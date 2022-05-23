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Как часто нужно мыть голову: мнение экспертов

Как часто нужно мыть голову и надо ли делать это после каждой тренировки
Марина Гайдайчук Алия Нургалеева
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Нужно ли мыть голову после каждой тренировки
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Сухой шампунь — не всегда хорошая идея.
Насколько часто стоит мыть волосы? Обязательно ли мыть голову после каждой тренировки?

Разбираемся вместе с трихологом.

Во время физических нагрузок волосы быстро становятся жирными. Выходит, при регулярных тренировках нужно каждый раз мыть голову? И от чего вообще зависит частота мытья волос? Разбираемся, что делать с потной головой после занятий спортом и других негативных воздействий.

<a href="https://www.championat.com/authors/5831/1.html">Марина Гайдайчук</a>
Марина Гайдайчук
трихолог, дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра

Если не ухаживать за волосами должным образом, то это может привести к возникновению перхоти и воспалительному заболеванию кожи.

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Почему волосы становятся грязными

Волосы быстро пачкаются по разным причинам. Одна из них — повышенная секреция сальных желëз. Они располагаются на коже волосистой части головы и вырабатывают сальный секрет. Это нормальный физиологический процесс, в ходе которого образуется защитная сальная пленка. Если вовремя не помыть голову, это сало окисляется из-за микробов и бактерий. Такой процесс и приводит к загрязнению волос.

Фото: unsplash.com/@bmatimbaphoto

Марина: На это влияют и внешние факторы: пыль, солнце, ветер, прикосновения к волосам руками. Корнем зла могут стать и косметические продукты, например, лак или воск для укладки. Такие средства утяжеляют волосы и ускоряют их загрязнение. Если не ухаживать за волосами должным образом, например, не мыть по мере загрязнения, то это может привести к возникновению перхоти и воспалительному заболеванию кожи. Помните, что грязные волосы — это питательная среда для микроорганизмов и грибков.

Как часто нужно мыть голову

Мыть голову нужно по мере её загрязнения. У всех разная генетическая предрасположенность к выработке сального секрета. Если у вас быстро загрязняются волосы, можно и нужно мыть голову каждый день. Как правило, загрязнённость тонких по структуре волос заметна быстрее, чем более плотных.

Фото: unsplash.com/@lamarqfoto

Обязательно ли мыть голову после тренировки

Интенсивные тренировки сопровождаются повышенным потоотделением. Поэтому после таких занятий обязательно нужно принять душ и помыть голову. Если вы тренируетесь часто и моете голову каждый день, в этом нет ничего критичного.

Главное — подобрать правильные уходовые средства: pH-нейтральные шампуни для ежедневного использования с щадящей моющей основой. Как правило, такие средства обладают мягким очищающим эффектом, подходят для чувствительной кожи головы, устраняют зуд и шелушение. А вот сухой шампунь вместо мытья головы использовать часто не стоит.

Фото: unsplash.com/@claricarpenter

Марина: Злоупотреблять им нежелательно, используйте только ситуационно. Сухие шампуни действуют на всех по-разному и далеко не всем подходят. Частое использование такого вида шампуня может привести к заболеванию кожи головы. Других особых секретов нет — принимайте душ и мойте голову после тренировки, чтобы чувствовать себя прекрасно и быть здоровым.

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