Куда съездить из Москвы на электричке? 3 идеи для релакса и активного отдыха

Чтобы перезагрузиться, необязательно уезжать далеко от дома. Если говорить о Москве, то всего в нескольких часах от столицы есть множество мест для качественного отдыха. Собрали разнообразные локации – для тех, кому интересна история, для любителей активного отдыха и желающих побыть ближе к природе. Будьте готовы: гулять и ходить придётся долго!

Владимир Виноградов автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story Рассказывает о «местах силы» недалеко от столицы.

Деревня Никола-Ленивец

Где находится: Калужская область, Дзержинский район.

Сколько ехать: 2,5-3 часа на электричке.

Никола-Ленивец – это не только самый большой арт-парк Европы, развернувшийся вокруг одноимённой деревни. Это ещё и реально классный арт-парк, причём в восторг от него приходят даже те, кто относится к современному искусству немного скептически. Там нет экспозиций а-ля «куча мусора», зато есть «Вилла ПО 2», названная в честь (и построенная из него же) знакомого всем бетонного забора «с ромбиками».

Интересен и павильон «Русское идеальное», который выглядит как предел мечтаний хоббита-футуриста. Всего на территории комплекса собрано более 30 пространственных скульптур и около 100 объектов и арт-проектов. Возникают ассоциации с американским Burning Man, только недалеко от Москвы.

А ещё вся эта красота находится посреди национального заповедника «Угра». Сотня шагов от туристической тропы, и вокруг уже шелестит чистейший лес, в котором живут более 300 видов животных и птиц – в том числе редких и исчезающих.

Парк «Патриот»

Где находится: Московская область, 55-й км Минского шоссе.

Сколько ехать: 1-1,5 часа на электричке.

Поистине удивительное место. Во-первых, это один из редких примеров того, когда в совершенно новом сооружении (комплекс был открыт в 2020 году) чувствуется мощный исторический посыл. Его передают десятки, сотни и тысячи деталей, каждая из которых имеет глубокий символизм. Если вы интересуетесь историей, рекомендуем закладывать на поездку целый день, чтобы точно ничего не упустить.

Во-вторых, масштаб ансамбля комплекса поражает воображение. Фотографии совершенно не передают этого – лучше увидеть своими глазами. Наверное, такой же трепет испытывают люди, впервые оказавшиеся вблизи египетских пирамид или статуи Христа-Искупителя в Рио.

И в-третьих, несмотря на сакральное значение места, по комплексу очень приятно гулять. Многие приезжают сюда семьями и дружескими компаниями, везде слышатся голоса детей. Ландшафтные дизайнеры, видимо, оказались такими же профи, как их коллеги – архитекторы, скульпторы, историки и иконописцы, работавшие над созданием музея и храма.

Истра

Где находится: Московская область.

Сколько ехать: 1,5-2 часа на электричке.

Истра добилась успехов во многом, но лучше всего она умеет вдохновлять. Если вам кажется, что наследие предков «промотали, не сберегли, не используют» или что «жизни за МКАДом нет», выберите погожий день и посетите Истру. Первое, что бросается в глаза: жители и власти Истры явно любят свой город. Везде чистота, старые здания тщательно отреставрированы, повсюду разбиты аккуратные парки и скверы. Главный исторический памятник – Новоиерусалимский мужской монастырь – содержится в идеальном порядке.

При этом в Истре умеют не только сохранять наследие, но и создавать на его основе что-то новое и самобытное. Характерный пример – музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», который, кажется, воплощает в себе все последние достижения музейного дела. В нём можно увидеть 3D-модель Новоиерусалимского мужского монастыря, панораму стрелецкого бунта, где виртуальные солдаты заряжают оружие и стреляют почти как настоящие, книгу с «оживающими» картинками. Напрочь разбивает стереотипы о полутемных музеях со скрипучим паркетом и пыльными витринами.

В контексте отечественных достижений также очень порадовала сыроварня Олега Сироты – советую по возможности заглянуть туда с экскурсией (или просто перекусить в кафе на её территории).