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Что такое тибетские поющие чаши и как они помогают расслабиться

Поющие чаши помогают расслабиться и восстановить силы. Личный опыт
Амир Валиуллин Алия Нургалеева
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Как поющие чаши помогают расслабиться
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Полный релакс — не единственное, что будет ждать вас после сеанса.

Звуки воздействуют не только на эмоции, но и на здоровье. Буддийские монахи уже с давних времён используют музыкальный инструмент для медитаций и при целебных практиках. Есть даже такое древнеиндийское изречение «весь мир – звук», согласно которому ум и тело откликаются на любые колебания вокруг. Я убедилась в этом на собственном опыте (и улетела в космос).

Амир Валиуллин
Амир Валиуллин
пар-мастер комплекса «Бани у Дани»

Во время сеанса наш мозг работает на определённых частотах.

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Мой опыт

О тибетских чашах слышала давно, но попробовать как-то руки не доходили. Да и зачем, когда можно включить медитативный трек и так же порелаксировать. На самом деле это совсем не одно и то же. Расскажу, как всё было.

«Перерождение» – так называлась программа, которая проходила в банном комплексе. В неё входили банные процедуры, парение, окунание в ледяную воду. И всё это – в сопровождении поющих чаш. Меня ждали три часа глубокого погружения в пространство звуковых вибраций и мир травяных ароматов. Для пущего эффекта предполагался подъём в пять утра, который я благополучно проспала. Но в шесть уже была на месте.

Фото: istockphoto.com

Ещё через некоторое время уже лежала на душистом травяном коврике для бани. Печка зашипела, и влажный пар сразу заполнил помещение. Затем началась программа парения, в ходе которой пар-мастер жонглировал разными вениками – то берёзовыми, то можжевеловыми, то дубовыми. Параллельно сдабривал меня солью – так же изящно, как это делает популярный турецкий повар Нусрет.

Когда тело хорошенько распарилось и расслабилось, в ход пошли поющие чаши, одну из которых положили мне в область солнечного сплетения, а другую – на живот. Такая расстановка инструмента по телу способствует лучшему проникновению звуковых волн в организм, улучшению обмена веществ и кровообращения. Когда пар-мастер начал извлекать звук из чаши с помощью специального стика, по мне расползлась мягкая вибрация.

Фото: istockphoto.com

Музыкальная мантра поющих чаш мне оказалась по душе, особенно после погружения в ледяной ручей, когда ноги стали ватными и меня донесли до уютных качелей – а оттуда прямиком в космос. В целом ощущения из приятных, и даже очень. В бесконечном потоке «работа-дом» звуковая терапия – это своего рода оазис посреди пустыни.

В чём польза поющих чаш?

Звуки поющих чаш позволяют быстрее подготовить человека к программе парения, ввести в медитативное состояние, освободить ум от суетных мыслей. А также избавиться от стресса и достичь глубокого расслабления, внутреннего покоя и благополучия. Звуки чаш проходят сквозь тело, улучшают работу органов, «массажируя» каждую клетку тела.

Фото: istockphoto.com

Амир: Когда мы находимся в различных состояниях, мозг работает на определённых частотах. Испытываем радость, любовь, гармонию – на одних, если злимся, негодуем – то на других. Люди заходят в парную, заводя с собой шлейф негативных эмоций из мирской жизни. А чаши освобождают от этого груза, помогают сонастроиться мастеру и гостю, быть на одних вибрациях. Человеческое тело состоит в основном из воды, проводника вибраций, которые вызывают в организме самые разные реакции. Не только на эмоциональном уровне, но и через резонанс на клеточном.

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