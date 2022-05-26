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Как быстро и легко размять тело до тренировки: 4 упражнения, которые подготовят организм

Как быстро размяться перед тренировкой. 4 простых упражнения от чемпионов мира
Маргарита Иванникова Артемий и Марина Каташинские
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Как быстро размяться перед тренировкой?
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На разминку от Артемия и Марины Каташинских вам понадобится не более 7 минут.

Разминка – важная часть каждой тренировки, но многие о ней часто забывают. Лёгкие упражнения помогут вам разогреть тело перед основным занятием и уберечься от травм. Не ленитесь и уделяйте разминке хотя бы несколько минут. А мы вместе с чемпионами мира по танцам Артемием и Мариной Каташинскими расскажем, какие упражнения можно делать.

<a href="https://www.championat.com/authors/5713/1.html">Артемий и Марина Каташинские</a>
Артемий и Марина Каташинские
чемпионы мира по спортивным танцам

Показывают лёгкие упражнения для качественной разминки перед тренировкой.

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Планка

Техника выполнения

  • Встаём в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию, ладони стоят строго под плечами. Ноги вместе.
  • Фиксируемся в этом положении и стоим.
  • Следим за тем, чтобы таз не «проваливался» вниз и не прогибался наверх.

Начинать стоять в планке можно от 30 секунд, постепенно прибавляя по 10 секунд.

Смещение, вращение и наклон

Техника выполнения

  • Стоим прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
  • Начинаем двигать корпус на восемь счётов сначала влево, потом вправо. Ноги при этом остаются неподвижными, двигаются только тело и плечи.
  • Возвращаемся в исходное положение и сразу же начинаем движение корпусом вперёд-назад. При движении вперёд максимально раскрываем грудную клетку, а при движении назад стараемся скруглить спину. Двигаемся также на восемь счётов.
  • Вновь возвращаемся в исходное положение, держим руки перед грудью и делаем повороты корпуса сначала в левую сторону, а потом в правую. Двигаемся на восемь счётов.
  • Снова встаём ровно и делаем наклоны корпуса: сначала влево, а потом вправо. Также на восемь счётов.

Выпады в сторону

Техника выполнения

  • Стоим прямо, руки держим перед собой, ноги расставляем шире плеч.
  • Сгибаем левую ногу в колене и максимально, насколько позволяет растяжка, опускаемся к полу. Раскачиваемся вверх-вниз, чтобы растянуть внутреннюю поверхность бедра.
  • Перекатываемся на правую ногу и повторяем движения.
  • Пятка опорной ноги должна быть плотно прижата к полу, отрывать её нельзя.

Делаем 2-3 круга на восемь счётов или на четыре.

Вращение тазом

Техника выполнения

  • Встаём прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
  • Начинаем перемещать таз поочерёдно то в правую сторону, то в левую. Делаем на восемь счётов.
  • Затем приподнимаем руки чуть вверх и добавляем «восьмёрку» в бёдрах. То есть стараемся «нарисовать» тазом цифру восемь.

Делаем два круга на восемь счётов.

Тренировка окончена.

На лёгкую разминку у вас уйдёт не более 7 минут. Занимайтесь с удовольствием и не забывайте о здоровом питании.

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