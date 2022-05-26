3 лучших глэмпинга Подмосковья, где можно восстановить силы за выходные

Под глэмпингами понимают много разных вещей, но их объединяет одна важная особенность – это стильное, некапитальное строение, которое находится в самом центре природной территории. Ради неё люди и едут, не нарушая экосистему местности. Подобрали несколько вариантов, которые соответствуют этим критериям.

«Под небом»

Комплекс два года подряд признавали лучшим глэмпингом Подмосковья. Он находится на берегу Пестовского водохранилища. Впервые в российской глэмп-индустрии модель all inclusive (всё включено) была опробована именно здесь. Глэмпинг предоставляет трёхразовое питание по принципу a la carte (обслуживание гостей по меню) от известного шеф-повара, водные и фитнес-активности (прогулку на катере, вейк-борд, сап-борд и др.), занятия по медитации и йоге. Всё это входит в стоимость проживания – это значительное отличие от того же классического отеля, за который вы, как правило, получаете только аренду номера.

Сергей Петров серийный предприниматель из Москвы, сооснователь глэмпинга «Под небом» К глэмпингам могут относиться абсолютно разные конструкции. Например, в нашем глэмпинге 18 сафари-тентов, очень больших палаток, стоящих на деревянном помосте, площадью 16-25 кв. м. В них находится ровно всё то же самое, что и в отельном номере, кроме, пожалуй, стен – их заменяет ткань палатки. Есть другие варианты конструкций, которые делаются похожими на каркасное домостроение. Это геокупола, ортокупола, а-фреймы – так называемые треугольные домики. На мой взгляд, глэмпинг не должен засорять окружающую природу, поэтому мы придерживаемся принципов zero-waste, а также следуем практике разумного потребления.

«Под небом» Фото: Из личного архива Сергея Петрова

«Сила ветра»

Ещё один интересный глэмпинг в Московской области находится в мытищинском городском округе на берегу Пироговского водохранилища. Его особенность в том, что гостевые домики сделаны из морских контейнеров. На территории глэмпинга обустроена общая зона барбекю, где каждый может приготовить ароматную еду на углях. В каждом домике есть кухня, так что можно привезти с собой продукты и готовить свои самые любимые блюда прямо на месте или заказать доставку. Любители активного отдыха могут попробовать себя в яхтенном спорте.

«Сила ветра» Фото: https://silavetra.com/glamping

«Рузская Аляска»

Это место тоже выделяется. «Рузская Аляска» уникальна своими типи-домами, которые создавались по канонам древних индийских жилищ. Этнический колорит каждых типи сопряжён c древнеславянской мифологией, что создаёт неповторимую атмосферу для гостя. Внутри номер выполнен в смешанном стиле – покрывала в технике русский пэчворк, которые вручную создавала ивановская мастерица, лампы – из Индии, ловец снов – из индейской культуры.

Хаски-деревня «Рузская Аляска» Фото: «Рузская Аляска»

Сергей: «Рузская Аляска» также обустроила настоящий рабочий питомник для северных ездовых собак, где гости могут познакомиться с жизнью, как она есть. Полученную прибыль за туры в питомник тратят на инфраструктуру и улучшение жизни животных, которые получают профессиональный уход хэндлеров.