Главные спортивные мероприятия июня-2022. Нас ждут забеги, велогонки и автозаезды

Марафон «Белые ночи»

Где и когда: Санкт-Петербург, 11 июня.

Движение – жизнь, а бег — простой способ, чтобы это доказать. У вас ещё есть время на подготовку, потому что бежать придётся немало – 42 км. При желании можно пробежать и 10 км. Главное, чтобы вы получили удовольствие. Мы уже зашнуровали свои кроссовки, а вы?