Почему хочется рыбы. 5 неожиданных причин от нутрициолога

Что значит, если хочется съесть рыбу? О каких дефицитах это говорит?
Появилось непреодолимое желание съесть селёдку или бутерброд с лососем? На обед съели кусочек, за ужином — два, но хочется ещё? Возможно, организм подаёт вам сигналы о нехватке тех или иных микроэлементов. Так чего не хватает организму, если каждый день хочется рыбы?
Рыба — полезный продукт, внесённый в большинство протоколов питания и диет. Это богатый источник легкоусваиваемого белка со сбалансированным аминокислотным составом и полиненасыщенными Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами. При регулярном поступлении в организм они сокращают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также улучшают состояние при атеросклерозе, нормализуют работу центральной и периферической нервных систем.
Фото: unsplash.com/@shutters_guild
В большинстве сортов рыбы содержатся витамины и минералы:
- йод;
- железо;
- калий;
- натрий;
- хлор;
- медь;
- бром;
- магний;
- фосфор;
- сера;
- цинк;
- витамины А, D, В1, В2, В6, В12 и другие.
Объём полезных веществ впечатляющий и может восполнить большинство дефицитов в организме.
Если вас преследует желание есть блюда из рыбы, это сигнал о нехватке микроэлементов.
Дефицит фосфора
Сопутствующие признаки нехватки этого элемента:
- физическая усталость;
- умственное утомление;
- нервное истощение;
Фото: unsplash.com/@taylor_grote
- повышенная жирность кожи;
- расслаивание ногтей.
Нехватка йода
Тяга к рыбе и морепродуктам говорит о нехватке йода, что проявляется в следующих симптомах:
- снижение мозговой активности;
- нарушение функций щитовидной железы;
- проблемы с волосами (ломкость, выпадение);
- перепады настроения;
- сонливость;
- появление судорог.
Фото: unsplash.com/@ferhadd
К продуктам, богатым йодом, помимо рыбы, относятся морские водоросли, креветки и другие морепродукты. А рекордсмены среди рыбы — тунец и треска.
Нехватка калия и магния
Нарушения в работе сосудов часто связаны с нехваткой этих элементов. Рыба — хороший источник калия и магния, витаминов группы В, которые помогают быстрому усвоению этих веществ. Кроме того, исследования показывают, что калий в сочетании с Омега-3 жирными кислотами регулирует артериальное давление, поскольку влияет на расслабление гладкой мышечной ткани сосудов.
Нехватка витамина А
Ретинол (так называется витамин А) принимает участие в формировании костей и зубов, регулирует обмен веществ, необходимых для роста новых клеток и замедления процессов старения. Если вы испытываете дефицит витамина А, вы наверняка захотите рыбы, сливочного масла, яиц, сметаны.
Фото: unsplash.com/@wuf2018
К внешним симптомам нехватки этого витамина относят ухудшение зрения, сухость кожи и акне, ломкие ногти.
Дефицит натрия
Нехватка натрия может появляться по разным причинам: бессолевые диеты, интенсивные тренировки, беременность, плохая усваиваемость. Например, во время беременности у женщины учащается мочеиспускание, а во время интенсивной тренировки человек теряет намного больше пота, а вместе с ним и натрия.
О нехватке натрия говорят такие симптомы:
- сухая кожа;
- тошнота;
- усиление сердцебиения и ухудшение аппетита;
- мышечная слабость и судороги.
Фото: unsplash.com/@derekduran
Добавьте полезные блюда из рыбы в рацион, чтобы восполнить нехватку витаминов, улучшить самочувствие и внешний вид. Необязательно покупать форель, её можно заменить лососем, скумбрией, сельдью, тунцом, треской, креветками. Употребление рыбы хотя бы раз в неделю станет отличной профилактикой заболеваний и поддержит работу мозга.
Не пренебрегайте сигналами, которые отправляет вам организм, и, если желание съесть кусочек рыбы появляется всё чаще, возможно, вам нужны витамины.
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