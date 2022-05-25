Но выдержать время не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Как проверить свою координацию за 10 минут? 6 упражнений, которые сможет сделать каждый

Координация подразумевает под собой полный контроль над каждым движением за счёт взаимодействия мышц. Когда она хорошо развита, все действия точны и собраны. Если же вы замечаете, что иногда теряете контроль над мышцами, стоит заняться улучшением ваших координационных способностей.

Егор Ходырев фитнес-тренер Существуют различные тренажёры, такие как баланс-борд или босу, которые помогут улучшить координацию. Однако есть и упражнения, которые можно выполнять без специального оборудования.

Мы собрали семь лёгких упражнений, которые проверят вашу координацию и помогут её улучшить. Все в одной тренировке делать не стоит, сделайте 3-4 на выбор.

Пистолетик

Техника выполнения

Встаньте, выпрямите спину.

Выполните присед на одной ноге, выпрямляя вторую вперёд.

Корпус не должен менять плоскость движения.

Если корпус сильно шатается, первое время можно опираться одной рукой о шкаф, стену или другую точку опоры.

Выполняйте упражнение от одной до трёх минут по 3-4 круга.

Фото: istockphoto.com

Прыжки в четыре точки

Техника выполнения

Встаньте, ноги вместе. Нарисуйте глазами квадрат – прыгать нужно будет по нему.

Сделайте прыжок в передний левый угол, а затем вернитесь в начальную точку.

Выполните прыжки в правый верхний и нижний углы, а также в левый нижний. После каждого прыжка не забывайте возвращаться в исходную точку.

Выполняйте упражнение от одной до трёх минут по 3-4 круга.

Фото: istockphoto.com

Маятник

Техника выполнения

Встаньте, ноги вместе.

Правую ногу оторвите от пола и отведите назад до параллели с полом. Туловище наклоняется вперёд. Задержите положение на 10-15 секунд.

Из этого положения, не касаясь пола, переведите ногу вперёд, а корпус наклоните назад. Также задержите положение.

Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение от одной до трёх минут по 3-4 круга.

Фото: unsplash.com/@emilysea

Поза дерева

Техника выполнения

Встаньте, ладони сомкните перед собой.

Правую ногу согните, стопу установите на внутренней стороне левого бедра.

Следите, чтобы корпус не шатался.

Выполняйте упражнение от одной до трёх минут по 3-4 круга.

Фото: unsplash.com/@morsha

Вытяжение противоположных руки и ноги

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, равномерно распределите вес на четыре точки опоры.

Вытяните правую руку вперёд, а левую ногу – назад. Следите за тем, чтобы корпус не шатался.

Задержите положение на 15-20 секунд.

Выполняйте упражнение от одной до трёх минут по 3-4 круга.

Фото: istockphoto.com

Перепрыгивания

Техника выполнения

В положении полуприседа перенесите вес тела на правую ногу.

Перепрыгните на левую, не касаясь правой ногой пола, правая нога при этом заходит за левую.

Руки движутся ассиметрично относительно ног.

Не забывайте фиксировать положение стопы при прыжке. Движения должны происходить в одной плоскости.

Выполняйте упражнение от одной до трёх минут по 3-4 круга.

Скорее проверяйте и улучшайте свою координацию. Это поможет вам лучше овладеть своим телом, выполнять движения более точно и добиться больших результатов.