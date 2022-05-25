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Косметика с витаминами — польза и вред для кожи лица, рук и тела

Что эффективнее: пить витамины или добавлять их в косметику? Ответил врач
Алия Нургалеева Ирина Терещенко
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Что эффективнее: витамины в еде или в косметике
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Рассказываем, как правильно принимать микронутриенты.
Как эффективнее использовать витамины: принимать внутрь или добавлять в косметику?

Разбираемся вместе с врачом.

Многим известно, что витамины полезны для здоровья, а их дефицит опасен и может привести к различным заболеваниям. А вот откуда брать эти важные вещества — из еды, добавок или косметических средств? И как получить их в достаточном объёме? Рассказываем, что эффективнее: принимать витаминные комплексы или использовать продукты красоты.

<a href="https://www.championat.com/authors/4867/1.html">Ирина Терещенко</a>
Ирина Терещенко
к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ

Если вы получаете достаточно витаминов из питания, косметические средства с витаминами — хорошее дополнение. Но есть нюансы.

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Что эффективнее: принимать витамины внутрь или использовать косметику с их добавлением

Витамины давно добавляют в косметические средства. Считается, что они выполняют ряд важных функций: увлажняют, питают, стимулируют синтез коллагена, замедляют процессы старения кожи и защищают от негативных внешних факторов. Действительно, некоторые витамины обладают выраженным эффектом при наружном нанесении.

Фото: unsplash.com/@fleuraimeekaan

Самые популярные из них:

  • витамин С: сильный антиоксидант, активизирует клеточный метаболизм, замедляет процессы старения, участвует в выработке коллагена;
  • витамин А: более известен как ретинол, стимулирует клетки, помогает в борьбе с акне и морщинами, защищает от свободных радикалов;
  • витамин В3: обычно в форме ниацинамида, также работает с возрастными изменениями, стимулирует синтез эластина, выравнивает тон кожи, уменьшает воспаления;
  • витамин Е: обладает противовоспалительным, увлажняющим свойством, а также снимает раздражение.

Уровень витаминов в крови напрямую связан с красотой и молодостью кожи. Но одних лишь продуктов красоты мало. Почему?

Фото: unsplash.com/@heftiba

Ирина: Невозможно восполнить дефицит витаминов через кожу, поскольку большинство из них не проникает в кровь (исключение — витамин А, из-за этого не рекомендуется использовать средства с ретинолом в беременность и во время планирования).

Где тогда искать витамины

Лучшее решение — комплексное воздействие. При этом нельзя пить витамины наугад. Передозировка не менее опасна, чем дефицит. Самая грамотная тактика — посоветоваться с врачом и сдать анализы на уровень витаминов и микроэлементов, подобрать дозировки только тех веществ, которых не хватает именно вам. И продолжать контролировать уровень витаминов минимум раз в год.

Фото: unsplash.com/@marianarascao

Ирина: Без восполнения истинных дефицитов эффект от косметических средств будет кратковременным, а прекратив использовать крема, вы столкнётесь с теми же проблемами. Красота кожи идёт изнутри, и одними косметическими средствами желаемого результата достичь невозможно. Тем не менее, если вы получаете достаточно витаминов из питания и у вас нет дефицитов, косметические средства с витаминами — хорошее решение.

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