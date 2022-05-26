Любителям прогулок в парках и походов стоит быть особенно осторожными.

Можно ли умереть от укуса клеща? Как защитить себя, рассказала врач

Как защититься укуса клещей на природе? Можно ли умереть от укуса клеща?



Разбираемся вместе с врачом.

Погода располагает к походам и поездкам на природу, но не стоит терять бдительность. Май-июнь — любимое время клещей, переносчиков разных заболеваний. Чем опасны эти маленькие кровопийцы и может ли их укус привести к смерти?

Ирина Терещенко к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Последствия клещевого энцефалита можно сравнить с последствиями перенесённого инсульта или тяжёлой черепно-мозговой травмы.

Можно ли умереть от укуса клеща

Ирина: Летальный исход из-за клещевых инфекций, к счастью, встречается редко. Клещи действительно переносят возбудителей опасных для человека заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз. Самое опасное из них — клещевой энцефалит, от которого нет лекарства, зато существует вакцина. При энцефалите повреждается головной и спинной мозг, самое опасное в заболевании — долгосрочные последствия.

Фото: istockphoto.com

Какой шанс умереть от укуса клеща?



Смертность от клещевого энцефалита центрально-европейского типа Смертность от клещевого энцефалита центрально-европейского типа составляет до 2%, а летальный исход от дальневосточной формы заболевания без медицинской помощи может достигать 25-30%.

Как понять, что вас укусил клещ

Место укуса обычно краснеет и отекает. Догадаться, что укусил клещ, а не другое насекомое, можно по характерному пятну с ранкой посередине. Однако след легко не заметить, особенно если клещ укусил в кожу на голове или на спине. Именно по этой причине стоит тщательно проверять всё тело по возвращении домой. Если клещ был переносчиком инфекций, через одну-три недели возникают такие симптомы:

головная боль;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

общая слабость;

увеличение лимфатических узлов.

Фото: istockphoto.com

Сколько времени клещ живёт на теле человека?



На теле клещ может находиться несколько дней. Точное время зависит от того, насколько быстро он насыщается кровью. Как правило, этот процесс занимает 1-2 часа.

Что будет, если вас укусил клещ

Ирина: Вирус представляет смертельную угрозу в основном для пожилых, людей с ослабленным иммунитетом или сопутствующими неврологическими заболеваниями. Причиной смерти в этом случае становятся неврологические поражения, вызванные вирусом (например, паралич дыхательных мышц). Последствия укуса энцефалитного клеща можно сравнить с последствиями перенесённого инсульта или тяжёлой черепно-мозговой травмы.

Как защититься от клещей

Если вы собираетесь в поход, часто выезжаете на природу или проживаете в регионе, где, по статистике, распространён клещевой энцефалит, стоит заранее пройти вакцинацию. Сделать это нужно до начала сезона клещей. Остальные клещевые инфекции лечатся антибактериальными препаратами.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Чтобы знать наверняка, был ли пойманный клещ переносчиком инфекции (и если да — какой именно), нужно незамедлительно отнести паразита в лабораторию. Медицинские центры по всей России принимают клещей на исследование. Если клещ окажется переносчиком, нужно сразу же обратиться к врачу и начать лечение. Если паразит по результатам анализа будет «чист», в любом случае придётся внимательно следить за самочувствием в течение следующих 3-4 недель. Через 21 день после укуса рекомендуется сдать кровь на те же четыре клещевые инфекции.

Лучшая профилактика заражения клещевыми инфекциями — вакцинация и одежда, максимально закрывающая тело и голову. По возвращении с природы попросите кого-то из близких осмотреть волосы — клещи часто прячутся на коже головы. Если встречи с клещом избежать всё-таки не удалось, как можно скорее обратитесь к врачу.

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