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5 фруктов и ягод, которые не стоит покупать в мае

Нутрициолог назвала 5 фруктов и ягод, которые не стоит покупать в мае
Ната Гончар
5 фруктов и ягод, которые не стоит покупать в мае
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Пусть и аппетитные на вид, не в сезон они могут принести больше вреда.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Какие фрукты и ягоды лучше не покупать в мае?

Фрукты — натуральный источник клетчатки и множества витаминов. Чтобы избежать авитаминоза весной, достаточно ввести в рацион фрукты. Но какие именно, если за окном стоит май и сезон летних фруктов ещё не наступил? Рассказываем о пяти аппетитных на вид плодах, покупку которых лучше отложить.

Фото: unsplash.com/@bmarie97

С приходом майских дней на полках магазина появились персики, клубника, голубика, дыни и арбузы. Но сезон этих фруктов ещё не наступил, оттого их польза и безопасность под вопросом. Зачастую, чтобы ускорить процесс созревания, отечественные изготовители используют удобрения, пестициды и нитраты. В свою очередь, зарубежные поставщики обрабатывают плоды веществами для увеличения срока годности, чтобы при перевозке фрукты сохраняли свежесть как можно дольше.

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В разгар весны нужно с особой осторожностью подходить к покупке некоторых фруктов и ягод.

Дыня и арбуз

Майские дыни и арбузы выращены в искусственных условиях с применением стимуляторов и удобрений. До начала сезона этих культур почти два месяца, а шансы найти в продаже ягоды, выращенные в открытом грунте, критически малы.

В 98% случаев дыни и арбузы растили на гидропонике или в защищённом грунте, они «напичканы» химической подкормкой и точно не принесут пользы здоровью. А вот нитраты, накопленные плодами в искусственных условиях, могут стать причиной отравления.

При покупке фруктов старайтесь проверять сертификат качества и не стесняйтесь спросить у продавца, откуда именно привезли товар.

Фото: unsplash.com/@othernesstv

Не стоит приобретать уже разрезанную на кусочки или половинки дыню или арбуз — в них могли попасть бактерии.

Клубника, земляника и черешня

Клубнику и землянику в мае привозят на российские рынки издалека: из Турции, Аргентины, Бразилии. Чтобы ягода дольше сохранялась и выглядела на прилавке аппетитно, её обрабатывают химикатами, в частности, антибиотиками. В ранних ягодах зачастую повышено содержание нитратов из-за обильной подкормки.

Я рекомендую с осторожностью есть такие ягоды, обязательно вымачивать перед едой и позволять себе лишь небольшие порции лакомства. Лучше купить садовые ягоды с юга России, где уже поспевают ранние сорта: краснодарская, крымская и сорт «Ранний Крым», который был выведен крымскими селекционерами.

Фото: unsplash.com/@olesia_bahrii

Перед покупкой черешни обратите внимание на свежесть ягоды — плоды должны блестеть, не иметь матовости и шершавости. Зелёный цвет плодоножки говорит о том, что черешня собрана недавно.

Что стоит покупать в мае?

В мае начинается сезон свежей зелени без химических подкормок. Обратите внимание на ароматную кинзу, шпинат, возьмите пучок кресс-салата и руколы, пару веточек мяты. Май — самое время для витаминных салатов с ароматной зеленью и свежими овощами: белокочанная капуста, редька, молодой горошек.

В ранней белокочанной капусте содержится почти весь набор витаминов (в том числе B1, B2, B3, C, E, D, H, K, P), а также железо, йод, калий, кальций, сера, фитонциды и фосфор. Молодая редька благотворно влияет на работу пищеварительной системы, печени и желчного пузыря, препятствует развитию атеросклероза, отёков, желчнокаменной и почечнокаменной болезней.

Фото: istockphoto.com

Употребляйте только сезонные фрукты и ягоды: они выращены в естественных условиях, обладают отличным вкусом, богаты витаминами и минералами. Спросите у продавца, откуда привезены плоды, и выбирайте продукцию тех стран, где сезон уже начался. Только в этом случае вы получите максимальную пользу и мощный заряд витаминов.

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