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6 эффективных упражнений с эспандером для похудения в домашних условиях

6 интенсивных упражнений для похудения с эспандером, которые можно делать дома
Светлана Ибрагимова Екатерина Кононова
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Тренировка с эспандером
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Тренировка займёт у вас 25 минут.

Покупать много спортивных снарядов дорого и неудобно, но для достижения красивой фигуры это и не нужно. Одного эспандера для фитнеса будет вполне достаточно. Он не занимает много места, а результатов можно достичь быстро. Разумеется, при регулярных занятиях и правильном питании. Предлагаем попробовать нашу интенсивную тренировку с этим универсальным снарядом.

<a href="https://www.championat.com/authors/4137/1.html">Екатерина Кононова</a>
Екатерина Кононова
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу

Показывает комплекс упражнений с эспандером на всё тело.

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Дровосек

Техника выполнения

  • Встаём, наступаем ногами на центр эспандера, ноги ставим на ширине таза.
  • Берём эспандер за обе ручки двумя руками по бокам.
  • Приседаем, приводя руки к правой стопе.
  • Выпрямляемся по диагонали вверх. Руки прямые.

Работаем 45 секунд, а затем 15 секунд отдыхаем.

Затем 45 секунд прыгаем на скакалке с высоким подниманием колен, 15 секунд отдыхаем и выполняем то же упражнение на левую сторону, после чего снова прыгаем на скакалке.

Фото: istockphoto.com

Лучник

Техника выполнения

  • Встаём в широкую стойку.
  • Ручки эспандера – в правой руке, а сама резинка – в левой. Эспандер держим перед собой.
  • Делаем выпад на правую ногу.
  • На выдохе встаём и натягиваем эспандер левой рукой, как тетиву лука.

Выполняем упражнение 45 секунд, отдых – 15 секунд. Прыгаем 45 секунд на скакалке, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем упражнение на другую сторону и снова прыгаем на скакалке.

Фото: istockphoto.com

Махи лыжника

Техника выполнения

  • Встаём на резинку эспандера. Ноги на ширине таза. Корпус слегка наклонён вперёд, таз отведён назад.
  • Заводим прямые руки за спину.
  • На выдохе делаем мах руками вперёд и вверх.

Делаем 45 секунд это упражнение, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем прыжки с высоким подниманием колен на скакалке 45 секунд и отдыхаем 15 секунд. Делаем второй подход и снова прыгаем на скакалке.

Фото: istockphoto.com

Махи руками в стороны

Техника выполнения

  • Встаём на резинку эспандера. Ноги на ширине таза. Корпус прямо. В каждой руке держим ручку эспандера, руки вдоль туловища.
  • На выдохе мощным движением отводим руки в стороны, максимально поднимая их вверх.
  • Возвращаемся в исходное положение

Выполняем упражнение 45 секунд, а затем отдыхаем 15 секунд. Прыгаем на скакалке 45 секунд и после отдыха выполняем второй подход.

Фото: istockphoto.com

Медленные скручивания

Техника выполнения

  • Садимся на коврик, фиксируем ручки эспандера на стопах. Резинку эспандера держим в руках. Ноги немного согнуты в коленях и вытянуты вперёд.
  • Выполняем скручивание, отрывая от пола только спину и лопатки. Поясница плотно прижата к полу.

Делаем 45 секунд это упражнение, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем прыжки с высоким подниманием колен на скакалке 45 секунд и отдыхаем 15 секунд. Затем делаем второй подход и снова прыгаем на скакалке.

Фото: istockphoto.com

Ножницы

Техника выполнения

  • Садимся на коврик, фиксируем ручки эспандера на стопах. Резинку эспандера натягиваем и держим в руках.
  • Отрываем прямые ноги от пола, приподнимаем лопатки вверх.
  • Делаем перекрёстные движения ногами.

Выполняем упражнение 45 секунд, а затем отдыхаем 15 секунд. Прыгаем на скакалке 45 секунд и после отдыха выполняем второй подход.

Тренировка окончена.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Делайте эту тренировку в высоком темпе для лучшего результата, но не забывайте о технике и питании.

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