Как отличить лень от усталости и понять, что тормозит ваш прогресс

Лень и усталость – в чем разница? В обоих случаях продолжать следовать своим желанием и заниматься делом своей мечты бывает сложно. Как это исправить?

Юлия Ивлева практикующий психолог, семейный психолог, гештальт-терапевт И лень, и усталость — это важные механизмы, с помощью которых организм сигнализирует о том, что ресурсы на исходе, пора пополнить. Вот как это сделать.

Откуда берутся лень и усталость? Вот как их различить

Основной смысл любой человеческой деятельности — это удовлетворение потребностей. И каждый с большей охотой делает то, что позволяет ему восполнить недостающее, то, в чём он ощущает дефицит. Если при этом человек оказывается нечувствителен к своему организму и тратит ресурсов больше, чем имеет, да ещё и не восполняет их своевременно, то он чувствует усталость.

Ольга Матвеева бизнес-психолог и трансформационный коуч Причиной тому могут быть ежедневный стресс, информационный шум и недостаточное количество отдыха. А если после полноценного отдыха мы всё равно чувствуем усталость, то это может говорить об эмоциональном выгорании, депрессии и даже об анемии и заболеваниях щитовидной железы.

А вот скука, лень и апатия сигнализируют о том, что человек не просто тратит ресурсы, а тратит их на то, что ему неинтересно и не нужно, то есть не на удовлетворение потребностей, а на то, в чём у него нет дефицита, то есть бессмысленные вещи.

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Ольга: Лень – это полезная защита нашего организма, которая помогает сэкономить энергию. Она проявляется тогда, когда мы заставляем себя делать то, что не вызывает никакого интереса или попросту не ведёт к нашим истинным целям. Когда лень абсолютно всё, часто это попытка организма на фоне текущей усталости не допустить ещё большего выгорания.

Фото: istockphoto.com

Как преодолеть усталость и лень?

Ольга: В первую очередь нужно минимизировать количество стресса, больше спать, отдыхать и заниматься тем, что нравится и наполняет энергией. Важно исключить вредные привычки и следить за здоровым питанием. Если состояние усталости не проходит и после отдыха, то лучше обратиться к психологу и терапевту за консультацией.

Если же вы полны энергии и сталкиваетесь с ленью, то важно понять, что люди, которые горят своим делом, никогда с ней не сталкиваются. Поэтому нужно правильно поставить цель и следовать за ней. А с этим помогут следующие вопросы:

Всегда ли я испытываю лень или только к каким-то определённым делам? К каким именно?

Мне нужно делать это из позиции «хочу» или «надо»?

Как я могу себя замотивировать сделать, то что нужно?

А что я на самом деле хочу прямо здесь и сейчас?

Что я могу сделать уже сегодня, чтобы перестать испытывать лень?

5 советов, которые помогут следовать своим желаниям

Заведите привычку отдыхать до наступления усталости. Например, час работы — 10 минут отдыха. Делая что-то, задавайте себе вопрос «зачем это нужно лично мне, для чего?». Если вы не можете ответить на этот вопрос, скорее всего, для вас это действие бессмысленно. Может, есть смысл от него отказаться? Чтобы избежать этого в дальнейшем, займитесь поиском источника усталости. Куда уходят силы, от каких ситуаций вы устаёте?

Ищите баланс. Между удовлетворением своих интересов и удовлетворением интересов других. От своих вы тоже можете устать, но это будет совсем иная, приятная усталость. Если вы что-то обязаны сделать, то задумайтесь — насколько необходимо это делать именно сейчас. Регулируйте сроки, расставляйте приоритеты и планируйте энергозатратные дела на то время, когда вы в ресурсе.

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Учитывать, что только сна для отдыха недостаточно. Должно быть время, когда вы не спите и не работаете, и занято оно должно быть чем-то интересным, например, хобби. Самое идеальное хобби — дополняющее основную деятельность. То есть если ваш труд интеллектуальный, то хобби должны быть творческими и физическими. Например, фитнес и рисование.

Фото: istockphoto.com

Внести разнообразие в свою рутину. При усталости часто хочется спрятаться от всего, но на самом деле лучше всего помогает общение и разнообразие. Негативное общение лучше сократить, а вот интересное – разнообразить. Внести интересные занятия и в повседневную рутину. Пробуйте новое – еду, фильмы, маршруты.

Вовремя обращайтесь за помощью. Если вы чувствуете постоянную усталость – незамедлительно обратитесь к врачу. Не забывайте, что к усталости от перегрузок добавляется усталость из независящих от вас источников, и в таком случае даже незначительный стресс способен вывести вас из игры надолго или навсегда. Тогда придётся вносить значительные перемены в вашу жизнь, а это всегда тяжело.

Держите фокус внимания не на борьбе с усталостью, а на сохранении и приумножении энергичности и бодрости.