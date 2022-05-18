Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как понять, что у тебя сколиоз позвоночника: причины, симптомы и профилактика сколиоза

Как понять, что у вас сколиоз. Рассказывает врач спортивной медицины
Роман Мальков
Врач рассказал, как понять, что у вас сколиоз
Комментарии
Проверить свою осанку можно дома самостоятельно.
<a href="https://www.championat.com/authors/5763/1.html">Роман Мальков</a>
Роман Мальков
физиотерапевт, врач спортивной медицины и ЛФК

Как определить, есть ли у вас искривление позвоночника?

Сколиоз, или искривление позвоночника — довольно распространённое явление. Точно неизвестно, сколько людей имеют такой диагноз в России. По данным статистики, среди населения Соединённых Штатов с этой проблемой сталкиваются 2-3% (примерно 6-9 млн человек). Рассказываем, можно ли определить наличие сколиоза самостоятельно и что с этим делать.

Как правильно сидеть, чтобы не испортить осанку и не навредить здоровью Как правильно сидеть, чтобы не испортить осанку и не навредить здоровью
3 вредные привычки, которые вредят вашей осанке 3 вредные привычки, которые вредят вашей осанке

Как проверить осанку в домашних условиях

Встаньте спиной к стене, проведите карандашом по одному плечу (оставьте засечку) и по другому. Затем отойдите и сравните высоту засечек. У здорового человека линии будут на одинаковой высоте от пола.

Фото: unsplash.com/@luandmario

Аналогично можно проверить и искривления в поясничной области. Встаньте к стене спиной, расставьте руки, максимально выпрямите спину, прижавшись лопатками к поверхности. Попросите близких поместить кулак между поясницей и стеной. Если он свободно проходит — искривление есть.

Также стоит обратить внимание на плечи во время ношения сумок и рюкзаков. Люди, которые носят сумку на одном плече, зачастую имеют сколиоз. Тело компенсирует давление, поэтому плечо, часто подверженное нагрузке больше другого, становится выше — так и развивается сколиоз. Проявляется он не сразу, а уже в запущенной стадии. Тогда ощущаются симптомы: защемление нервных корешков, передача импульсов в руку, в шею.

Фото: unsplash.com/@larisabirta

Как уже отметили, на начальных стадиях заболевание обнаружить сложно. Со временем появляются защемления нервных окончаний, острая боль в плечах, различных областях позвоночника. При значительных зажимах боль может отдавать в разные органы — например, в желудок или сердце. При зажимах в шейной зоне наблюдаются головные боли из-за слабой циркуляции крови.

Можно ли полностью вылечить сколиоз

На этапе, когда вы явно ощущаете дискомфорт и боли, уже сложно как-либо повлиять на заболевание. Если искривление позвоночника сформировалось, вылечить его не удастся. Но можно скорректировать — с помощью формирования мышечного корсета вокруг позвоночника. Так изменится не только функциональность опорно-двигательного аппарата, но и внешний вид (плечи станут ровнее).

Фото: unsplash.com/@abrkett

Также в коррекции сколиоза помогает ортопедический рюкзак. Он даёт возможность выровнять плечи во время ходьбы и занятий спортом.

Как правильно спать? 4 ошибки, которые вы делаете ночью Как правильно спать? 4 ошибки, которые вы делаете ночью
Грация лебедя: комплекс упражнений для красивой осанки Грация лебедя: комплекс упражнений для красивой осанки

В телеграм-канале Lifestyle проходит розыгрыш — переходи по ссылке и выигрывай бесплатную тренировку по сквошу! Победителей объявим 25 мая.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны
10 вредных привычек, которые на самом деле не так уж вредны
Как не постареть раньше времени? Правила, которые нельзя нарушать
Как не постареть раньше времени? Правила, которые нельзя нарушать
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Тренды
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022