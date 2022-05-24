Как поддержать веру в свои силы в сложные времена. 7 эффективных советов

Каждый рано или поздно сталкивается с испытаниями и трудностями. В такие моменты важно уметь вовремя обращаться к собственным ресурсам. Как это сделать?

Ольга Фенсельдорф психолог prevent age курорта «Первая Линия», кандидат психологических наук Рассказывает о простых способах поверить в себя.

Ресурсы у каждого индивидуальны, но все они делятся на два типа: внешние и внутренние.

Внутренние ресурсы: уверенность в себе, самоконтроль, чувство собственного достоинства, жизненные ценности, знания, эмоциональный интеллект, волевые качества, физическое и психическое здоровье, творческое мышление, чувство юмора и т.д.

Внешние ресурсы: условия проживания и отдыха, достаточный уровень материального дохода, безопасность жизни, оптимальные условия труда, стабильная оплата труда, семья, друзья.

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Перечисленные ресурсы являются теми возможностями и средствами, мобилизация которых позволит вам реализовать стратегии поведения для преодоления трудных жизненных ситуаций. Это понятие эффективного совладания — способности справляться с трудностями. Оно включает в себя оценку возможных стрессоров, анализ проблем и имеющихся ресурсов, генерирование предполагаемого плана действий, прогноз вероятности исхода деятельности и выбор способов её исполнения.

Как поддержать себя в трудную минуту и справиться с трудностями

Вот несколько стратегий:

Целеполагание. Постановка и достижение значимых целей возвращает веру в себя, свои способности к действию и преодолению трудностей.

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Развитие самоконтроля. Научные исследования доказывают, что эффективное совладение и стратегическое планирование связаны с развитой способностью контролировать себя в сфере поведения в обществе, эмоций и деятельности.

Превентивные стратегии. Выражение о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить, знакомо каждому. Так же с кризисами и стрессами. Чтобы встретить их стойко, необходимо проводить ежедневную подготовительную работу: вести здоровый образ жизни, расширять социальные контакты, формировать «пожарный запас денежных средств», своевременно обращаться за медицинской помощью и т.д.

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Управление вниманием. Умение осознанно переключать внимание со стрессовой ситуации на альтернативную активность: дыхание, прогулки, уборку дома. Всё это способствует увеличению способности справляться.

Поиск поддержки. Поддержка может быть как инструментальной (совет, информирование), так и эмоциональной (выслушивание, одобрение, сочувствие). В трудные минуты просьба о поддержке от друзей и близких — одна из наиболее действенных стратегий психологической разгрузки. Если вы чувствуете, что справляться самостоятельно всё тяжелее, не бойтесь просить помощи у окружающих.

Позитивное переформулирование. Иногда полезно переформулировать проблему, которая вызывает наибольшее беспокойство, например, не «слабая воля», а «сильная воля в состоянии сна». Сильную волю в «состоянии сна» легче «разбудить», чем потратить много усилий для борьбы со «слабой волей». Здесь в полной мере можно использовать бесценные ресурсы чувства юмора и креативности.

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Помнить, что ни одна ситуация не будет длиться вечно. У ситуаций есть отличное свойство — изменчивость. Поэтому в некоторых кризисных ситуациях полезным будет занять позицию «наблюдателя» и просто дать времени пройти, а ситуации – измениться в лучшую сторону. Ещё на кольце царя Соломона было написано мудрое изречение: «Всё проходит, и это пройдёт».

В острых кризисных ситуациях можно использовать одну или несколько из перечисленных стратегий или разработать свои собственные. Главное — сохранять общий позитивный настрой и помнить, что раньше вы уже справлялись с трудностями (то есть эта способность уже тренированная), а значит, и в этот раз тоже обязательно справитесь.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Работа с самим собой, нацеленная на баланс — это тот вклад, который даёт свои плоды в ситуациях стресса и неопределённости. Сейчас крайне важно научиться управлять своим состоянием.

Эмоциональный баланс работает так же, как кислородная маска в самолёте — пока ты не придёшь в себя, пока не нормализуешь своё состояние, невозможно принимать правильные решения.