Что нужно знать девушкам и парням перед покупкой, чтобы избежать конфуза?

Мотокуртки и бомберы становятся трендом сезона и выходят за пределы своих субкультур

Чтобы понять, как и с чем сочетать бомбер или мотокуртку, нужно определить, насколько аутентично, в нашем случае по-байкерски, вы хотите выглядеть и для чего. И, конечно, помнить, что любая субкультура не любит слишком фамильярных заигрываний.

Наталия Булдакова консультант по имиджу, стилист-коуч, резидент Международного Сообщества Стилистов, ювелирный стилист С чем носить мотокуртки и бомберы? Есть несколько вариантов.

Если вы не имеете отношения к братству любителей железных коней, не покупайте откровенно байкерские элементы гардероба: защитную экипировку в виде курток и штанов со специальными вставками или жилеты из «непослушной» жесткой кожи, являющиеся отличительными атрибутами клубных байкеров и мотоциклистов, стремящихся в их ряды.

Фото: Из личного архива Джульетт ван Дурн

Это дорого, и можно попасть в конфузную историю при общении с носителями мотокультуры. Лучше выбирать стилизации и адаптации а-ля байкерская эстетика.

Мотокуртки, составляющие тренд текущего и следующего годов, в коллекциях дизайнеров условно относятся к двум направлениям в рамках одной субкультуры: мотокуртки с отсылкой к трековой защитной одежде и мотокуртки рокеров конца ХХ века. Первые — про динамику, скорость, некоторый футуризм как желание обогнать время. А вторые — про бунт против сложившейся картины мира.

Мотокуртки спортивного типа прекрасно сочетаются с брюками прямого и зауженного кроя, с прямыми короткими юбками из кожи, денима, трикотажа или с теннисными юбками; с джинсами и длинными свитерами-платьями и платьями-майками.

Фото: simonerocha.com

Их можно носить с джоггерами. И, конечно, со штанами по мотивам мотоспортивных — как из технологичных, так и из износоустойчивых хлопчатобумажных тканей.

Иначе говоря, благодаря классическому силуэту они могут сочетаться практически с чем угодно: хоть с офисной рубашкой, хоть с юбкой из органзы — все эти варианты вполне органичны, но в некоторых сочетаниях просто уменьшится градус аутентичности.

Фото: simonerocha.com

Куртки по мотивам косух и курток-пилотов имеют прямое отношение к эстетике бунтарей. Они тоже сочетаются со всеми перечисленными ранее нарядами, но бунтарство требует больших контрастов именно в современной женской моде. Поэтому, если мотоспортивная куртка допускает пару деталей со схожей фактурой, то есть кожа с кожей, к примеру, то рокерская куртка требует противоположной фактуры и подхода — шёлка, шифона, пайеточной ткани, сложных драпировок и неожиданных решений кроя, если девушка не косит под прожжённую байкершу.

Фото: alexandermcqueen.com

Парням в этом смысле попроще. Самые ходовые и универсальные варианты: штаны-карго, брюки из замши или матовой кожи, джинсы или штаны, имитирующие тканевые защитные мотобрюки. В качестве нижних слоёв прекрасно подойдут футболки, лонгсливы, худи и толстовки в стиле Sinner's Bones природных или насыщенных сложных тонов.

Фото: istockphoto.com

Не забывайте про аксессуары: поясные сумки и ремни в соответствующей эстетике, банданы, увесистые брутальные браслеты и перстни стального и серебряного цветов в байкерско-рокерской эстетике и технологичные в стиле минимализм — для мотоспортивной. К последней, кстати, кепки прекрасно подходят, если весь образ «на спорте».

Фото: istockphoto.com

И, наконец, главное правило: не забывайте, что мотокультурная одежда очень гендерна, поэтому соблюдайте пропорции, согласно которым парень должен быть похож на парня, девушка — на девушку, а не наоборот.