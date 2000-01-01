Reebok снова продают
На этот раз речь идёт о российском подразделении.
По итогам сделки более 100 магазинов перешли турецкому холдингу FLO Retailing. Он владеет обувными сетями Flo, Sport in Street, крупным немецким брендом Reno, а также марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack.
В сети появилась информация, что сделка состоялась благодаря соглашению о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой. Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд руб., но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше.
Что это может значить?
Учитывая, что FLO Retailing принадлежат несколько обувных сетей, можно ожидать переименования торговых точек и создания на их месте мультибрендовых магазинов, где продукция Reebok будет только частью ассортимента.
С 2005 по 2021 год бренд принадлежал adidas, но был продан американской организации Authentic Brands Group. Сделка окончательно закрылась в марте 2022 года.
Reebok снова продают: теперь компания породнится с U.S. Polo Assn и Polaris
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