Как приготовить дома полезные роллы. Даже рис варить не придётся

Суши и роллы — блюда японской кухни. Если делать выводы по внешнему виду японцев, то можно было бы сказать, что еда эта достаточно диетическая, ведь в Японии редко встретишь человека с лишним весом. Но так ли это на самом деле? Можно ли без опасений регулярно употреблять суши и роллы в рационе?

Скорее нет, чем да. Дело в том, что основа любых роллов — рис, который, в свою очередь, богат углеводами. Да, его можно считать полезным гарниром. Но в случае с роллами в рис добавляют сахар, соль и уксус. Различные соусы, сыры, которые добавляют в блюдо, делают его более калорийным и менее полезным. Более того, роллы принято есть с соевым соусом, который в большом количестве впитывается в рис. И в этом полезного мало.

Полностью отказываться от роллов — как и от любых других блюд — необязательно. А если не хочется ими злоупотреблять, можно приготовить более полезную, но не менее вкусную альтернативу.

Вам понадобятся:

длинноплодный огурец;

творожный сыр;

лосось;

авокадо.

Количество ингредиентов зависит от того, сколько роллов вы хотите сделать.

Чтобы приготовить роллы из огурца, нужна овощечистка или, как её ещё называют, овощной скребок. Именно ею надо нарезать огурец тонкими продольными слайсами. Далее нарезаем авокадо и рыбу так, чтобы они были равны ширине огуречного слайса. Начинаем собирать роллы. На огурец кладём небольшое количество творожного сыра, кусочек рыбы и авокадо. Заворачиваем и подаём.