе.
- Выпрямляемся по диагонали вверх. Руки прямые.
Работаем 45 секунд, а затем 15 секунд отдыхаем.
Затем 45 секунд прыгаем на скакалке с высоким подниманием колен, 15 секунд отдыхаем и выполняем то же упражнение на левую сторону, после чего снова прыгаем на скакалке.
Фото: istockphoto.com
Лучник
Техника выполнения
- Встаём в широкую стойку.
- Ручки эспандера – в правой руке, а сама резинка – в левой. Эспандер держим перед собой.
- Делаем выпад на правую ногу.
- На выдохе встаём и натягиваем эспандер левой рукой, как тетиву лука.
Выполняем упражнение 45 секунд, отдых – 15 секунд. Прыгаем 45 секунд на скакалке, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем упражнение на другую сторону и снова прыгаем на скакалке.
Фото: istockphoto.com
Махи лыжника
Техника выполнения
- Встаём на резинку эспандера. Ноги на ширине таза. Корпус слегка наклонён вперёд, таз отведён назад.
- Заводим прямые руки за спину.
- На выдохе делаем мах руками вперёд и вверх.
Делаем 45 секунд это упражнение, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем прыжки с высоким подниманием колен на скакалке 45 секунд и отдыхаем 15 секунд. Делаем второй подход и снова прыгаем на скакалке.
Фото: istockphoto.com
Махи руками в стороны
Техника выполнения
- Встаём на резинку эспандера. Ноги на ширине таза. Корпус прямо. В каждой руке держим ручку эспандера, руки вдоль туловища.
- На выдохе мощным движением отводим руки в стороны, максимально поднимая их вверх.
- Возвращаемся в исходное положение
Выполняем упражнение 45 секунд, а затем отдыхаем 15 секунд. Прыгаем на скакалке 45 секунд и после отдыха выполняем второй подход.
Фото: istockphoto.com
Медленные скручивания
Техника выполнения
- Садимся на коврик, фиксируем ручки эспандера на стопах. Резинку эспандера держим в руках. Ноги немного согнуты в коленях и вытянуты вперёд.
- Выполняем скручивание, отрывая от пола только спину и лопатки. Поясница плотно прижата к полу.
Делаем 45 секунд это упражнение, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем прыжки с высоким подниманием колен на скакалке 45 секунд и отдыхаем 15 секунд. Затем делаем второй подход и снова прыгаем на скакалке.
Фото: istockphoto.com
Ножницы
Техника выполнения
- Садимся на коврик, фиксируем ручки эспандера на стопах. Резинку эспандера натягиваем и держим в руках.
- Отрываем прямые ноги от пола, приподнимаем лопатки вверх.
- Делаем перекрёстные движения ногами.
Выполняем упражнение 45 секунд, а затем отдыхаем 15 секунд. Прыгаем на скакалке 45 секунд и после отдыха выполняем второй подход.
Тренировка окончена.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».
Делайте эту тренировку в высоком темпе для лучшего результата, но не забывайте о технике и питании.
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