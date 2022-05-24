9 популярных, но глупых мифов о скандинавской ходьбе

Многие до сих пор уверены, что ходьба с палками – это скучно. Если ходить каждый день по одному и тому же маршруту, палки действительно могут скоро отправиться на антресоль. Но стоит включить фантазию, и можно найти множество интересных способов разнообразить этот вид спорта. Вопреки мифам, скандинавская ходьба – вовсе не пенсионерское хобби. Какие ещё заблуждения мы принимаем на веру?

Миф 1: Родина ходьбы с палками — Скандинавия

Cергей Мещеряков президент Российской Федерации северной ходьбы Это распространённое заблуждение. В современном варианте северная ходьба действительно оформилась в Финляндии, там же была сконструирована специальная модель палки для этого вида активности. Однако Финляндия не относится к Скандинавии – ни в географическом, ни в геополитическом, ни даже в языковом смысле.

Поэтому расхожий термин «скандинавская ходьба», характерный для России, совершенно некорректен. Во всём мире этот вид активности именуют nordic walking (дословно – «северная ходьба»), в самой же Финляндии просто называют «саувакявелю» – «ходьба с палками». Кстати, во всероссийский реестр видов спорта nordic walking внесена под правильным наименованием – северная ходьба. Рекомендую к употреблению именно этот вариант.

Фото: Из личного архива Сергея Мещерякова

Миф 2: Физкультура для пенсионеров

Сергей: К сожалению, приход СХ в Россию в 2010 году был отмечен серьёзным имиджевым просчётом – первопроходцы этого направления сделали ставку на тренировки пенсионеров. Этот вредный стереотип подхватили другие. Однако Российская Федерация северной ходьбы с проблемой мириться не собирается, и наши соревнования с каждым годом всё больше омолаживаются.

Фото: Из личного архива Сергея Мещерякова

Миф 3: Лучше бегать или заниматься фитнесом, чем просто ходить

Виктор Саветников кандидат в мастера спорта, трейлраннер, PRO-эксперт Спортмастер PRO Ходьба кажется настолько простым занятием, что некоторые приравнивают её к неэффективности. Но это не так. За час северной ходьбы в умеренном темпе (примерно 5,6 км/ч) человек весом около 70 кг сжигает в среднем 375-475 калорий. При этом задействуется около 90% мышц тела, риск травм минимальный, потому что работа идёт без больших весов и резких движений.

Кроме того, если соблюдать правильную технику ходьбы, снижается нагрузка на суставы нижней части тела, а плечевой пояс включается в работу. Благодаря этому плечи расслабляются и «раскрываются», улучшается мобильность верхнего отдела позвоночника, в котором при сидячей работе часто бывают зажимы, улучшаются питание межпозвоночных дисков и осанка, укрепляется сердечно-сосудистая система. При этом северная ходьба не требует специальной подготовки. Она доступна всем и в любых погодных условиях, главное — внимательно изучить технику.

Фото: unsplash.com/@spaablauw

Миф 4: Северная ходьба не даёт спортивной нагрузки

Авторы этого весьма расхожего утверждения – люди, никогда не занимавшиеся nordic walking и реально не вникавшие в её аутентичную технику. На самом деле квалифицированный инструктор по северной ходьбе за час занятий «ушатает» нагрузкой любого опытного спортсмена – таких примеров в нашем сообществе уйма. Многие сторонние наблюдатели судят о северной ходьбе по прогулкам бабушек в парках – и делают неверные выводы. Настоящая северная ходьба – весьма амплитудный вид активности, по нагрузке сопоставимый с традиционными циклическими видами спорта – бегом, лыжами, плаванием.

Фото: unsplash.com/@andersn

Миф 5: Северная ходьба не приносит пользы организму

Сергей: Ещё одно заблуждение из той же серии. Использование грамотной техники ходьбы с палками, мощно включающей в работу пояс верхних конечностей и почти все мышечные группы тела, запускает массу восстановительных механизмов и поступательно увеличивает функциональный ресурс человека. Кроме того, рациональная техника ходьбы позволяет переносить часть вредной нагрузки с суставов на палку, что благоприятно сказывается на всём опорно-двигательном аппарате – даже у спортсменов с застарелыми травмами.

Фото: Из личного архива Сергея Мещерякова

Миф 6: Можно не учиться технике северной ходьбы

Тезис имеет право на существование, но только для квалифицированных спортсменов и тренеров, глубоко изучавших спортивную физиологию и биомеханику. В сообществе североходцев немало самоучек, но лишь небольшая доля из них способна извлекать реальный эффект из занятий. Техника северной ходьбы доступна каждому, однако имеет массу нюансов, вникнуть в которые самостоятельно под силу единицам.

Сергей: Большинству людей, прежде чем ходить с двумя нордическими палками, мы настоятельно рекомендуем взять хотя бы пару уроков у специалиста. Всего за час-два общения с квалифицированным инструктором вы приобретёте столько полезных «лайфхаков», что ваши последующие занятия превратятся в сплошной поток позитива для организма.

Фото: Из личного архива Сергея Мещерякова

Миф 7: Для занятий подойдут любые палки

Не спорим – даже хождение с двумя черенками от граблей может помочь человеку оздоровиться. Вопрос в степени эффективности. Специальные палки сбалансированы и оснащены таким образом, чтобы принести максимум пользы и минимизировать вред для суставов и связок. Чем палки дороже – тем более качественные материалы использованы при их изготовлении – соответственно, меньше риски получить неприятные издержки (например, в виде артрита локтевого сустава).

Сергей: Можно ли использовать лыжные палки? Ответ: можно – но при условии, что лыжные палки верно подобраны по высоте конкретно для северной ходьбы (70% от вашего роста) и оснащены профессиональным темляком-полуперчаткой, а не просто петлёй. Только такие варианты позволят соотнести ваш инвентарь с правильной техникой северной ходьбы. А пугаться ценовой политики не стоит: стоимость классных нордических палок обычно не превышает 5-7 тыс. рублей, а прослужат они вам долго.

Фото: unsplash.com/@spaablauw

Миф 8: Ходить можно и без палок

Виктор: Конечно, можно. Только это будет уже не северная ходьба. И даже не спортивная (в ней участники разгоняются до 16 км/ч, а в скандинавской ходьбе не гонятся за скоростью). Это будет обычная ходьба, в которой достаточно сильно загружены ноги и позвоночник, а плечевой пояс задействован по минимуму. Она не сможет так же эффективно улучшить осанку и укрепить руки, как скандинавская. А при проблемах с позвоночником и поясницей обычная продолжительная ходьба даже может усугубить проблемы.

Фото: unsplash.com/@sincerelymedia

Миф 9: Северная ходьба — это не спорт

Сергей: С 2019 года северная ходьба официально внесена во всероссийский реестр видов спорта как дисциплина спортивного туризма. По северной ходьбе уже десяток лет проводятся соревнования, а с текущего года даже присваивают спортивные разряды. Российская Федерация северной ходьбы сейчас трудится над тем, чтобы выделить ходьбу с палками в отдельный вид спорта. Так что не за горами то время, когда по северной ходьбе у нас будут и мастера спорта международного класса, и заслуженные тренеры России. Не упустите свой шанс вовремя влиться в перспективное спортивное движение!