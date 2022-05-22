6 опасностей, которые подстерегают нас на природе. Как их избежать

Любители отдыха на природе открывают сезон походов. Остаётся лишь выбрать направление и позаботиться о мерах безопасности. Неважно, на что падёт выбор – трекинг, кемпинг, сплав на байдарках – нужно быть готовым к любым неожиданностям. Уже запланировали поездку? Прочтите перед выходом нашу памятку, чтобы отдых не испортил настроение.

Ирина Юзуп нутрициолог, специалист интегративной и превентивной медицины Рассказывает о мерах предосторожностях в походе.

Какие опасности могут поджидать в походе

Клещи и другие насекомые

Клещи заселяют лиственные, смешанные леса и другие экосистемы с высокой влажностью и комфортной температурой воздуха (не выше 25 градусов). Встретить их можно и в парковых зонах, и на городских газонах. Наиболее опасное время – май-июнь.

Ирина: С июля их активность несколько снижается, но в тёплых регионах может продолжаться до октября. Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, везикулёзный риккетсиоз и другие.

Фото: unsplash.com/@samsolomon

Помимо клещей, опасны оводы, слепни, мошки, шершни и осы, пчёлы, некоторые виды комаров, муравьи. Не столько страшен укус, хотя и он причиняет неудобства, сколько аллергическая реакция на него. Врач рекомендует держать под рукой доступные антигистаминные препараты и соблюдать меры профилактики:

используйте репелленты. Формы таких средств разнообразны: одни подходят для обработки одежды, другие наносят на кожу;

старайтесь не пользоваться сладким парфюмом и дезодорантами;

принимайте пищу в безопасных местах, в отдалении от ульев, муравейников и скоплений насекомых;

выбирайте для отдыха сосновые или другие хвойные леса, в них влажность ниже и клещи встречаются реже;

после возвращения домой осмотрите себя и близких, чтобы обнаружить клещей, которые ещё не успели присосаться и не начали пить кровь. Самые «желанные» места для клеща – на локтевых сгибах, под грудью, под коленями, в паху, за ушами. Если клещ сидит на коже, его нужно попытаться аккуратно снять. Если он уже присосался и вытащить его не получается – обратиться в травмпункт.

Фото: unsplash.com/@kai_wenzel

Солнце

Витамин D – незаменимый гормон, который синтезируется только при попадании ультрафиолета на кожу. При этом человек должен активно двигаться: заниматься спортом, гулять, работать, открыв максимальную поверхность тела. Но, кроме пользы, к сожалению, солнце приносит и проблемы.

Ирина: Доказано, что чрезмерное поглощение ультрафиолетовых лучей способствует развитию меланомы. Речь идёт именно о чрезмерном поглощении. Загорать не вредно, если делать это правильно. Используйте крема-протекторы, выходите под солнце не в пик жары (до 11:00 или после 15:00), старайтесь не перегреваться. Стоит напомнить и о перегревании, солнечных ударах, которые особо опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нестабильным артериальным давлением.

Фото: unsplash.com/@kevinianeselli

Некачественная еда

Сейчас время заморских деликатесов, сладостей, пляжных вредностей, пива, чипсов и других «приятных» продуктов питания. Здесь не стоит забывать об общих правилах хранения пищи в жаркие дни. Не пренебрегайте холодильником, своевременно прячьте мясные и молочные блюда, яйца, сыры в холод. Пользуйтесь сумками-холодильниками.

Ирина: Следующий пункт – слабоалкогольные прохладительные напитки. Почему они вреднее крепкого алкоголя – слабоалкогольный напиток не подразумевает быстрое алкогольное опьянение, а значит, выпить их человек может гораздо в больших количествах. Особенно это касается пива. Наш главный детоксикационный орган, печень, не справляется с такими нагрузками, развивается жировой гепатоз.

Неизвестная еда, заморская, нетипичная для рациона может вызывать аллергию, в том числе скрытую. Вы даже можете не заметить воспалительную реакцию. Внимательно следите за своими симптомами после употребления новых продуктов.

Фото: unsplash.com/@mylestan

Неизвестные ягоды, грибы и плоды, растения

Городской житель зачастую плохо ориентируется в дарах леса. Непонимающему человеку легко перепутать белый гриб с поганкой. Лучше не рисковать. Отправляясь в лес, на природу, в палаточный лагерь, поставьте себе запрет на срывание и употребление неизвестных грибов и ягод. Более того, старайтесь не приобретать консервированные или свежие грибы у людей «по дороге». Никогда не знаешь, где может крыться опасность.

Ирина: В каждом регионе такие опасные грибы и ягоды будут свои. Распространённые – мухоморы, бледные поганки, красавка, волчье лыко. Не только употреблённые в пищу могут быть опасны. Распространён повсеместно борщевик, оставляющий ожоги. Живокость, прострел, лютик – травы, которые чаще других вызывают аллергические высыпания на коже.

Фото: unsplash.com/@lil_kvn

Вода

С водой связан целый спектр опасностей – от нечистого дна (стёкла, банки, шприцы и мусор, которые могут оставить порезы, наколы, вызвать заражение крови) до укусов морских, речных или озёрных обитателей.

Ирина: Стоит упомянуть о судорогах, которые могут возникнуть случайно и у любого человека. В данном случае нужно поколоть конечность чем-то острым, перевернуться на спину и раскинуть руки, чтобы вода держала вас до того момента, пока конечность не отойдёт. Также в воде могут жить те, кто больно и опасно кусаются и колются – пиявки, раки и другие обитатели. По возможности избегайте контакта с «незнакомцами». Они могут вызвать аллергическую реакцию.

Фото: unsplash.com/@davehoefler

Что ещё может поджидать в воде? Подводное течение, водовороты, большие волны.

Всё вышеперечисленное может лишить жизни. Поэтому никогда не купайтесь там, где запрещено. Не проверяйте водоёмы самостоятельно. Выбирайте людные места, чтобы в случае непредвиденной ситуации помощь прибыла незамедлительно.

Отдельная категория – развлечения на воде – прыжки со скал, с пирсов, волнорезов и стоек. Замечательно, если всё пройдёт хорошо. Но, неправильно сгруппировавшись, можно получить перелом (конечности, позвоночника, шеи), ушибы, травмы различного характера. То же касается водного сёрфинга, катамаранов, бананов, скутеров и других экстремальных развлечений. Стоит выполнять все трюки только при полной уверенности в обретённых навыках или под присмотром специалиста.

Фото: unsplash.com/@jonflobrant

Змеи и дикие животные

Змеи встречаются в высокой траве, в водоёмах, в камышах. Если заметили змею – к ней лучше не приближаться и желательно выйти из воды. Не стоит брать в руки, дразнить палками.

Ирина: Что касается диких животных, они чаще всего к людям не подходят. Если животное (лиса, енот, зайцы и другие) достаточно ласковые, дружелюбные, вполне вероятно, они заражены бешенством. Лучше держаться от них на расстоянии, во время кемпинга закрывать палатки на ночь, проверять перед отходом ко сну.

Фото: unsplash.com/@tumbao1949

Опасны и животные, не заражённые бешенством. Например, дикие кабаны, койоты, скунсы. Не дразните их, не пугайте, не подходите близко. Природа хороша издалека, наблюдайте за ней, но не вмешивайтесь в её законы.