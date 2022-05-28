Экстремальный спуск на велосипеде — безумство или спорт? Отвечает райдер

Для одних людей велосипед – это средство передвижения от работы до дома, а для других – возможность приятно провести время в парке. Некоторые рассматривают его как физическую активность, совмещая приятное с полезным, а есть те, кто поднимается с ним в гору, чтобы с ветерком скатиться вниз. Именно последние занимаются даунхиллом или, как ещё называют этот вид спорта, скоростным спуском на велосипеде.

Иван Кунаев призёр и участник международных соревнований по MTB Я с детства увлекался велосипедами. Сначала был BMX, затем простенький маунтинбайк, а потом понеслось. Так затянуло, что уже не могу остановиться.

На самом деле, это горы манят. Каждый раз, спускаясь оттуда на равнину, хочется скорее вернуться обратно. Это сложно описать, но кто катается зимой в горах на лыжах или сноуборде или занимается альпинизмом, уверен, меня поймут.

Что такое даунхилл?

Даунхилл — это достаточно молодой вид спорта, появившийся в конце прошлого века, но уже заявивший о себе громко и уверенно. С каждым годом всё больше людей по всему миру приходят в этот спорт, так как скоростной спуск по ощущениям похож на катание на горных лыжах или сноуборде, но только летом.

Суть дисциплины заключается в максимально быстром спуске с горы на горном велосипеде. Всё время спортсмены несутся вниз по склону, прыгают на больших трамплинах, проезжают земельные виражи и различные контруклоны. Чтобы продолжить катание, после финиша атлету предстоит подняться обратно к месту старта любым возможным способом.

Каким должен быть велосипед?

Велосипеды для даунхилла хотя внешне и похожи на обычные горные, сильно от них отличаются по характеристикам и компонентам. В скоростном спуске используются только «двухподвесы», то есть велосипеды с амортизационной вилкой спереди и амортизатором сзади (отсюда и название).

Подвеска помогает райдерам безопаснее и комфортнее ехать по трассе с корнями, камнями и другими препятствиями. Хорошая подвеска значительно компенсирует удары во время встречи колёс с неровностями, поэтому ехать становится приятнее.

Фото: Александр Прянишников

Рамы таких велосипедов значительно усилены, чтобы выдерживать возникающие нагрузки. В последнее время они изготавливаются из карбона и алюминия. Геометрия разрабатывается так, чтобы было комфортно на сильном уклоне. На некоторых участках он может достигать 50-60 градусов, там физически нельзя остановиться.

Тормоза — одна из самых значимых деталей. На этих велосипедах они мощные и надёжные, поскольку им приходится работать 90% времени спуска. Тормоза должны выдерживать большую нагрузку, не перегреваться от долгого нажатия. Поэтому они всегда гидравлические и многопоршневые. Довольно часто на колодках устанавливаются радиаторы для отвода тепла, а тормозные диски используются большого диаметра и с охлаждением. Чтобы торможение было эффективным, на даунхилльные велосипеды ставят мягкую резину, которая лучше врывается в грунт и эффективнее «держит повороты». У неё короткий срок службы: резина стирается за несколько дней активного катания.

Седло стоит низко и наклонено немного назад, чтобы было удобнее ехать стоя. Спортсмены этой дисциплины ездят только стоя.

Фото: Из личного архива Ивана Кунаева

Где можно кататься?

Для скоростного спуска нужно, чтобы было где кататься – наличие горы и подготовленных трасс, на чём кататься – соответствующий велосипед и защита, и то, на чём можно подняться обратно на старт после спуска – подъёмник. Лучше всего эти условия выполняются на горнолыжных курортах, которые летом открываются для велосипедистов.

В России сегодня проще всего кататься в Красной Поляне на одноимённом курорте. Там оборудовано множество трасс для начинающих, есть прокат велосипедов и защиты, а также хорошая канатная дорога.

Ещё есть байк-парки в Манжероке, Шерегеше, Даховской слободе, Архызе, на Банном озере и в Озёрске. Плюс существует множество локаций, где нет подъёмника, но построены интересные трассы. Например, в Крыму очень здорово кататься в Ялте и Алуште. Здесь сезон стартует в марте-апреле, когда на Кавказе ещё лежит снег, а подъёмы на старт осуществляются на машинах со специальными прицепами для велосипедов.

И одно из важных условий для начинающих — квалифицированные инструкторы. Не пренебрегайте их услугами. С ними катание, тем более если это первый опыт в горах, будет значительно эффективнее и безопаснее. В России организуются велолагеря, куда можно приехать прокачать свой уровень катания за неделю либо познакомиться с дисциплиной даунхилл.

Фото: Из личного архива Ивана Кунаева

А детям можно?

Нередко вижу малышей, которые с родителями катаются по трассам байк-парков Европы и России. Если ребёнку это нравится, а у родителей есть возможность часто бывать в горах летом, это очень круто. Главное – не торопить детей и не давить, как и во всём остальном.

Пробовать кататься можно начинать с 5-6 лет, но только под присмотром родителей или инструктора.

Фото: Из личного архива Ивана Кунаева

Что происходит с дисциплиной в России?

Именно как соревновательный спорт в России даунхилл замер лет семь назад и стоит на месте или даже сдаёт позиции. В мире — наоборот. А вот как любительский — шагает вперёд. Это заметно. Ежегодно всё больше людей в него приходит, что, конечно, очень радует.