На разминку от Артемия и Марины Каташинских вам понадобится не более 7 минут.

Как быстро размяться перед тренировкой. 4 простых упражнения от чемпионов мира

Разминка – важная часть каждой тренировки, но многие о ней часто забывают. Лёгкие упражнения помогут вам разогреть тело перед основным занятием и уберечься от травм. Не ленитесь и уделяйте разминке хотя бы несколько минут. А мы вместе с чемпионами мира по танцам Артемием и Мариной Каташинскими расскажем, какие упражнения можно делать.

Артемий и Марина Каташинские чемпионы мира по спортивным танцам Показывают лёгкие упражнения для качественной разминки перед тренировкой.

Планка

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию, ладони стоят строго под плечами. Ноги вместе.

Фиксируемся в этом положении и стоим.

Следим за тем, чтобы таз не «проваливался» вниз и не прогибался наверх.

Начинать стоять в планке можно от 30 секунд, постепенно прибавляя по 10 секунд.

Смещение, вращение и наклон

Техника выполнения

Стоим прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.

Начинаем двигать корпус на восемь счётов сначала влево, потом вправо. Ноги при этом остаются неподвижными, двигаются только тело и плечи.

Возвращаемся в исходное положение и сразу же начинаем движение корпусом вперёд-назад. При движении вперёд максимально раскрываем грудную клетку, а при движении назад стараемся скруглить спину. Двигаемся также на восемь счётов.

Вновь возвращаемся в исходное положение, держим руки перед грудью и делаем повороты корпуса сначала в левую сторону, а потом в правую. Двигаемся на восемь счётов.

Снова встаём ровно и делаем наклоны корпуса: сначала влево, а потом вправо. Также на восемь счётов.

Выпады в сторону

Техника выполнения

Стоим прямо, руки держим перед собой, ноги расставляем шире плеч.

Сгибаем левую ногу в колене и максимально, насколько позволяет растяжка, опускаемся к полу. Раскачиваемся вверх-вниз, чтобы растянуть внутреннюю поверхность бедра.

Перекатываемся на правую ногу и повторяем движения.

Пятка опорной ноги должна быть плотно прижата к полу, отрывать её нельзя.

Делаем 2-3 круга на восемь счётов или на четыре.

Вращение тазом

Техника выполнения

Встаём прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.

Начинаем перемещать таз поочерёдно то в правую сторону, то в левую. Делаем на восемь счётов.

Затем приподнимаем руки чуть вверх и добавляем «восьмёрку» в бёдрах. То есть стараемся «нарисовать» тазом цифру восемь.

Делаем два круга на восемь счётов.

Тренировка окончена.



На лёгкую разминку у вас уйдёт не более 7 минут. Занимайтесь с удовольствием и не забывайте о здоровом питании.