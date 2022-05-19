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Каких витаминов не хватает когда хочется рыбы

Почему хочется рыбы. 5 неожиданных причин от нутрициолога
Ната Гончар
Почему хочется рыбы. 5 неожиданных причин
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За желанием съесть что-нибудь рыбное могут скрываться серьёзные проблемы.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Что значит, если хочется съесть рыбу? О каких дефицитах это говорит?

Появилось непреодолимое желание съесть селёдку или бутерброд с лососем? На обед съели кусочек, за ужином — два, но хочется ещё? Возможно, организм подаёт вам сигналы о нехватке тех или иных микроэлементов. Так чего не хватает организму, если каждый день хочется рыбы?

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Рыба — полезный продукт, внесённый в большинство протоколов питания и диет. Это богатый источник легкоусваиваемого белка со сбалансированным аминокислотным составом и полиненасыщенными Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами. При регулярном поступлении в организм они сокращают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также улучшают состояние при атеросклерозе, нормализуют работу центральной и периферической нервных систем.

Фото: unsplash.com/@shutters_guild

В большинстве сортов рыбы содержатся витамины и минералы:

  • йод;
  • железо;
  • калий;
  • натрий;
  • хлор;
  • медь;
  • бром;
  • магний;
  • фосфор;
  • сера;
  • цинк;
  • витамины А, D, В1, В2, В6, В12 и другие.

Объём полезных веществ впечатляющий и может восполнить большинство дефицитов в организме.
Если вас преследует желание есть блюда из рыбы, это сигнал о нехватке микроэлементов.

Дефицит фосфора

Сопутствующие признаки нехватки этого элемента:

  • физическая усталость;
  • умственное утомление;
  • нервное истощение;

Фото: unsplash.com/@taylor_grote

  • повышенная жирность кожи;
  • расслаивание ногтей.

Нехватка йода

Тяга к рыбе и морепродуктам говорит о нехватке йода, что проявляется в следующих симптомах:

  • снижение мозговой активности;
  • нарушение функций щитовидной железы;
  • проблемы с волосами (ломкость, выпадение);
  • перепады настроения;
  • сонливость;
  • появление судорог.

Фото: unsplash.com/@ferhadd

К продуктам, богатым йодом, помимо рыбы, относятся морские водоросли, креветки и другие морепродукты. А рекордсмены среди рыбы — тунец и треска.

Нехватка калия и магния

Нарушения в работе сосудов часто связаны с нехваткой этих элементов. Рыба — хороший источник калия и магния, витаминов группы В, которые помогают быстрому усвоению этих веществ. Кроме того, исследования показывают, что калий в сочетании с Омега-3 жирными кислотами регулирует артериальное давление, поскольку влияет на расслабление гладкой мышечной ткани сосудов.

Нехватка витамина А

Ретинол (так называется витамин А) принимает участие в формировании костей и зубов, регулирует обмен веществ, необходимых для роста новых клеток и замедления процессов старения. Если вы испытываете дефицит витамина А, вы наверняка захотите рыбы, сливочного масла, яиц, сметаны.

Фото: unsplash.com/@wuf2018

К внешним симптомам нехватки этого витамина относят ухудшение зрения, сухость кожи и акне, ломкие ногти.

Дефицит натрия

Нехватка натрия может появляться по разным причинам: бессолевые диеты, интенсивные тренировки, беременность, плохая усваиваемость. Например, во время беременности у женщины учащается мочеиспускание, а во время интенсивной тренировки человек теряет намного больше пота, а вместе с ним и натрия.

О нехватке натрия говорят такие симптомы:

  • сухая кожа;
  • тошнота;
  • усиление сердцебиения и ухудшение аппетита;
  • мышечная слабость и судороги.

Фото: unsplash.com/@derekduran

Добавьте полезные блюда из рыбы в рацион, чтобы восполнить нехватку витаминов, улучшить самочувствие и внешний вид. Необязательно покупать форель, её можно заменить лососем, скумбрией, сельдью, тунцом, треской, креветками. Употребление рыбы хотя бы раз в неделю станет отличной профилактикой заболеваний и поддержит работу мозга.

Не пренебрегайте сигналами, которые отправляет вам организм, и, если желание съесть кусочек рыбы появляется всё чаще, возможно, вам нужны витамины.

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