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Какая сметана полезнее 10, 15 или 20 процентов жирности

Какая сметана полезнее: 10%, 15% или 20% жирности. Рассказывает нутрициолог
Ната Гончар
Какая сметана полезнее: 10%, 15% или 20% жирности
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И как выбрать качественный продукт в магазине.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Какую сметану лучше выбрать? Сметана какой жирности полезнее?

Сметана — продукт славянской кухни, без которой сложно представить ароматные блинчики, наваристый борщ или летнюю окрошку, сезон которой скоро начнётся. Но какой процент жирности у самой полезной сметаны и как найти такую на полках магазина?

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Сметана — это густой, пастообразный кисломолочный продукт, пришедший на наш стол из традиционной славянской кухни. Натуральная сметана изготавливается из сливок и закваски. Последняя нужна, чтобы запустить реакцию кисломолочного брожения и превратить исходные жидкие сливки в плотную и густую массу. Натуральные молочнокислые бактерии восстанавливают функции желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение и активируют процесс очищения организма.

Фото: unsplash.com/@the_modern_life_mrs

Чтобы сметана стала нужной жирности, её стабилизируют и доводят процент жирности до нужного с помощью обезжиренного молока, а не искусственных добавок и загустителей. Настоящая сметана не может быть жирностью меньше 10% и не должна содержать ничего, кроме молочного жира. Любые добавки, включая крахмал и усилители вкуса, превращают продукт в фальсификат.

Какой жирности бывает сметана

По жирности сметану делят на виды:

  • нежирная сметана — от 10% до 14%;
  • маложирная — от 15% до 19%;
  • классическая (наиболее популярная) — от 20% до 34%;
  • жирная — 35-48%;
  • высокожирная — 50-58%.

Фото: unsplash.com/@julianhochgesang

Натуральная сметана с разным процентом жирности не несёт вреда организму, если вы не превышаете допустимые нормы употребления и у вас нет проблем со здоровьем, таких как:

  • аллергия на молоко и непереносимость лактозы;
  • инсулинорезистентность.

Для диетического питания и людей с избыточным весом лучше выбирать сметану с жирностью от 10% до 15% или вовсе заменить её греческим йогуртом или термостатной сметаной с 10% жирности. Также классическую сметану из молока можно заменить веганской сметаной из тофу, орехов кешью или семян подсолнечника.

Фото: unsplash.com/@shootdelicious

Сметана полезна и богата пребиотиками (вещества, помогающие защищать кишечник), витаминами B2, B3 (он же PP), B12 и аскорбиновой кислотой. В сметане с жирностью от 30% содержится лецитин, который не позволяет холестерину отлагаться на стенках сосудов. Кроме того, в состав кисломолочного продукта входит внушительное количество минеральных веществ:

  • кальций;
  • натрий;
  • калий;
  • магний;
  • фосфор;
  • хлор;
  • цинк;
  • железо и другие.
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Сметана какой жирности полезнее

Чем жирнее сметана, тем она гуще, нежнее, её вкус более насыщенный и сливочный.

Низкожирная сметана с 10-15% жирности чаще других встречается на полках магазинов. Она низкокалорийная по сравнению с другими сортами сметаны и заправками, поэтому может стать частью диетического рациона. Полезна людям, которым противопоказаны жирные продукты, и в то же время сохраняет полезные питательные и вкусовые качества. Кроме того, такая сметана имеет небольшой гликемический индекс, что защищает от резкого скачка инсулина в крови.

Фото: unsplash.com/@lynnseys

У сметаны средней жирности (20-30%) калорийность выше, но повышение жирности наделяет продукт цинком и холестерином, которые полезны для здоровья мужчин. Цинк и холестерин участвуют в синтезе тестостерона и положительно влияют на его рост. У такой сметаны идеальная консистенция и сбалансированный вкус, она подходит для приготовления многих блюд и используется кондитерами для создания теста, выпечки и кремов.

Лично я советую сочетать жирную сметану с зеленью и свежими некрахмалистыми овощами без термической обработки.

Настоящая густая деревенская сметана (её жирность выше 30%) будет полезна в разумных количествах и при отсутствии индивидуальной непереносимости лактозы. Жирную сметану можно употреблять на высокожировых низкоуглеводных протоколах питания.

Фото: unsplash.com/@inkyhills

  • Сметана 10-15% идеальна для заправки салата и лёгких десертов, подходит для диетического питания.
  • Сметана 20% — лучшее дополнение к борщу и универсальная основа блюд.
  • Сметана 25-30% — главный ингредиент кондитеров для создания кремов и десертов. Можно использовать на низкоуглеводных и кето-протоколах.

Как выбрать хорошую сметану

  • Настоящая сметана так и называется «сметана». Если на этикетке написано «сметанка», «сметаночка» или «сметанный продукт» — перед вами молокосодержащий продукт с заменителями молочного жира и загустителями.
  • Изготовлена по ГОСТу и сделана только из сливок и закваски.
  • На упаковке должно быть написано: «Количество молочнокислых микроорганизмов на конец срока годности продукта — не менее 1х107 КОЕ/г».

Фото: unsplash.com/@anshu18

  • Срок хранения — не больше двух недель, такой продукт признан «живым» и натуральным.
  • Цвет — белый с лёгким кремовым оттенком, равномерным по всей массе, без комков.
  • Поверхность — блестящая и без комочков. Комочки на поверхности сметаны говорят о сухом молоке в составе, такой продукт есть нельзя.
  • Вкус — кисломолочный и насыщенный.
  • При наливании образует «горку», от которой медленно отходят «волны».

Как проверить качество сметаны

Обнаружить в сметане загустители и стабилизаторы можно двумя способами.

Добавьте чайную ложку сметаны в ёмкость с горячей водой. Натуральный продукт полностью растворится в жидкости, а суррогат оставит комочки и осадок.

Чтобы проверить наличие загустителей, добавьте в чайную ложку сметаны каплю йода. Она станет синей, если в составе есть крахмал.

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