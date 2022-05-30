Вы можете сделать что угодно, если перестанете пытаться делать всё сразу

Каждый человек в современном мире желает добиться успеха во всех сферах – построить гармоничные отношения, добиться карьерного роста на престижной работе, иметь достаточно средств на счету в банке, путешествовать. Список можно продолжать бесконечно, но суть будет одна – не всегда всё получается с первого раза. Вот что можно с этим сделать.

Екатерина Милиновская профессиональный лайф-коуч, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Рассказывает, как быстро и безболезненно добиться своих целей.

Как сконцентрироваться на цели

Чтобы цель вас мотивировала, она должна стать продолжением вашей ценности.

Прежде чем поставить цель, посмотрите, насколько она соотносится с вашими истинными желаниями и потребностями. Многие ставят цели для галочки. Ведь просто наличие цели лучше, чем ничего. Если это про вас, тогда нечего ждать крутых результатов. Она зажигает лишь в том случае, когда отражает вас настоящего и является маяком на пути к вашему личному видению.

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Следующий шаг — выбрать целенаправленную жизнь. А это означает нести ответственность за все свои желания и стараться делать всё максимально возможное для их реализации. Истинные цели мотивируют и вдохновляют, дают желание жить и двигаться вперёд. Чтобы в вашей жизни было больше целенаправленности, необходимо придерживаться следующего алгоритма.

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Определяйте свои цели осознанно. Останьтесь наедине с самим собой, успокойтесь, сделайте глубокий вдох и выдох, если необходимо, прислушайтесь к своим ощущениям, услышьте не только свой разум, но и сердце.

Определите приоритеты и задайте себе вопросы: «Чего я хочу?», «Куда я хочу прийти?», «Чем я хочу дополнить свою жизнь?», «Какой я вижу свою жизнь через три, пять или 10 лет?»

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Составьте конкретный план действий. Это очень важный этап в достижении целей. Он поможет вам определить последовательность ваших действий, ведущих к выполнению цели. К сожалению, у многих людей здесь появляется сопротивление и возникает много вопросов. Разберём на примере.

Допустим, ваша цель – похудеть за шесть месяцев на пять кг. Далее отвечаем на следующие вопросы:

Какие шаги требуются для достижения данной цели:

составить план питания;

определить, какой вид активности я добавлю в свою жизнь;

по каким дням я буду заниматься спортом;

буду заниматься сам или найду тренера;

один раз в месяц проводить контрольное взвешивание и замеры.

Какие ресурсы необходимы для достижения цели:

найти тренера, если решу заниматься с ним;

купить абонемент в спортзал;

возможно, найти друга/подругу, который составил бы компанию;

заменить продукты в холодильнике на более полезные.

Когда именно приступать к действиям

Здесь может помочь любой онлайн-календарь или планер на холодильнике, где вы сможете подробно расписать, какого числа какое действие вы будете совершать. Далее важно не отступать от расписания и следовать ему.

Фото: unsplash.com/@startaeteam

Важно: не ставьте себе в день более трёх дел, иначе ваш мозг решит, что это слишком много, и вы просто бросите всё в первый же месяц.

Проверка ваших действий

Не забывайте иногда останавливаться и проверять, приближают ли вас эти действия к цели. Необходимо быть максимально включённым в этот процесс, а не делать все на автомате, и, если вы видите, что какое-то действие не помогает вам, вычеркните его или замените.

Самодисциплина

Пожалуй, один из решающих факторов. Это способность человека выполнять действия, независимо от своего эмоционального состояния, для достижения своих целей. Самодисциплина помогает совершенствоваться и получать то, чего мы действительно хотим. Без развития этого навыка идти по намеченному пути будет трудно и практически невозможно. Хочу дать вам небольшое упражнение, которое поможет понять, насколько ваши цели истинные и вдохновляющие.

Запишите свою цель и посмотрите, какая ценность через неё реализуется. Если вы не можете определить свои ценности, тогда очень рекомендую пройти тест на ценностные ориентации личности по теории Рокича.

Фото: unsplash.com/@motoki

После того как пройдёте тест, посмотрите, к какой ценности относится ваша цель. Например, выйти на доход в 100 000 рублей. Вы ставите её уже несколько лет, но никак не можете к ней прийти.

Вы прошли тест и увидели, что такая ценность, как «богатство», стоит у вас на 15-м месте. Тогда нет ничего удивительного, что эта цель не достигается. Она вас не мотивирует и отражает вас настоящего. Самыми важными для нас являются первые 8-10 ценностей. Вот в них и нужно ставить цели. Попробуйте!