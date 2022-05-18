Как понять, что у вас сколиоз. Рассказывает врач спортивной медицины

Роман Мальков физиотерапевт, врач спортивной медицины и ЛФК Как определить, есть ли у вас искривление позвоночника?

Сколиоз, или искривление позвоночника — довольно распространённое явление. Точно неизвестно, сколько людей имеют такой диагноз в России. По данным статистики, среди населения Соединённых Штатов с этой проблемой сталкиваются 2-3% (примерно 6-9 млн человек). Рассказываем, можно ли определить наличие сколиоза самостоятельно и что с этим делать.

Как проверить осанку в домашних условиях

Встаньте спиной к стене, проведите карандашом по одному плечу (оставьте засечку) и по другому. Затем отойдите и сравните высоту засечек. У здорового человека линии будут на одинаковой высоте от пола.

Фото: unsplash.com/@luandmario

Аналогично можно проверить и искривления в поясничной области. Встаньте к стене спиной, расставьте руки, максимально выпрямите спину, прижавшись лопатками к поверхности. Попросите близких поместить кулак между поясницей и стеной. Если он свободно проходит — искривление есть.

Также стоит обратить внимание на плечи во время ношения сумок и рюкзаков. Люди, которые носят сумку на одном плече, зачастую имеют сколиоз. Тело компенсирует давление, поэтому плечо, часто подверженное нагрузке больше другого, становится выше — так и развивается сколиоз. Проявляется он не сразу, а уже в запущенной стадии. Тогда ощущаются симптомы: защемление нервных корешков, передача импульсов в руку, в шею.

Фото: unsplash.com/@larisabirta

Как уже отметили, на начальных стадиях заболевание обнаружить сложно. Со временем появляются защемления нервных окончаний, острая боль в плечах, различных областях позвоночника. При значительных зажимах боль может отдавать в разные органы — например, в желудок или сердце. При зажимах в шейной зоне наблюдаются головные боли из-за слабой циркуляции крови.

Можно ли полностью вылечить сколиоз

На этапе, когда вы явно ощущаете дискомфорт и боли, уже сложно как-либо повлиять на заболевание. Если искривление позвоночника сформировалось, вылечить его не удастся. Но можно скорректировать — с помощью формирования мышечного корсета вокруг позвоночника. Так изменится не только функциональность опорно-двигательного аппарата, но и внешний вид (плечи станут ровнее).

Фото: unsplash.com/@abrkett

Также в коррекции сколиоза помогает ортопедический рюкзак. Он даёт возможность выровнять плечи во время ходьбы и занятий спортом.

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