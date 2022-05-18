У атлетов был шанс попробовать свои силы на интересных фигурах.

В Москве построили уникальный скейтпарк всего на один день

В мире российского экстремального сообщества есть событие, которого ежегодно ждут все райдеры. Атлеты стараются попасть в список участников, готовят свои лучшие трюки и надеются вновь окунуться в незабываемую атмосферу праздника. В этом году фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» прошёл в Москве в 15-й раз.

Фестиваль никогда не стоял на месте и постоянно менялся. Дисциплины, времена года и, естественно, сами площадки. На этот раз организаторы решили отойти от привычных раскладов и постарались полностью переосмыслить фестиваль. Классический трамплин Big Air заменили на полноценный набор трамплинов и фигур, предназначенных для катания на BMX, MTB, роликах и самокатах.

Финалом стала командная эстафета всех дисциплин под предводительством российского гимнаста Алексея Немова и рэпера Александра «ST» Степанова.