Что надеть на вечернюю пробежку весной, чтобы чувствовать себя комфортно

Собираясь весной на вечернюю пробежку, позаботьтесь о том, в чём побежите. Дело не только в сочетании цветов, но и в функциональности.

Никита Семиндеев участник бегового клуба Дальневосточного федерального университета Рассказывает, в чём бегают участники беговых клубов.

Весеннее вечернее время не настолько холодное, как зимой, но и не совсем тёплое, как летом. Не стоит утепляться по максимуму, но и совсем голым выходить тоже не стоит. Сэкономить можно почти на всей экипировке, однако не стоит экономить на беговой обуви. Пройдёмся по экипировке снизу-вверх.

Обувь

Бегая в качественной беговой обуви, вы избежите различного рода травм и сохраните в целости ваши ноги.

Фото: unsplash.com/@dulceylima

Есть несколько правил, которые помогут правильно подобрать кроссовки для пробежки:

выбирайте обувь правильного размера. Большой палец должен не доставать до носка минимум 3-4 миллиметра. При беге стопа увеличивается в длину и ширину, и, если вы подобрали кроссовки размер в размер, бег принесёт не удовольствие, а только травму;

подошва и верх кроссовка обязательно должны быть гибкими и мягкими сверху и на носке. Жёсткие элементы верха кроссовки допускаются только в пяточной части и только там, где нет прямого контакта с ногой;

обращайте внимание на рекомендации производителя относительно поверхности бега. Есть функциональные модели, а есть более приближённые к универсальным;

кроссовки для бега никогда не делаются из кожи или других плохо дышащих материалов, так как вентиляция для бегунов очень важна, особенно на длинных дистанциях.

Также для дополнительного комфорта желательно надевать спортивные носки (их также называют беговыми, они бывают короткими и длинными).

Штаны

В вечернее время весной бывает довольно прохладно. Чтобы не дать мышцам быстро остыть, лучше надеть штаны. В отличие от обуви, штаны можно выбрать любые.

Фото: unsplash.com/@malikskyds

Однако, исходя из собственного опыта, могу подчеркнуть, что на пробежки не стоит надевать одежду из флисового материала – он практически не пропускает воздух и вы сразу же вспотеете. От пота штаны становятся мокрыми, из-за чего может появиться чувство дискомфорта.

Если вы не стеснительный человек, можно надеть и беговые тайтсы, которые зарекомендовали себя среди бегунов-профессионалов.

Верх

Для вечерних пробежек отлично подойдёт лёгкая ветровка (хорошо, если она беговая) либо спортивный лонгслив с жилеткой. Можно надеть только лонгслив.

Фото: unsplash.com/@rinked

Однако, завершив пробежку, мы чаще всего ещё какое-то время находимся на улице. А так как после пробежки тело согретое и немного вспотевшее, можно слишком быстро остыть и даже простудиться из-за резкого перепада температуры. Жилетка поможет дольше сохранять тепло тела.

Шапка

К слову о сохранении тепла тела, вечером надевайте шапку или кепку. В головном уборе ощущаешь себя защищённо от резкого перепада температуры, словно в шлеме для безопасности у велосипедиста.

Фото: unsplash.com/@cliqueimages

В заключение отметим, что выйти на пробежку можно и без специальной беговой экипировки. Можно бегать в чём угодно, что не ограничивает движения и не создаёт дискомфорт. Но на чем не стоит экономить — это на качественной беговой обуви. Сохраняя ноги, сохраните и здоровье.