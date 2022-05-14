6 интенсивных упражнений для похудения с эспандером, которые можно делать дома

Покупать много спортивных снарядов дорого и неудобно, но для достижения красивой фигуры это и не нужно. Одного эспандера для фитнеса будет вполне достаточно. Он не занимает много места, а результатов можно достичь быстро. Разумеется, при регулярных занятиях и правильном питании. Предлагаем попробовать нашу интенсивную тренировку с этим универсальным снарядом.

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу Показывает комплекс упражнений с эспандером на всё тело.

Дровосек

Техника выполнения

Встаём, наступаем ногами на центр эспандера, ноги ставим на ширине таза.

Берём эспандер за обе ручки двумя руками по бокам.

Приседаем, приводя руки к правой стопе.

Выпрямляемся по диагонали вверх. Руки прямые.

Работаем 45 секунд, а затем 15 секунд отдыхаем.

Затем 45 секунд прыгаем на скакалке с высоким подниманием колен, 15 секунд отдыхаем и выполняем то же упражнение на левую сторону, после чего снова прыгаем на скакалке.

Фото: istockphoto.com

Лучник

Техника выполнения

Встаём в широкую стойку.

Ручки эспандера – в правой руке, а сама резинка – в левой. Эспандер держим перед собой.

Делаем выпад на правую ногу.

На выдохе встаём и натягиваем эспандер левой рукой, как тетиву лука.

Выполняем упражнение 45 секунд, отдых – 15 секунд. Прыгаем 45 секунд на скакалке, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем упражнение на другую сторону и снова прыгаем на скакалке.

Фото: istockphoto.com

Махи лыжника

Техника выполнения

Встаём на резинку эспандера. Ноги на ширине таза. Корпус слегка наклонён вперёд, таз отведён назад.

Заводим прямые руки за спину.

На выдохе делаем мах руками вперёд и вверх.

Делаем 45 секунд это упражнение, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем прыжки с высоким подниманием колен на скакалке 45 секунд и отдыхаем 15 секунд. Делаем второй подход и снова прыгаем на скакалке.

Фото: istockphoto.com

Махи руками в стороны

Техника выполнения

Встаём на резинку эспандера. Ноги на ширине таза. Корпус прямо. В каждой руке держим ручку эспандера, руки вдоль туловища.

На выдохе мощным движением отводим руки в стороны, максимально поднимая их вверх.

Возвращаемся в исходное положение

Выполняем упражнение 45 секунд, а затем отдыхаем 15 секунд. Прыгаем на скакалке 45 секунд и после отдыха выполняем второй подход.

Фото: istockphoto.com

Медленные скручивания

Техника выполнения

Садимся на коврик, фиксируем ручки эспандера на стопах. Резинку эспандера держим в руках. Ноги немного согнуты в коленях и вытянуты вперёд.

Выполняем скручивание, отрывая от пола только спину и лопатки. Поясница плотно прижата к полу.

Делаем 45 секунд это упражнение, а затем 15 секунд отдыхаем. Выполняем прыжки с высоким подниманием колен на скакалке 45 секунд и отдыхаем 15 секунд. Затем делаем второй подход и снова прыгаем на скакалке.

Фото: istockphoto.com

Ножницы

Техника выполнения

Садимся на коврик, фиксируем ручки эспандера на стопах. Резинку эспандера натягиваем и держим в руках.

Отрываем прямые ноги от пола, приподнимаем лопатки вверх.

Делаем перекрёстные движения ногами.

Выполняем упражнение 45 секунд, а затем отдыхаем 15 секунд. Прыгаем на скакалке 45 секунд и после отдыха выполняем второй подход.

Тренировка окончена.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Делайте эту тренировку в высоком темпе для лучшего результата, но не забывайте о технике и питании.

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