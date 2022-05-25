Эти произведения помогут разобраться в себе и найти цель в жизни.

7 книг, которые обязательно нужно прочитать до 30 лет

Хорошие книги расширяют кругозор, обогащают словарный запас и, конечно, делают нас мудрее. Вместе с крупнейшим книжным сервисом ЛитРес мы подготовили подборку увлекательных художественных произведений, которые однозначно смогут повлиять на ваше мировоззрение, научат лучше разбираться в людях и ориентироваться в непростых жизненных ситуациях.

Дарья Малкова руководитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес» Рассказывает о важных книгах, которые могут поменять вашу жизнь.

«Грозовой перевал», Эмили Бронте

Именно этой английской писательнице было суждено в конце XIX века перевернуть представление о романтической прозе. В «золотое собрание» мировой литературы роман вошёл благодаря безупречно выстроенному сюжету, в котором один рассказчик сменяет другого, очаровательным подробностям сельской жизни и переосмыслению мрачноватой готической символики.

Фото: ast.ru

Хотя, наверное, главная составляющая успеха книги — история бурной, страстной и трагической любви Хитклиффа и Кэти, нашедшая отклик в сердцах миллионов читателей.

«Маленькая жизнь», Ханья Янагихара

Американская писательница создала универсальный по жанру роман, который критики называют и университетскими хрониками, и древнегреческой трагедией, и страшной сказкой, и воспитательной книгой, скроенной по образцу толстых романов XIX века. Каждый читатель откроет этот текст со своей уникальной стороны.

Фото: ast.ru

Точная натуралистическая манера письма усиливает впечатление и от сцен жестокости, и от описаний любви и дружбы. Ну а главная идея этого произведения, которое едва не получило «Букера», формулируется так: каждая жизнь достойна того, чтобы стать книгой.

«Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес

Один из главных романов XX века от представителя направления магического реализма – метода письма, в котором действительность переплетена с вымыслом. Перед читателями разворачивается эпос о городе Макондо, в котором живёт семья Буэндиа.

Фото: ast.ru

Поколение сменяет поколение, грешники приходят на место святых, святые заменяют обычных людей, а за ними следуют революционеры и авантюристы – в этой семье возможно всё. Чудеса настолько повседневны, что на них даже не обращают внимания. Однако все (даже самые невероятные!) события снова и снова становятся своеобразным «волшебным зеркалом», через которое читателю является подлинная история Латинской Америки.

«Алхимик», Пауло Коэльо

Произведение «Алхимик» входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый в мире роман бразильского автора. Эта история о простом пастухе по имени Сантьяго учит тому, что всё возможно, если быть верным мечте и следовать своей судьбе.

Фото: ast.ru

На этом пути приходится готовиться к опасностям и оставаться внимательным к знакам свыше. И «если ты действительно чего-то сильно желаешь, вся вселенная будет способствовать исполнению твоего желания».

«Доктор Живаго», Борис Пастернак

Это главный роман Бориса Пастернака, за который он получил Нобелевскую премию. В тексте автор описывает жизнь российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Ключевые исторические события этого времени читатели видят через восприятие доктора-поэта Юрия Андреевича Живаго.

Фото: ast.ru

В мыслях, стихах и диалогах он размышляет о жизни и смерти, проблемах русской ментальности, вопросах христианства и еврейства. Книга была негативно воспринята официальной литературной средой того времени и запрещена к изданию из-за неоднозначной позиции автора по отношению к Октябрьской революции 1917 года.

«Поправки», Джонатан Франзен

Этот роман принёс своему автору статус классика американской литературы. С доброй иронией и неизменной симпатией к своим персонажам Франзен рассказывает историю семьи со Среднего Запада.

Фото: ast.ru

Отношения Ламбертов покажутся знакомыми многим: они любят и ненавидят, портят и спасают друг другу жизнь – и никто, включая их самих, не может помешать им собраться вместе за рождественским столом, если этого хочет мама. Фоном для этой вечной коллизии служит Америка 1990-х – эпоха, которую характеризуют внешнее благополучие и глубоко скрытая тревога из-за смутного предчувствия трагических перемен.

«Норвежский лес», Харуки Мураками

Именно этот роман принёс мировую известность самому европейскому писателю Страны восходящего солнца. Действие разворачивается в Токио 1960-х годов, когда японские студенты вместе со своими коллегами со всего мира протестовали против установившегося порядка. Главный герой и рассказчик — Тоору Ватанабэ – вспоминает свою юность и испытания молодости.

Фото: eksmo.ru

В колледже он был знаком с двумя совершенно разными девушками — прекрасной, но психологически травмированной Наоко и эмоциональной, живой Мидори. Однако Мураками не ограничивается сугубо историческим и событийным контекстом, его также занимают философские размышления о потерях, которые в своей жизни несёт каждый человек.