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Как прошёл фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» в Москве в 2022 году

В Москве построили уникальный скейтпарк всего на один день
Павел Сухоруков
Скейтпарк фестиваля «Прорыв»
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У атлетов был шанс попробовать свои силы на интересных фигурах.

В мире российского экстремального сообщества есть событие, которого ежегодно ждут все райдеры. Атлеты стараются попасть в список участников, готовят свои лучшие трюки и надеются вновь окунуться в незабываемую атмосферу праздника. В этом году фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» прошёл в Москве в 15-й раз.

Фестиваль никогда не стоял на месте и постоянно менялся. Дисциплины, времена года и, естественно, сами площадки. На этот раз организаторы решили отойти от привычных раскладов и постарались полностью переосмыслить фестиваль. Классический трамплин Big Air заменили на полноценный набор трамплинов и фигур, предназначенных для катания на BMX, MTB, роликах и самокатах.

Финалом стала командная эстафета всех дисциплин под предводительством российского гимнаста Алексея Немова и рэпера Александра «ST» Степанова.

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