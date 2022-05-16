Даже самый удобный, на первый взгляд, маршрут может оказаться неудачным.

Как найти идеальное место для бега? Гайд для тех, кто хочет тренироваться на улице

Как найти идеальное место для бега в городе и на природе?



Отвечает трейлраннер.

На улице сейчас не жарко и не холодно. Погода так и шепчет: самое время надеть кроссовки и отправиться на пробежку. Как правильно выбрать место? По какой поверхности лучше бегать? Где меньше риск получить травму? Сделали небольшой гайд о том, как выбрать идеальный маршрут.

Виктор Саветников кандидат в мастера спорта, трейлраннер, PRO-эксперт Спортмастер PRO Поверхности для бега бывают двух видов: гладкие (асфальт, поверхность беговых треков и дорожек) и пересечённая местность (парки, грунт). Для бега предпочтительнее грунтовые дорожки (в парках или лесу) – они отличаются от асфальта и плитки меньшей жёсткостью, а потому оказывают на суставы и мышечный аппарат бегуна меньшую ударную нагрузку.

Как найти место для бега на природе

Небольшие камни или ветки вряд ли станут серьёзным препятствием для бегуна. Порванные или стёртые кроссовки едва ли бóльшая потеря, чем повреждённые бегом по твёрдой поверхности коленные суставы и голеностоп.

Но важно понимать, что обилие ям и серьёзных неровностей, вероятно, приведёт к травмам. Беговые трассы с серьёзными перепадами рельефа подойдут только уверенным и опытным бегунам: начинающие не смогут правильно ставить стопу и прикладывать усилие, а их лёгкие не приспособлены к таким серьёзным нагрузкам.

Виктор: Кроме того, перепады рельефа опасны при осадках: сцепление кроссовок с влажным грунтом хуже. Поэтому начинающим бегунам лучше выбирать дорожки в парках, которые пользуются спросом у других спортсменов – это значит, что они максимально пригодны для бега. А ещё совместные забеги – неплохой способ мотивировать себя и добиваться более высоких результатов.

Фото: istockphoto.com

Как найти место для бега в городе

В городе лучше выбирать места, где рядом нет машин и выхлопных газов: парки, свободные от транспорта набережные, спальные районы. Бегуну требуется очень много кислорода, лёгкие работают активно – не стоит загрязнять их вредными выбросами.

Виктор: По той же причине бег в помещении хуже, чем бег по улице. В замкнутом пространстве в воздухе выше концентрация углекислого газа и ниже содержание кислорода. Беговые дорожки в целом могут заменить бег по специальным прорезиненным и грунтовым дорожкам, их минус — в отсутствии смены картинки и худшем по сравнению с улицей качеством воздуха.

Фото: istockphoto.com

Какую обувь выбрать?

Для пересечённой местности лучше подходят кроссовки с более агрессивной подошвой, чтобы легче двигаться и отталкиваться от шершавой, неровной дороги.

Виктор: Другой вариант – мягкие прорезиненные дорожки в парках или на стадионе. Мягкая поверхность позволит привести в тонус мышцы, связки и суставы. Обувь для гладких дорожек должна быть с неагрессивной, износостойкой поверхностью с высоким уровнем амортизации.

Фото: istockphoto.com

В целом не стоит гнаться за идеальным местом и расстоянием, лучше бегать в спокойном темпе. А новичкам лучше сначала отрабатывать технику бега – для этого в идеале обратиться к тренеру.